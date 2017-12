Înfrângere pentru Olăroiu în primul său meci la conducerea reprezentativei Arabiei Saudite

Reprezentativa Arabiei Saudite, pregătită de Cosmin Olăroiu, a fost învinsă, ieri, de selecţionata Bahrainului, scor 4-1, într-un meci de pregătire, primul pentru antrenorul român la conducerea tehnică a saudiţilor. Olăroiu a preluat naţionala Arabiei Saudite în vederea turneului final al Cupei Asiei pe naţiuni, unde saudiții fac parte din Grupa B, alături de Uzbekistan, China şi Coreea de Nord. Arabia Saudită va juca primul meci la 10 ianuarie, la Brisbane, cu China.

Bokila, Viera și Traore vor juca la CAN-2015

Atacantul Jeremy Bokila (Terek Groznîi), fostul jucător al Petrolului Ploiești, a fost nominalizat de selecționerul echipei Republicii Democratice Congo, Florent Ibenge, în lotul lărgit pentru Cupa Africii pe Națiuni (CAN) din 2015. La aceeași competiție vor mai evolua și alți doi foști jucători din campionatul României. Fundașul Ousmane Viera (fost la CFR Cluj, Internațional Curtea de Argeș și Pandurii Tg. Jiu, actualmente la Çaykur Rizespor, echipă din Turcia) și atacantul Lacina Traore (fost la CFR Cluj, acum la AS Monaco), au fost nominalizați de francezul Herve Renard, selecționerul Coastei de Fildeș.

Pandurii Tg. Jiu doreşte să achiziţioneze un fundaş central în perioada de transferuri

Conducerea clubului Pandurii Tg. Jiu are ca prioritate achiziţionarea unui fundaş central în perioada de transferuri din această iarnă, având în vedere faptul că refacerea jucătorului grec Christou Paraskevas nu este sigură până la începerea returului Ligii 1. „Lotul trebuie doar foarte puţin înnoit, de obicei în perioada de iarnă se fac puţine transferuri şi e normal aşa. Şi la noi va fi la fel, nu vom face prea multe transferuri. Ne interesează foarte mult o poziţie, aceea de fundaş central, acolo unde stăm destul de rău. Am jucat foarte mult cu improvizaţii şi s-a simţit absenţa lui Paraskevas, în opinia mea. Este o poziţie foarte importantă, o poziţie unde suntem vulnerabili, sperăm să găsim o soluţie cât mai repede, ne-am bucura ca Paraskevas să poată să îşi revină”, a spus preşedintele Eugen Pîrvulescu pentru site-ul oficial al clubului gorjean.

Croatul Filip Mrzljac va evolua la Astra Giurgiu

Gruparea Astra Giurgiu a anunţat, pe site-ul oficial, transferul internaţionalului croat de tineret Filip Mrzljac, care a semnat un contract valabil pe trei sezoane şi jumătate. Jucătorul croat născut la 16 aprilie 1993 vine la Astra de la Lokomotiva Zagreb (echipă clasată pe locul 4 în ierarhia la zi din prima ligă a Croaţiei) şi este un produs al Centrului de Copii şi Juniori de la Dinamo Zagreb. Mrzljak a fost deja în România, unde a efectuat vizita medicală şi se va prezenta la reunirea lotului echipei din Giurgiu, programată la 9 ianuarie. Fotbalistul poate juca atât fundaş central cât şi mijlocaş central defensiv.

Cristiano Ronaldo, cel mai bun jucător în 2014 în opinia „World Soccer”

Cristiano Ronaldo, jucătorul formaţiei Real Madrid, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului 2014 de către revista „World Soccer”, el fiind urmat de portarul german Manuel Neuer şi de argentinianul Lionel Messi. Ronaldo s-a impus cu 928 de puncte, Neuer a primit 789, iar Messi 593. Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului, el primind 45 de puncte şi fiind urmat de Diego Simeone (Atletico Madrid - 33 puncte) şi Carlo Ancelotti (Real Madrid - 15 puncte). Campioana mondială Germania a fost desemnată cea mai bună echipă a anului, cu 65 de puncte, urmată de Real Madrid, câştigătoarea Ligii Campionilor, cu 23 puncte, şi de campioana Spaniei, Atletico Madrid, cu 11 puncte. Juriul a fost format din peste 100 de jurnalişti şi experţi din lumea fotbalului.

