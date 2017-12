ACF Fiorentina a anunţat că Mutu este netransferabil

Clubul AC Fiorentina a anunţat, miercuri seară, pe site-ul oficial, că atacantul Adrian Mutu este fotbalistul formaţiei toscane, respingînd astfel zvonurile privind o trecere a românului la AS Roma. “Preşedintele ACF Fiorentina, Andrea della Valle comunică, referitor la oferta grupării AS Roma, că pentru societatea viola, Mutu rămîne un jucător al Fiorentinei”, se arată în comunicatul grupării toscane. Cotidianul “Gazzetta dello Sport” a scris că în urma comunicatului Fiorentinei, tratativele dintre gruparea toscană şi AS Roma pentru Mutu s-au încheiat. La antrenamentul de joi, Mutu a fost aplaudat de suporterii formaţiei Fiorentina iar românul le-a răspuns făcînd o plecăciune, informează site-ul violanews.com.

Marcus Burghardt a cîştigat etapa a 18-a a Turului Franţei

Germanul Marcus Burghardt (Columbia) a cîştigat etapa a 18-a a Turului Franţei, joi, la Saint-Etienne, în faţa colegului său de “evadare”, spaniolul Carlos Barredo. Spaniolul Carlos Sastre (CSC), care a trecut linia în pluton, a păstrat tricoul galben al liderului, cu trei zile înainte de sosirea la Paris. Burghardt a adus a cincea victorie pentru echipa sa, după cele patru succese la sprint ale britanicului Mark Cavendish.

Carlos Sastre va avea o stradă cu numele său în oraşul Leganes

Rutierul spaniol Carlos Sastre, cîştigător al etapei de miercuri a Turului Franţei, va avea o stradă cu numele său în Leganes, oraş situat în apropiere de Madrid, a anunţat viceprimarul localităţii. “Noi sîntem mîndri de el, este un exemplu pentru toţi. Voi propune ca un spaţiu public, o stradă, să poarte numele său”, a declarat viceprimarul Raul Calle. Sastre s-a născut în Leganes în urmă cu 33 de ani şi a locuit acolo timp de 18 ani. În prezent, el locuieşte în El Barraco, localitate în care va fi organizată o sărbătoare la revenirea sa din Turul Franţei. În cazul în care va cîştiga Turul Franţei, Sastre va deveni al treilea spaniol care se impune în competiţia franceză în ultimii trei ani, după Oscar Pereiro - în 2006 şi Alberto Contador - în 2007.

Atentat în timpul JO, dejucat de poliţia chineză

Poliţia din Shanghai a anihilat o celulă teroristă care planifica un atentat în timpul unui meci de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice, a anunţat, joi, agenţia China Nouă. “Am obţinut informaţii potrivit cărora organizaţii teroriste internaţionale urmau probabil să lanseze un atac în timpul unui eveniment olimpic în oraş, în timpul Jocurilor”, a spus şeful Biroului pentru securitate din Shanghai, Cheng Jiulong. “Am efectuat raiduri şi am arestat un grup de terorişti”, a precizat el. Agenţia nu a precizat c]nd a avut loc operaţiunea şi nici numărul suspecţilor arestaţi.

Federer, eliminat în turul secund la Toronto

Tenismanul elveţian Roger Federer a fost eliminat în turul al doilea la turneul de la Toronto, fiind învins, miercuri, cu scorul de 2-6, 7-5, 6-4, de francezul Gilles Simon, nr. 22 mondial. Acesta a fost primul meci al lui Federer după finala turneului de la Wimbledon, pierdută de el la 6 iulie, în faţa spaniolului Rafael Nadal. Simon nu mai jucase niciodată împotriva elveţianului. “Nu ştiu ce să cred. Este incredibil să îl înving astfel pe Roger Federer”, a declarat Simon. “Important este să gîndesc în continuare pozitiv. Nu este sfîrşitul lumii, chiar dacă aş fi vrut să fac un meci bun”, a afirmat, la rîndul său, Federer, care, înaintea turneului de la Toronto, avea un avans de peste 545 de puncte în clasamentul mondial faţă de Rafael Nadal. Acum, Federer riscă să îşi piardă locul de lider, ocupat de el fără întrerupere timp de 234 de săptămîni, din 2004 pînă în prezent. La rîndul său, Nadal l-a învins, miercuri, la Toronto, cu scorul de 6-4, 6-2, pe americanul Jesse Levine, obţinînd astfel a 25-a sa victorie consecutivă.

