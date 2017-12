Emoţii pentru CS Tomis, CSM şi HCM

Astăzi va avea loc, la Bucureşti, la sediul Federaţiei Române de Handbal, tragerea la sorţi a numerelor pentru întocmirea programului competiţional 2008-2009 al celor două Ligi Naţionale. Prima echipă constănţeană care va avea emoţii va fi CS Tomis pentru că la ora 11.00 se va stabili programul Ligii Naţionale feminine. CSM Medgidia şi HCM Constanţa vor afla ordinea în care îşi vor înfrunta adversarele în viitorul campionat la ora 12.00, cînd se va stabili ţintarul Ligii Naţionale masculine.

O nouă etapă în Cupa 24 iulie la fotbal

Pe terenul din incinta Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa s-au desfăşurat, ieri, partidele din etapa a patra a Cupei 24 iulie la fotbal, competiţie organizată în fiecare an de Poliţia de Frontieră. La competiţie participă echipe de la fiecare structură a Poliţiei de Frontieră din judeţul Constanţa. Rezultatele înregistrate: SPF Ostrov - SPF Băneasa 2-5; IJPF Constanţa - SPF Negru Vodă 8-1; GN Constanţa - GN Mangalia 6-1. Mai este de disputat restanţa dintre IJPF Constanţa şi GN Constanţa, iar ultima etapă va avea loc pe 11 iulie, după următorul program: GN Mangalia - SPF Ostrov; SPF Negru Vodă - GN Constanţa; SPF Băneasa - IJPF Constanţa. Primele patru clasate se vor califica în semifinalele programate pe 18 iulie. Finalele vor avea loc pe 22 iulie. Clasament: 1. GN Constanţa 9 puncte (golaveraj: 22-1); 2. SPF Băneasa 9 p (14-10); 3. IJPF Constanţa 6 p (16-4); 4. GN Mangalia 6 p (12-13); 5. SPF Negru Vodă 3 p (7-19); 6. SPF Ostrov 0 p (3-27).

Victor Hănescu, victorios la Gstaad

Tenismanul român Victor Hănescu s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Gstaad (Elveţia), dotat cu premii în valoare totală de 389.000 de euro. Bucureşteanul l-a întîlnit, ieri, în runda inaugurală, pe francezul Olivier Patience, de care a trecut cu 7-6, 6-2. În optimi, Hănescu îl va înfrunta pe croatul Ivo Karlovic (fav. nr. 4), care a avut primul tur liber. Pentru calificarea în optimi, Hănescu şi-a garantat 6.500 de euro şi 15p ATP.

Dinamo va evolua în Liga Campionilor la rugby în şapte

Dinamo Bucureşti a pierdut anul acesta Campionatul Naţional de Rugby în şapte, în favoarea Stelei, însă faptul că a cîştigat anul trecut această competiţie îi dă dreptul să participe în Liga Campionilor la rugby în şapte, turneu organizat la Moscova. Ruşii au dorit să invite toate campioanele de rugby în şapte din Europa şi au strîns formaţii din 19 ţări, între care Franţa, Spania, Portugalia, Anglia, Germania, Moldova ori Belgia. Dinamoviştii vor fi în grupă cu spaniolii de la CR Madrid, sîrbii de la Pobednik şi Aarhus din Danemarca. Dinamo pare a fi una dintre favorite la primele locuri, alături de francezii de la Bayonne, englezii de la Bournemouth şi, normal, cele două echipe ruseşti, Yug-Krasnodar şi VVA-Podmoskovie. Turneul campioanelor la rugby în şapte va avea loc pe 26 şi 27 iulie, la Moscova, pe Stadionul “Moskvich”, o arenă de 5.000 de locuri. Fiecare echipă va disputa trei meciuri în grupe, apoi un play-off între echipele de pe locurile 1-8 din cele cinci grupe pentru a se stabili cum se joacă în semifinale.

