FC VIITORUL 1999 VA JUCA FINALA TURNEULUI ZONAL

Echipa de juniori C de la Academia „Gheorghe Hagi“ a câştigat grupa A din cadrul turneului zonal al Campionatului Naţional rezervat juniorilor C (jucători născuţi după 1 ianuarie 1999), care se dispută la Bacău. Învingătoare cu 5-0 în primul meci, în faţa Ceahlăului Piatra Neamţ, FC Viitorul a susţinut ieri după-amiază meciul revanşă contra nemţenilor, victoria revenindu-le şi de această dată, scor 2-1, ambele goluri fiind marcate de Alexandru Măţan (38 şi 42). Au evoluat pentru FC Viitorul 1999: Gurău - Mişilaricu, Suflaru, Boboc (52 Gheorghe), Neciu - Vidrăsan, Crînganu, Ene (58 Apostolache) - Kim, Iordan (36 Apetrei), Măţan (48 Zanfir). În urma acestor rezultate, FC Viitorul va susţine astăzi, de la ora 16.00, finala turneului semifinal în compania formaţiei Forex Braşov (câştigătoarea Grupei B). Prima clasată va obţine calificarea la turneul semifinal al Campionatului Naţional de Juniori C, programat în perioada 11-15 iunie 2014.

GÎLCĂ A FOST PREZENTAT OFICIAL LA STEAUA BUCUREŞTI

Noul antrenor al formaţiei FC Steaua Bucureşti, Constantin Gîlcă, a declarat ieri, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial, că obiectivele sale sunt calificarea echipei în grupele Ligii Campionilor şi câştigarea unui nou titlu de campioană naţională. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Steaua, Valeriu Argăseală, a precizat că durata contractului lui Gîlcă este de două sezoane. Gîlcă îl înlocuieşte la Steaua pe Laurenţiu Reghecampf, care a plecat la formaţia saudită Al Hilal. În vârstă de 42 de ani, fostul internaţional a evoluat în cariera sa la Progresul Bucureşti, FC Argeş Piteşti, Steaua Bucureşti, Real Mallorca, Espanyol Barcelona, Villarreal, Real Zaragoza, Almeria şi Gimnastic Tarragona. La echipa naţională, el a avut 68 de prezenţe, reuşind să marcheze patru goluri. A participat la turneele finale ale CM din 1994 şi 1998 şi ale CE din 1996 şi 2000. În ultimul an, Gîlcă a fost selecţionerul echipei naţionale sub 17 ani a României, iar înainte a pregătit formaţia secundă a clubului spaniol Almeria.

CITY'US TÎRGU MUREŞ CONDUCE ÎN FINALA CN DE FUTSAL

Echipa City'us Tîrgu Mureş a câştigat prima partidă a finalei Campionatului Naţional de futsal, învingând formaţia Autobergamo Deva cu scorul de 7-6. Meciul s-a disputat în Sala Sporturilor din Tîrgu Mureş, în faţa a 1.000 de spectatori. City'us este aproape de al cincilea titlu din istorie, având nevoie de o singură victorie pentru a păstra trofeul de campioană. Al doilea meci al finalei este programat luni, de la ora 21.00, la Deva. În cazul în care Autobergamo se va impune în cea de-a doua partidă, al treilea meci, decisiv, se va disputa tot la Deva, pe 12 iunie.

ŞAHTIOR S-AR PUTEA MUTA DIN DONEŢK

Echipa Şahtior, antrenată de Mircea Lucescu, ar putea părăsi oraşul Doneţk, din cauza violenţelor din regiune, însă va continua să evolueze în campionatul ucrainean de fotbal, pe care l-a câştigat de fiecare dată în ultimii cinci ani, a declarat directorul general al clubului, Serghei Palkin. „Vom rămâne în campionatul ucrainean orice s-ar întâmpla. Dar am putea fi nevoiţi să căutăm un alt oraş pentru a ne antrena şi pentru a juca meciurile de pe teren propriu, dacă situaţia de la Doneţk rămâne tensionată sau se deteriorează. Nu am studiat încă propuneri concrete în acest sens, avem suficient timp până la debutul noului sezon”, a spus Palkin, care a adăugat că speră ca situaţia să se îmbunătăţească rapid. Separatiştii pro-ruşi au declarat, în aprilie, Republica Doneţk şi au preluat controlul asupra principalelor clădiri administrative din oraşul situat în estul Ucrainei. Oraşul Doneţk este situat în regiunea cea mai afectată de luptele care îi opun pe separatiştii pro-ruşi forţelor armate ucrainene.

IMMOBILE A SEMNAT CU BORUSSIA DORTMUND

Atacantul echipei FC Torino, Ciro Immobile, a semnat un contract pe cinci sezoane cu formaţia Borussia Dortmund. Vicecampioana din Bundesliga nu a dat publicităţii suma de transfer, dar presa germană a scris că Dortmund va achita 20 de milioane de euro. Ciro Immobile este al doilea jucător transferat de Borussia în această vară, după atacantul columbian Adrian Ramos, achiziţionat de la Hertha Berlin. Cei doi urmează să-l înlocuiască pe polonezul Robert Lewandowski, plecat liber de contract la Bayern Munchen. Immobile, în vârstă de 24 de ani, convocat în lotul Italiei pentru CM 2014, a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Juventus Torino, AC Siena, Grosseto, Pescara şi Genoa.

MUSLERA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU GALATASARAY

Portarul uruguayan Fernando Muslera şi-a prelungit contractul cu Galatasaray Istanbul pentru încă trei sezoane, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2018. Muslera, în vârstă de 27 de ani, a venit la Galatasaray în 2011 şi a jucat 101 meciuri pentru formaţia turcă. El a mai evoluat în cariera sa la echipele Montevideo Wanderers, Nacional Montevideo şi Lazio Roma.

SELECŢIONERUL AFRICII DE SUD A FOST DEMIS

Selecţionerul Africii de Sud, Gordon Igesund, a fost demis din cauza rezultatelor slabe înregistrate în ultimii doi ani, a anunţat federaţia sud-africană. În vârstă de 57 de ani, Igesund nu a reuşit să califice echipa în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni 2013, nici la Campionatul Mondial din Brazilia. Fost jucător, Gordon Igesund a antrenat mai multe echipe sud-africane din 1995 încoace, între care Orlando Pirates şi Ajax Cape Town, alături de care a câştigat titlul naţional. El a devenit selecţioner în 2011, în locul lui Pitso Mosimane, care a condus echipa în timpul CM 2010, găzduit chiar de Africa de Sud.