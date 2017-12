MEDALII CONSTĂNŢENE LA CN DE GIMNASTICĂ ARTISTICĂ

La sfârşitul săptămânii trecute, la Buzău s-a desfăşurat Campionatul Naţional de gimnastică artistică rezervat junioarelor 3. Iată rezultatele obţinute de CS Farul - locul 1 pe echipe (nivel 2): Maria Ilie, Miruna Georgescu (antrenori Camelia Voinea, Florin Uzum şi Olimpia Fleşeru), Silvia Sfiringi, Ioana Stănciulescu (antrenori Clemenţa Garabet, Carmen Traicu şi instructorul sportiv Alina Drăgan). Tot în proba pe echipe, dar la nivelul 1, a fost obţinut şi un loc 3 prin următoarele sportive: Corina Petre, Luiza Popa, Alexandra Tănase şi Ana-Maria Ţuţuianu (antrenori Camelia Voinea, Florin Uzum şi Olimpia Fleşeru). Tot la nivel 1, Luiza Popa a devenit campioană naţională la sol, clasându-se şi pe locul 3 la paralele. Un alt loc 3 la nivelul 1, dar la bârnă, a fost reuşit de Corina Petre. Ultima medalie pentru CS Farul a fost obţinută de Delia Constantinescu, locul 3 la sărituri, nivelul 1.

CS FARUL, SALBĂ DE MEDALII LA CN DE ATLETISM

La Bucureşti a avut loc, la sfârşitul săptămânii trecute, etapa a 2-a a Campionatului Naţional de atletism pentru seniori, tineret şi juniori 1. CS Farul a obţinut următoarele rezultate: triplusalt seniori - masculin, locul 1: Adrian Dăianu (15,89 m), locul 2: David Spiridon (15,23 m), locul 3: Cristian Bododel (15,21 m); feminin: Cristina Bujin (13,95 m), locul 2: Cristina Sandu (13,55 m), Andreea Lefcenco (12,84 m); 100 m feminin - locul 2: Andreea Grecu (11 secunde şi 87 sutimi), 200 m - locul 2: Andreea Grecu (27 secunde şi 79 sutimi). Antrenorii sportivilor constănţeni sunt Lenuţa Dragomir, Niculina Chiricuţă, Cecilia Gevat, Alin Larion, Bogdan Tudor şi Paul Neagu.

HALEP SE MENŢINE PE LOCUL 4 WTA

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep se menţine pe locul 4, cu 5.140p, în ierarhia jucătoarelor profesioniste de tenis dată publicităţii ieri, înaintea celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, cel de la Roland Garros. În acelaşi clasament, Sorana Cîrstea a urcat de pe locul 27 pe 26, cu 1.710p, iar Monica Niculescu a coborât de pe 75 pe 76, cu 775p. Celelalte jucătoare române ocupă următoarele locuri în Top 200: Alexandra Cadanţu - locul 81, cu 734p (în coborâre de pe 80), Irina-Camelia Begu - locul 89, cu 698p (în coborâre de pe 88), Alexandra Dulgheru - locul 133, cu 466p (în urcare de pe 137) şi Andreea Mitu - locul 194, cu 312p (în coborâre de pe 193). La dublu, Niculescu se menţine pe locul 33, cu 2.190p, Ioana-Raluca Olaru a urcat de pe 70 pe 66, cu 1.376p, iar Begu a coborât de pe 66 pe 69, cu 1.269p. Primele trei jucătoare din ierarhia WTA de simplu sunt următoarele: 1. Serena Williams (SUA) 11.590p, 2. Na Li (China) 7.540p, 3. Agnieszka Radwanska (Polonia) 6.360p.

TECĂU A URCAT UN LOC ÎN CLASAMENTUL ATP LA DUBLU

Tenismanul constănţean Horia Tecău a avansat un loc în clasamentul ATP la dublu, de pe 29 pe 28, cu 2.700 puncte, iar Florin Mergea a urcat de pe 52 pe 51, cu 1.321p. La simplu, Victor Hănescu a coborât trei locuri în clasamentul ATP şi se află pe poziţia 85, cu 626p, fiind cel mai bine situat jucător român în ierarhia dată publicităţii ieri. Adrian Ungur a urcat patru locuri, până pe 128, cu 435p, iar Marius Copil a urcat o poziţie şi se află pe 151, cu 382p. Primii trei jucători în clasamentul ATP la simplu sunt următorii: 1. Rafael Nadal (Spania) 12.500p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 11.850p, 3. Stanislas Wawrinka (Elveţia) 5.830p.