Antrenor croat la Oltchim

După demiterea lui Gheorghe Tadici, campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea şi-a găsit alt antrenor. Acesta este croatul Ivica Rimanic, tehnician care a pregătit de-a lungul anilor pe Byasen Trondheim, Krim Ljubljana, Podravka Koprivnica, Nordstrand, dar şi “naţionala” feminină a Japoniei. Rimanic va semna un contract pe doi ani cu gruparea vîlceană. Croatul îl va avea ca secund pe Aurelian Roşca. Tadici şi-a reziliat pe 11 iunie contractul cu Oltchim, după ce a pregătit campioana timp de doi ani, din 2006. În tot acest timp, Oltchim a cucerit cu el şase trofee: două titluri de campioană, Cupa României, Supercupa României, Cupa Cupelor şi Supercupa Europei.

Naţionala de polo va juca pentru locurile 7-12 la CE

Echipa naţională de polo a României s-a impus, ieri, în faţa selecţionatei Rusiei, cu 14-10 (3-4, 3-4, 6-1, 2-1), în ultimul meci jucat în Grupa B a Campionatului European de la Malaga (Spania). Pentru România au marcat Cosmin Radu (5), Andrei Iosep (3), Ramiro Georgescu (3), Kalman Kadar, Alexandru Matei şi Edi Andrei. “Tricolorii” au ocupat locul 5 în Grupa B, după Italia, Serbia, Germania şi Macedonia, dar înaintea Rusiei. România va evolua pentru locurile 7-12, urmînd să întîlnească, astăzi, Slovacia, ocupanta ultimului loc din Grupa A. Slovacii au înregistrat cinci înfrîngeri din tot atîtea posibile, marcînd 19 goluri şi primind 71.

Bute îşi va apăra titlul mondial împotriva mexicanului Andrade

Campionul mondial la box profesionist la categoria supermijlocie în versiunea IBF, Lucian Bute, îşi va apăra titlul în faţa mexicanului Librado Andrade, în cadrul unei gale care va avea loc pe 24 octombrie, la Montreal. „Mă aşteaptă o mare provocare pe 24 octombrie, dar voi avea fanii alături de mine. Pentru spectatori o să fie un spectacol pe cinste. Andrade este un boxer bun, îl respect, dar nu am nici cea mai mică îndoială că îmi voi păstra titlul de campion”, a declarat Bute. Andrade (29 de ani), care are în cariera sa de la profesionism doar un singur meci pierdut, a spus că este încrezător în şansele sale de a deveni campion mondial: „Oraşul Montreal este sinonim cu succesul pentru mine. Am devenit challanger la titlu după victoria cu Otis Grant şi acum voi deveni campion mondial. Bute este bun, va avea publicul de partea lui, dar nu îi va fi de ajuns. Îi sînt superior şi voi pleca de la Montreal cu centura de campion la brîu”.

Echipele româneşti şi-au aflat adversarele din cupele europene de baschet masculin

Campioana CSU Ploieşti va întîlni pe Spartak St. Petersburg (Rusia), vicecampioana U. Mobitelco Cluj pe EWE Baskets Oldenburg (Germania), iar CSU Sibiu se va duela cu turcii de la Banvitspor, în primul tur preliminar al Eurochallenge. Meciurile tur vor avea loc în 14 octombrie, iar cele retur o săptămînă mai tîrziu, toate cele trei formaţii româneşti urmînd a juca primul meci pe teren propriu. Eurochallenge Cup este fosta FIBA Eurocup, în care au evoluat sezonul trecut Clujul şi Elba Timişoara, care nu au trecut însă de turul al doilea preliminar, respectiv primul tur al competiţiei. Deşi a jucat sezonul trecut în ULEB Cup, a cărei denumire a fost schimbată în Eurocup de către FIBA, CSU Ploieşti va evolua din nou în cea de-a treia competiţie valorică a continentului.