Henrikh Mkhitaryan, fotbalistul armean al anului 2014

Mijlocaşul echipei Borussia Dortmund, Henrikh Mkhitaryan, a fost desemnat fotbalistul armean al anului pentru a patra oară consecutiv, informează uefa.com. „Aş fi foarte fericit dacă anul viitor va fi altcineva cel mai bun fotbalist. Ar fi bine pentru Armenia să aibă un jucător considerat mai bun ca mine”, a declarat jucătorul în vârstă de 25 de ani. Henrikh Mkhitaryan a fost urmat în clasament de portarul echipei Dinamo Moscova, Roman Berezovsky, şi de fotbalistul formaţiei Amkar Perm, Robert Arzumanyan. Cel mai bun antrenor a fost desemnat Sargis Hovsepyan, de la FC Pyunik Erevan.

Marko Basa a fost desemnat fotbalistul muntenegrean al anului 2014

Fundaşul formaţiei OSC Lille, Marko Basa, în vârstă de 32 de ani, a fost numit fotbalistul muntenegrean al anului 2014, a anunţat site-ul uefa.com. Marko Basa a primit această distincţie din partea antrenorilor şi căpitanilor de echipe din campionatul Muntenegrului, el devansându-i pe Stevan Jovetic şi Mirko Vucinic. Cel mai bun fotbalist din prima ligă din Muntenegru a fost desemnat Vladimir Jovovic (FK Sutjeska), în timp ce antrenorul anului a fost Dragan Radojicic (FK Sutjeska / FK Buducnost Podgorica).

Lavezzi ar putea evolua la Inter Milano

Fotbalistul echipei Paris Saint-Germain, Ezequiel Lavezzi, ar putea reveni în campionatul Italiei în această iarnă, el fiind dorit de antrenorul Roberto Mancini la Internazionale Milano, informează cotidianul italian „Gazzetta dello Sport”. Potrivit sursei citate, Lavezzi ar fi de acord cu plecarea de la Paris Saint-Germain, deoarece negocierile privind prelungirea contractului care expiră în 2016 nu avansează. De asemenea, antrenorul Laurent Blanc vrea să achiziţioneze un nou atacant, jucătorii vizaţi fiind Kevin De Bruyne (VfL Wolfsburg) sau Adnan Januzaj (Manchester United). Lavezzi evoluează la PSG din 2012, când a fost achiziţionat de la Napoli.

Benfica a acceptat oferta Valenciei pentru Enzo Perez

Clubul Benfica Lisabona a acceptat oferta de 25 de milioane de euro formulată de Valencia pentru transferul mijlocaşului argentinian Enzo Perez, a anunţat gruparea portugheză. „Clubul l-a autorizat pe sportiv să meargă la Valencia pentru testele medicale şi pentru a rezolva alte probleme de natură profesională”, se menţionează în comunicatul grupării lusitane. Mijlocaşul în vârstă de 28 de ani, cu 15 selecţii în naţionala Argentinei, a venit la Benfica Lisabona în 2011.

Ivan Strinic va semna cu Napoli

Aflat la final de contract cu clubul ucrainean Dnepr Dnepropetrovsk, fundașul lateral stânga croat Ivan Strinic (27 de ani) urmează să semneze în următoarele ore cu Napoli. Internaționalul croat (33 de selecții) a efectuat luni dimineață vizita medicală la sediul clubului italian și, potrivit presei locale, urmează să parafeze un contract de trei ani și jumătate cu Napoli. Strinic va încheia în ultima zi a anului 2014 contractul cu Dnepr, astfel că gruparea italiană așteaptă ziua de 1 ianuarie pentru semnarea contractului cu fotbalistul croat.

