Boxerul Ionuţ Băluţă, eliminat la Europenele de juniori

La Plovdiv (Bulgaria) au loc săptămîna aceasta Campionatele Europene de box pentru juniori, sportivi de 15-16 ani (foştii cadeţi). România a deplasat un lot alcătuit din zece sportivi, antrenat de Titi Tudor, însă pînă ieri nouă dintre ei au fost eliminaţi, înainte de a urca pe podium! Printre ei se numără şi singurul constănţean care a boxat în Bulgaria, Ionuţ Băluţă de la CS Năvodari (antrenor Ferodin Ablalim). După două victorii, Băluţă a cedat în sferturi de finală în faţa bulgarului Nikolai Raikov, însă după un meci cu... cîntec. „Băluţă conducea după prima repriză, dar apoi arbitrii au făcut totul pentru victoria bulgarului, fapt ce l-a enervat atît de tare pe Titi Tudor că în repriza a treia a aruncat prosopul! A protestat, a făcut scandal, dar Băluţă a rămas fără medalie”, a declarat arbitrul constănţean Toma Matei, singurul arbitru român care oficiază la Europene. Ultimul pugilist român care a rămas în competiţie va lupta astăzi pentru calificarea în semifinale.

Steaua pleacă în Austria

Echipa Steaua Bucureşti va susţine şapte partide de verificare în cadrul celor două stagii de pregătire pe care le va efectua în această vară în Austria, la Velden am Worther See (25 iunie - 4 iulie) şi Flachau (9-19 iulie), informează site-ul oficial al grupării din Bd-ul Ghencea. Lotul Stelei va pleca în Austria miercuri, la ora 16.00, de pe Aeroportul Internaţional “Henri Coandă”, pentru primul stagiul de pregătire de la Velden am Worther See, unde va rămîne pînă în 4 iulie. În acest interval, “roş-albaştrii” vor susţine trei meciuri amicale, cu NK Maribor (Slovenia, 30 iunie), SC Austria Karnten (Austria, 2 iulie) şi Red Bull Salzburg (Austria, 4 iulie). Al doilea stagiu de pregătire va cuprinde patru partide de verificare, în compania formaţiilor Swindon Town (Anglia, 11 iulie), Victoria Plzen (Cehia, 13 iulie), Beşiktaş Istanbul (Turcia, 15 iulie) şi FC Nurnberg (Germania, 18 iulie).

Ştefan Radu, transferat definitiv la Lazio Roma, iar Moţi, împrumutat

Conform unei declaraţii a lui Vasile Turcu, acţionar la FC Dinamo, Lazio Roma l-a transferat defintiv pe fundaşul Ştefan Radu, care a evoluat în returul ediţiei 2007-2008 la gruparea italiană sub formă de împrumut. Acţionarii Vasile Turcu şi Nicolae Badea, administratorul delegat Cornel Dinu şi impresarul Ioan Becali s-au întîlnit, ieri, la sediul FC Dinamo, cu preşedintele clubului din Roma, Claudio Lotito, pentru a parafa transferul. Radu a fost împrumutat contra sumei de 1,19 milioane de euro, italienii avînd drept de cumpărare definitivă în această vară dacă achită 4,2 milioane de euro. Se pare că acelaşi traseu îl va urma şi un alt fundaş dinamovist, Cosmin Moţi! Lazio va plăti un milion de euro pentru împrumutul pe un sezon, urmînd ca vara viitoare să mai achite alte patru milioane de euro pentru achiziţionarea definitivă a acestuia, în cazul în care va da randamentul scontat.

Săpunaru ar putea ajunge la FC Porto

FC Porto este interesată de achiziţionarea internaţionalului român Cristian Săpunaru, de la Rapid Bucureşti, în tranzacţie putînd intra şi fundaşul Joao Paulo Andrade, dorit de antrenorul lusitan al giuleştenilor, Jose Peseiro. Cotidianul A Bola anunţă că oficialii FC Porto îl consideră pe fundaşul în vîrstă de 24 de ani una dintre cele mai bune soluţii pentru acoperirea benzii drepte din defensivă, după plecarea lui Jose Bosingwa la Chelsea Londra. Cotidianul Record scrie că giuleştenii au oferit deja două milioane de euro pentru jucătorul în vîrstă de 27 de ani, care poate evolua şi în linia de mijloc.

Rapidiştii Buga, Ionuţ Stancu şi Matos au fost puşi pe lista de transferuri

Directorul general al FC Rapid, Constantin Zotta, a declarat că jucătorii Mugurel Buga, Ionuţ Stancu şi Vasco Matos au fost puşi pe lista de transferuri. Rapid a anunţat pe site-ul său oficial că cei trei fotbalişti se vor antrena alături de echipă doar pînă la plecarea în turneul de pregătire din Elveţia. În altă ordine de idei, oficialul rapidist a dezminţit faptul că Rapid negociază cu FC Porto pentru achiziţionarea fundaşului Joao Paulo Andrade şi atacantului Adriano Vieira Louzada. “Rapid nu a negociat pentru transferul lui Joao Paulo şi Adriano. Nu este nimic adevărat”, a adăugat Zotta.