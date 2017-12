Mutu, lăudat din nou în presa italiană

Atacantul Adrian Mutu a fost lăudat de presa italiană după prestaţia avută în partida pe care Fiorentina – Roma 2-2, disputată miercuri în etapa a V-a a campionatului Italiei. Cotidianul Il Giornale şi site-ul violanews.com i-au acordat nota 7,5 internaţionalului român, considerînd-ul cel mai bun jucător de pe teren. “A fost peste tot, a transformat penalty-ul (n.r. - scăriţă), dar Doni s-a opus altor ocazii de gol ale românulu”, a scris Il Giornale. Cu acest gol, Mutu a ajuns pe locul secund în clasamentul golgeterilor, cu patru reuşite, la egalitate cu Borriello (Genoa) şi Totti (Roma). Prima poziţie, cu şase goluri, este ocupată la egalitate de Ibrahimovici (Inter) şi Trezeguet (Juventus).

România a pierdut tot la CE de baschet

Încă o echipă de jocuri a României a ratat obiectivul propus – calificarea la JO de la Beijing. Echipa de baschet feminin a României a avut acest obiectiv la Campionatul European de baschet, dar ar fi trebuit să se claseze pe unul din primele 5 locuri. Obiectiv ratat, pentru că România a pierdut toate cele 3 meciuri din grupă şi a fost eliminată de la turneul final! În ultima partidă din grupă, România a întîlnit revelaţia ediţiei, Belgia. Echipă pe care a condus-o timp de trei sferturi, dar în faţa căreia a pierdut într-un final incandescent. Mai departe se va juca după sistemul aplicat la CE masculin. Cu grupe semifinale de cîte 6 echipe, în care se intră cu rezultatele înregistrate în faza grupelor. Astăzi sînt programate meciurile din grupa E (vor juca primele 3 clasate din grupele A şi B): Turcia – Belgia; Lituania – Letonia; Germania – Cehia. Ultimele rezultate din grupele preliminare – grupa A: Israel – Turcia 58-70; Letonia – Cehia 44-70; grupa B: Belgia – România 74-70; Germania – Lituanbia 57-71; grupa C: Italia – Franţa 48-64; Grecia – Rusia 47-86; grupa D: Belarus – Serbia 79-53; Croaţia – Spania 52-63

Georgia primeşte aprecieri la CM rugby

„Eterna” noastră adversară din Cupa Europeană a Naţiunilor, Georgia, se pare că se va clasa înaintea României în clasamentul final al Cupei Mondiale! Georgia a fost la un pas să mai cîştige un punct bonus în disputa cu Namibia, echipă pe care a învins-o cu 30-0, dar căreia n-a reuşit să-i înscrie decît 3 eseuri. Oricum, Georgia a primit aprecieri unanime pentru evoluţia de la CM, spre deosebire de România, criticată după fiecare meci. Ultimele partide din grupele preliminare sînt programate în acest week-end, primul meci jucîndu-se în această seară, între Anglia şi Tonga, meci direct pentru locul secund în grupa A. Rezultate: Georgia – Namibia 30-0; Samoa – SUA 25-21; programul de azi: Anglia – Tonga (ora 22.00)

Tatăl lui Beckham a suferit un atac de cord

David Beckham a fost nevoit să plece urgent de la Los Angeles la Londra, pentru a fi alături de tatăl său, spitalizat miercuri seară după ce a suferit un atac de cord. Ted Beckham, în vîrstă de 59 de ani, a fost transportat imediat la spitalul Whipps Cross din Londra, de unde a fost transferat la Royal London Hospital. Potrivit cotidianului The Sun, inima lui Ted Beckham s-ar fi oprit în ambulanţă, dar medicii au reuşit să îl resusciteze pe bărbat.

