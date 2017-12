Halep vrea ca meciurile feminine să se dispute înaintea celor masculine, în sesiunile de seară

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, a criticat programarea partidelor la Australian Open şi a propus ca meciurile feminine de simplu să se dispute înaintea celor masculine, în sesiunile de seară de la competiţia găzduită de Melbourne Park, informează tennisworldusa.com. Miercuri, Halep a fost programată să joace partida din turul al doilea cu australianca Jarmila Gajdosova după meciul dintre Rafael Nadal şi Tim Smyczek, care a durat patru ore şi 12 minute. În aceste condiţii, românca a intrat pe teren aproape de ora locală 23.30. Halep a afirmat că ar fi mai bine ca partidele feminine să înceapă la ora locală 7.00, pentru ca jucătoarele să nu fie obligate să aştepte foarte mult în caz că meciurile masculine se întind pe cinci seturi. Un meci feminin de trei seturi poate dura până la trei ore şi astfel băieţii nu ar fi nevoiţi să aştepte foarte mult, consideră Halep. Deşi a început partida în jurul orei 23.40, Halep nu a stat prea mult pe teren, deoarece a dispus, cu scorul de 6-2, 6-2, de Gajodosova, după o întâlnire de 66 de minute.

Cupa României la handbal masculin

În primul meci din manșa tur a sferturilor de finală ale Cupei României la handbal masculin, Pandurii Tg. Jiu a învins miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 32-25, pe CSM București. Celelalte partide din sferturi vor avea loc după următorul program - manșa tur - 4 februarie: HCM Baia Mare - Dinamo București, HCM Constanța - Poli Timișoara și HC Odorhei - HC Vaslui. Toate întâlnirile retur se vor desfășura la 7 februarie.

Vlad Caraş a fost cel mai bun sportiv al anului 2014 în judeţul Caraș-Severin

Luptătorul Vlad Caraş a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv, sportivul numărul 1 al judeţului Caraș-Severin. Format la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, sportivul constănțean reprezintă de câțiva ani CSM Reșița, club unde a găsit toate condiţiile necesare pentru a face performanţă. Vlad Caraș a cucerit anul trecut două titluri mondiale la lupte pe plajă și a obținut singura medalie a delegației României prezente la Mondialele de juniori de la Zagreb, bronz la categoria 96 kg, lupte libere.

CSU Ploiești a învins deținătoarea trofeului Eurocup la baschet masculin

Campioana României la baschet masculin, CSU Asesoft Ploieşti, a învins, în deplasare, deţinătoarea Eurocup, formaţia spaniolă Valencia Basket, cu scorul de 92-87 (41-47), în a treia partidă din Grupa N, contând pentru 16-imile de finală ale competiţiei. Valencia Basket este câştigătoarea Eurocup în 2014, victoria formaţiei prahovene fiind astfel cea mai importantă din istoria participărilor sale în competiţiile continentale. Pentru CSU Ploiești au marcat: Runkauskas 22 puncte, Mohammed 20p, Hayes 19p, Lee 12p, Pelekanos 7p, Flowers 7p, Cooper 5p. În primul meci din grupă, prahovenii au cedat, pe teren propriu, în disputa cu formaţia rusă Lokomotiv Kuban Krasnodar, cu scorul de 59-85 (32-42), iar în al doilea au pierdut, în deplasare, cu SLUC Nancy, cu 67-84 (32-37). CSU Asesoft Ploieşti s-a calificat în 16-imi de pe locul 4 al Grupei preliminare E. Următoarele meciuri din Grupa N se vor desfăşura astfel: Kuban - Nancy, Ploieşti - Valencia (28 ianuarie), Kuban - Ploieşti, Nancy - Valencia (4 februarie), Ploieşti - Nancy, Valencia - Kuban (11 februarie). Din faza 16-imilor, care include 32 de echipe împărţite în opt grupe, primele două clasate se vor califica în optimile de finală, care programează meciuri eliminatorii, la 3 şi 11 martie, sferturile urmând a se desfăşura la 17 şi 25 martie, semifinalele - la 31 martie şi 8 aprilie, iar finala - la 24 şi 29 aprilie. Eurocup este a doua competiţie valorică a continentului, după Euroligă.