Capello va primi salariile restante

Federația de fotbal din Rusia a anunțat că selecționerul echipei naționale, celebrul antrenor italian Fabio Capello, care nu a fost plătit de șase luni, va primi salariile restante, informează cotidianul britanic The Guardian. Federaţia anunţase la data de 12 noiembrie că nu mai este în măsură să plătească salariul lui Capello, estimat la 7 milioane de euro pe an, însă antrenorul italian a continuat să conducă naţionala rusă. Capello are ca obiectiv o evoluție cât mai bună la Campionatul Mondial din 2018, care va fi organizat chiar de Rusia.

Tim Howard va lipsi zece meciuri

Portarul american al echipei Everton, Tim Howard, s-a accidentat la pulpă şi va fi indisponibil aproximativ şase săptămâni, a anunţat antrenorul Roberto Martinez. „Tim va fi indisponibil între cinci şi şase săptămâni. Înlocuitorul său, Josel Robles, a fost bun cu Stoke şi Newcastle, însă vom vedea dacă va trebui să mai facem achiziţii“, a declarat Martinez. Portarul de 35 de ani s-a accidentat, vineri, la meciul cu Stoke City, scor 0-1. Everton ocupă locul 12 în campionat, după ce a câştigat doar două din ultimele zece meciuri.

Perez a fost împrumutat la Boca Juniors

Mijlocaşul argentinian Pablo Perez, în vârstă de 29 de ani, a fost împrumutat pentru 18 luni la echipa Boca Juniors, cu opţiune de cumpărare, anunţă presa spaniolă. Perez a venit la Malaga de la Newell's Old Boys în luna ianuarie a acestui an, el semnând un contract pe trei sezoane şi jumătate. El a evoluat în 11 meciuri pentru Malaga în sezonul trecut, iar în ultimele şase luni nu a fost folosit.

Lotul Coastei de Fildeş pentru Cupa Africii pe Naţiuni

Selecţionerul Coastei de Fildeş, Herve Renard, a anunţat numele celor 23 de jucători care vor evolua la Cupa Africii pe Naţiuni (CAN), unde ivorienii vor face parte din Grupa E, alături de Camerun, Guineea şi Mali. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Sylvain Gbohouo (Séwé San Pedro / Coasta de Fildeş), Sayouba Mande (Stabæk / Norvegia), Copa Barry (Lokeren / Belgia); fundaşi: Serge Aurier (Paris Saint-Germain / Franţa), Sakia Tiéné (Montpellier / Franţa), Viera Ousmane (Rizespor / Turcia), Kolo Touré (FC Liverpool / Anglia), Wilfried Kanon (ADO / Olanda), Eric Bailly (Espanyol Barcelona / Spania), Jean-Daniel Akpa Akpro (Toulouse / Franţa); mjlocaşi: Ismaël Diomande (Saint-Etienne / Franţa), Yaya Toure (Manchester City / Anglia), Geoffrey Serey Dié (FC Basel / Elveţia), Cheick Doukouré (Metz / Franţa), Cheick Tioté (Newcastle / Anglia), Max Gradel (Saint-Etienne / Franţa), Roger Assale (Séwé San Pedro / Coasta de Fildeş); atacanţi: Gervinho (AS Roma / Italia), Salomon Kalou (Hertha Berlin / Germania), Lacina Traore (AS Monaco / Franţa), Junior Tallo (Bastia / Franţa), Wilfried Bony (Swansea / Anglia), Seydou Doumbia (CSKA Moscova / Rusia). Coasta de Fildeş va începe pregătirea pentru CAN la 5 ianuarie la Dubai şi va susţine două meciuri amicale cu Ghana şi Nigeria.