Coulthard îl va onora pe Colin McRae în Marele Premiu al Japoniei

Scoţianul David Coulthard va purta în Marele Premiu al Japoniei o cască în culorile celei purtate de compatriotul său Colin McRae, campion mondial de raliuri în 1995, care a decedat pe 15 septembrie, într-un accident de elicopter. “Sper că alţi piloţi vor semna această cască pe care am intenţia să o donez familiei McRae în semn de respect din partea Formulei 1”, a explicat Coulthard pe blogul său. Astfel, în loc să poarte casca obşinuită bleumarin cu o cruce albă a Sfîntului Andrei, Coulthard va purta o cască neagră cu o cruce a Sfîntului Andrei de fiecare parte. Funeraliile lui Colin McRae au avut loc miercuri, la Glasgow.

PSV Eindhoven a fost exclusă din Cupa Olandei!

Campioana Olandei, PSV Eindhoven, a fost exclusă ieri din Cupa Olandei, pentru că l-a folosit pe Manuel da Costa, care era suspendat pentru meciul adjudecat cu 2-0 în faţa echipei de tineret a lui Heerenveen. “Este o eroare foarte mare, care nu poate fi justificată. Am luat imediat decizia să fac schimbări drastice la procedurile interne legate de problemele administrative. Cupa este un trofeu pe care vrem să-l cucerim an de an. Acum nu mai putem să-l cîştigăm, şi asta e mai mult decît regretabil pentru jucători, staff, suporteri sau sponsori”, a spus managerul general al clubului PSV, Jan Reker. Jong Heerenveen, învinsa lui PSV în turul doi, îi va lua locul în turul al treilea.

Sosirea lui Mourinho în Portugalia a întrerupt programul mai multor televiziuni

Fostul antrenor al lui Chelsea, Jose Mourinho, a revenit în noaptea de miercuri spre joi în Portugalia, iar fostul premier al ţării s-a enervat după ce interviul său a fost întrerupt pentru a transmite în direct imagini cu sosirea tehnicianului pe aeroportul din Lisabona. O televiziune portugheză transmitea un interviu cu fostul prim-ministru al Portugaliei, Pedro Santana Lopes, dar acesta a fost întrerupt datorită întoarcerii în ţară a fostului tehnician portughez. “Credeţi că acest lucru justifică întreruperea? Ţara asta a înnebunit! Cu tot respectul, dar nu voi mai continua interviul. Lumea trebuie să înveţe”, a declarat fostul premier înainte să părăsească studioul. Mourinho, care s-a intitulat “Specialul”, este unul dintre cei mai populari oameni din Portugalia, după ce a pregătit-o pe Chelsea, de la care a plecat săptămîna trecută. El a apărut în mai multe campanii publicitare, unele dintre ele pentru promovarea ţării sale, iar fanii portughezi îl doresc selecţionerul echipei naţionale a Portugaliei, deşi tehnicianul a afirmat că vrea să antreneze un mare club european. Mourinho a pregătit gruparea engleză din 2004, după ce a mai antrenase pe Benfica, Leiria şi FC Porto.

Harry Redknapp este invidios pe Arsene Wenger

Antrenorul lui Portsmouth, Harry Redknapp, a declarat că este invidios pe Arsene Wenger din cauza reţelei de scouteri pe care o are şi crede că şi ceilalţi 18 antrenori din Premier League simt la fel. “Cine l-a văzut pe Emmanuel Eboue? Cine l-a descoperit pe Abu Diaby? Cine i-a văzut pe Gael Clichy, sau cine l-a găsit la doar 17 ani pe Armand Traore? Şi cum a reuşit Arsenal să-l fure pe Fabregas de la Barcelona? Aceşti puşti nu erau în radarul nimănui înainte să-i transfere Arsenal, să le pună tricoul alb-roşu pe ei şi să şlefuiască nişte diamante care strălucesc acum în Premier” a declarat Redknapp, care spune că este invidios pe Arsene Wenger nu pe faptul că a reuşit să termine un întreg sezon neînvins, ci pentru reţeau de scouteri pe care o are. Redknapp este de părere că Arsenal a demonstrat importanţa faptului ca jucătorii să crească împreună şi crede că singurul lucru care i se poate reproşa lui Wenger este faptul că nu crescut mai mulţi fotbalişti englezi.