Mosley a cîştigat procesul cu tabloidul “News of the World”

Înalta Curte de Justiţie de la Londra a condamnat, joi, tabloidul “News of the World” la plata unor daune preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), Max Mosley, despre care a scris că ar fi participat la o orgie cu tentă nazistă. Grupul de presă “News Group Newspapers”, care editează “News of the World”, trebuie astfel să-i plătească 60.000 de lire sterline (73.000 de euro) lui Mosley. “News of the World” a publicat în data de 30 martie fotografii şi imagini video care îl surprindeau pe Max Mosley în compania a cinci tinere prostituate, costumate în prizonieri. Scenele au fost catalogate drept “o orgie nazistă” de tabloid, care a amintit şi că tatăl lui Max Mosley a fost un militant al mişcării naziste britanice din anii ‘30. Preşedintele FIA a respins aceste acuzaţii şi a acuzat grupul de presă “News Group Newspapers” că i-a violat viaţa privată. Tabloidul inculpat s-a apărat spunînd că imaginile au fost oferite publicului larg pentru că era o problemă de interes general.

Scolari afirmă că Lampard va rămîne la Chelsea

Managerul lui Chelsea, Luiz Felipe Scolari, a anunţat, joi, că mijlocaşul Frank Lampard va evolua în continuare pentru gruparea londoneză, deşi este curtat intens de către Internaţionale Milano. “Frank va continua la noi, nu mai e altceva de spus. Au circulat tot felul de zvonuri în legătură cu viitorul jucătorului şi pînă pe 31 august (n. r. - data limită pînă la care echipele din Europa pot transfera fotbalişti) vor mai apărea şi altele”, a spus tehnicianul brazilian. Potrivit presei britanice, conducerea lui Chelsea i-a propus lui Lampard o ofertă de prelungire a contractului pînă în 2013 şi un salariu anual de 7,8 milioane de lire sterline, care l-ar transforma în cel mai bine plătit fotbalist din Marea Britanie. Internaţionalul englez în vîrstă de 30 de ani se află în ultimul an de contract cu Chelsea şi este dorit Inter Milano, formaţie care a fost preluată la finalul sezonului trecut de fostul antrenor al londonezilor, Jose Mourinho.

Borussia Dortmund a cîştigat Supercupa Germaniei

Formaţia Borussia Dortmund a cîştigat Supercupa Germaniei, învingînd, miercuri seară, la Dortmund, cu scorul de 2-1 (Blaszczykowski 29, Hajnal 33 / Ekici 72), echipa Bayern Munchen. Borussia Dortmund, finalistă a Cupei Germaniei, a fost adversara formaţiei Bayern Munchen în Supercupă deoarece echipa din Munchen a cîştigat în acest an atît campionatul cît şi Cupa.

Şapte fotbalişti de la Bnei Sahnin, reţinuţi pentru scurt timp la Tel Aviv sub acuzaţia de furt

Poliţia aeroportuară din Tel Aviv a întîrziat deplasarea echipei israeliene Bnei Sahnin către La Coruna, pentru meciul din Cupa UEFA Intertoto cu Deportivo, după ce şapte fotbalişti au fost acuzaţi că ar fi furat parfumuri de lux din magazinele aeroportului, informează cotidianul “Marca”. Presa israeliană a apreciat că bunurile sustrase de sportivii în culpă valorează aproximativ 4.000 de euro. Poliţia din Tel Aviv a permis totuşi ca întreaga delegaţie a clubului Bnei Sahnin să facă deplasarea în Spania, după ce a luat datele de identificare ale suspecţilor. Fotbaliştii implicaţi în acest incident vor fi nevoiţi să se prezinte la Poliţie după disputarea partidei cu Deportivo la Coruna, pentru soluţionarea problemei. Meciul dintre Deportivo la Coruna şi Bnei Sahnin, din manşa retur a turului al treilea al Cupei UEFA Intertoto, se va disputa sîmbătă, de la ora 22.00, pe Stadionul “El Riazor”. În tur, formaţia spaniolă s-a impus cu 2-1.

Dellas, la Anorthosis Famagusta

Internaţionalul grec Traianos Dellas, campion european în 2004, a semnat un contract pe doi ani cu campioana Ciprului, Anorthosis Famagusta, un transfer pe care oficialii grupării cipriote îl consideră “cel mai important” din istoria clubului. Fundaşul în vîrstă de 32 de ani era la final de contract cu echipa greacă AEK Atena, ceea ce a uşurat negocierile cu Anorthosis şi antrenorul său, fostul internaţional georgian Temuri Ketsbaia. Echipa cipriotă speră să-l poată folosi pe Dellas săptămîna viitoare, la Nicosia, împotriva formaţiei Rapid Viena, în al doilea tur preliminar al Ligii Campionilor. În cei 15 ani de carieră, Traianos Dellas a mai jucat pentru Aris Salonic, Sheffield United, Perugia, AS Roma şi AEK Atena, totalizînd 220 de prezenţe şi 22 de goluri.