Jo Jo Dan va boxa cu Kell Brook pentru titlul IBF

Pugilistul Ionuţ Ion, alias Jo Jo Dan, al cărui palmares cuprinde 34 de victorii (18 prin KO) și două înfrângeri, va boxa la data de 28 martie, la Motorpoint Arena din Sheffield, cu Kell Brook (33-0, 22 KO), într-un meci în care boxerul britanic îşi va pune în joc centura IBF la categoria semimijlocie. Anunţul oficial al acestei întâlniri, pentru care s-a negociat în mai multe rânduri, a fost făcut în cursul zilei de ieri, într-o conferinţă de presă. Originar din Sheffield, Brook (28 de ani) a câştigat titlul IBF în luna august 2014, după ce l-a învins la puncte pe americanul Shawn Porter. În ultimul său meci, din 20 decembrie 2014, Jo Jo Dan l-a învins la puncte pe canadianul Kevin Bizier, într-un meci disputat pe parcursul a 12 runde, la Quebec. Cu această victorie, Jo Jo Dan a devenit primul challenger la titlul deţinut de Brook. Românul a mai fost adversarul lui Kevin Bizier în noiembrie 2013, când s-a impus tot la puncte în faţa canadianului, obţinând centurile NABA și IBF Inter-Continental la categoria semimijlocie.

Euroliga de baschet masculin

Ultimele partide din etapa a patra a TOP16 din Euroliga de baschet masculin sunt programate în această seară - GRUPA E: Zalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv, FC Barcelona - Steaua Roșie Belgrad; GRUPA F: Nizhny Novgorod - Anadolu Efes Istanbul, Olympiacos Pireu - Laboral Kutxa. Cel mai echilibrat meci al zilei pare a fi cel din Lituania, acolo unde Zalgiris primește vizita campioanei en titre și are capacitatea să-i administreze lui Maccabi a doua înfrângere în TOP16. FC Barcelona și Olympiacos Pireu au partide ușoare pe propriile arene, în timp ce Anadolu Efes Istanbul este favorită în meciul pe care-l va disputa în Rusia. Aseară s-au jucat următoarele partide - GRUPA E: Galatasaray Istanbul - ALBA Berlin, Real Madrid - Panathinaikos Atena; GRUPA F: CSKA Moscova - Unicaja Malaga, EA7 Milano - Fenerbahce Ulker Istanbul.

Mike Budenholzer şi Steve Kerr, antrenorii Estului şi Vestului la All Star Game

Tehnicianul echipei Atlanta Hawks, Mike Budenholzer, va fi antrenorul formaţiei Conferinţei de Est la All Star Game-ul NBA, în timp ce Steve Kerr (Golden State Warriors) se va afla pe banca tehnică a Vestului, a anunţat liga profesionistă nord-americană de baschet. Budenholzer, în vârstă de 45 de ani, va fi primul antrenor al echipei Atlanta Hawks care va conduce echipa Estului în All Star Game din 1994 încoace. Kerr, în vârstă de 49 de ani, a preluat-o pe Golden State Warrior la începutul sezonului, acesta fiind primul său contract de antrenor. Atlanta şi Golden State ocupă primele poziţii în clasamentele celor două Conferinţe ale NBA. Baschetbaliştii care vor participa la All Star Game au fost anunţaţi noaptea trecută. Ediţia din acest an a All Star Game va avea loc la 15 februarie, la „Madison Square Garden” din New York.

O echipă din NBA valorează, în medie, 1,1 miliarde dolari

Valoarea medie a unei echipe din campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA) este de 1,1 miliarde dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 74 la sută într-un an, conform unui studiu al revistei „Forbes”. Aceasta este cea mai mare creștere anuală pentru un sport profesionist american începând din anul 1998, dată la care „Forbes” a lansat studiul anual.

Înotătorul brazilian Joao Gomes, depistat pozitiv la Campionatele Mondiale de la Doha

Înotătorul brazilian Joao Gomes a fost depistat pozitiv la Campionatele Mondiale în bazin scurt de la Doha, din decembrie 2014, şi ar putea pierde cele trei medalii de aur câştigate la competiţia din Qatar. Gomes a fost depistat pozitiv cu un diuretic şi a precizat că a fost contaminat accidental. El a făcut parte din ştafetele de 4x50, 4x100 şi 4x50 m mixt ale Braziliei în calificări, dar nu a luat startul şi în cele trei finale câştigate de sud-americani. Înotătorul brazilian riscă o suspendare de patru ani.

Ediţia a 11-a a Jocurilor Mondiale va avea loc la Birmingham (SUA)

Ediţia a 11-a a Jocurilor Mondiale va avea loc în 2021, în oraşul american Birmingham (Alabama), a anunţat forul internaţional care organizează competiţia. Birmingham este al doilea oraş american ce găzduieşte Jocurile Mondiale, după Santa Clara (California) în 1981. Au mai candidat pentru ediţia din 2021 oraşele Lima (Peru) şi Ufa (Rusia). Ediţia din 2017 a competiţiei va avea loc la Wroclaw, în Polonia. Jocurile Mondiale reunesc aproximativ 4.000 de sportivi, care concurează în 37 de discipline. În 2013, Jocurile Mondiale s-au desfăşurat la Cali, în Columbia. Printre naţiunile participante s-a numărat şi România, care a câştigat cinci medalii (două de aur şi trei de argint).