MECIUL SORANEI CÎRSTEA DE LA ROLAND GARROS, AMÂNAT PENTRU MARŢI

Meciul pe care Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 26 şi locul 27 WTA, trebuia să-l dispute ieri, în primul tur de la Roland Garros, în compania jucătoarei Aleksandra Wozniak (Canada), locul 149 WTA, a fost amânat pentru astăzi, informează site-ul oficial al competiţiei. Cîrstea şi Wozniak erau programate să joace ultimul meci pe terenul 17, dar acesta a fost amânat din cauza întârzierilor pricinuite de ploaia căzută în cursul zilei de luni, la Paris. Pe tabloul de simplu feminin la Roland Garros se mai află Simona Halep, locul 4 WTA şi cap de serie nr. 4, care o va întâlni pe rusoaica Alisa Kleibanova, locul 85 WTA, şi Alexandra Cadanţu, locul 80 WTA, care va evolua contra olandezei Kiki Bertens (148 WTA). Este de aşteptat ca şi aceste întâlniri din primul tur să aibă loc tot azi. Monica Niculescu, locul 76 WTA, s-a calificat în turul al doilea, unde o va întâlni pe învingătoarea din partida Romina Oprandi (Elveţia, 189 WTA) vs. Paula Ormaechea (Argentina, 75 WTA).

ECHIPA FEMININĂ DE ATLETISM A ROMÂNIEI, LOCUL 4 MONDIAL LA ŞTAFETA 4 x 1.500 M

Echipa feminină de atletism a României, formată din Claudia Bobocea, Anca Maria Bunea, Florina Pierdevară şi Lenuţa Petronela Simiuc, a ocupat locul 4 în proba de 4 x 1.500 m, din cadrul primei ediţii a Campionatului Mondial de ştafete de la Nassau (Bahamas), informează Federaţia Română de Atletism. Cu timpul de 17 minute, 51 de secunde şi 48 de sutimi, echipa României a stabilit un nou record naţional. Primul loc a revenit ştafetei din Kenya, cu un nou record mondial, 16:33.58. Mercy Cherono, Faith Kipyegon, Irene Jelagat şi Hellen Obiri, componentele ştafetei campioane a lumii la 4 x 1.500 m, au intrat astfel în posesia nu numai a premiului de 50.000 dolari pentru victorie, ci şi a unui bonus de 50.000 dolari pentru recordul mondial. Medalia de argint a revenit SUA (16:55.33), iar cea de bronz Australiei (17:08.65). La ştafeta de 4 x 800 m, România a ocupat cea de-a şaptea poziţie (8:23.12), echipa fiind alcătuită din Claudia Bobocea, Mihaela Nunu, Florina Pierdevară şi Adelina Tănăsie. Pe podium au urcat SUA (8:01.58), Kenya (8:04.28) şi Rusia (8:08.19). Ocupantele primelor opt locuri la această ediţie inaugurală au obţinut automat calificarea la CM în aer liber programate anul viitor.

NISHIKORI, ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR LA ROLAND GARROS

Tenismanul japonez Kei Nishikori, cap de serie nr. 9 şi locul 10 ATP, a ratat, ieri, calificarea în turul secund la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Nishikori a fost învins în primul tur, cu 7-6 (7/4), 6-1, 6-2, de slovacul Martin Klizan, poziţia 59 în ierarhia mondială. Japonezul care a intrat în Top 10, la începutul lunii mai, a câştigat în acest an turneul de la Barcelona şi a abandonat în finala de la Madrid, în faţa spaniolului Rafael Nadal, după ce s-a accidentat la spate. Nishikori a părut în meciul cu Martin Klizan că nu este refăcut complet. În vârstă de 24 de ani, Klizan a câştigat turneul de juniori de la Roland Garros în 2006 şi a fost nr. 1 la juniori în 2007. El a câştigat, la începutul lunii mai, turneul de la Munchen, al doilea din carieră la seniori şi primul pe zgură.

PLAY-OFF ÎN NBA

Revenirea lui Serge Ibaka a fost de bun augur pentru Thunder, care s-a impus clar în meciul al treilea al finalei Conferinţei Vestice a play-off-ului NBA: Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 106-97 (1-2 la general). Socotit unul dintre cei mai buni apărători din NBA (ales în echipa defensivă a NBA în ultimele două sezoane), Ibaka şi-a făcut simţită prezenţa şi în acest meci, cu şapte recuperări şi patru capace, pe lângă cele 15 puncte înscrise în atac. Durant (25p) şi Westbrook (26p) au strălucit de această dată, aducând o victorie necesară pentru Thunder, care speră în continuare la finala NBA. Meciul al patrulea al seriei se joacă în această noapte, tot în Oklahoma City.

PLAY-OFF ÎN NHL

După neaşteptata înfrângere suferită acasă în meciul al treilea al finalei Conferinţei Estice a play-off-ului NHL, Rangers şi-a revenit rapid şi a câştigat meciul al patrulea: NY Rangers - Montreal Canadiens 3-2 OT (3-1 la general). Deşi a jucat mult mai bine decât în meciurile anterioare, Canadiens n-a reuşit să se impună în timpul regulamentar, iar în prelungiri n-a mai avut norocul din meciul al treilea, gazdele înscriind golul victorios după şase minute. Meciul al cincilea al seriei este programat în această seară, în Canada.

CRACOVIA A RENUNŢAT LA CANDIDATURA PENTRU JO 2022

Oraşul polonez Cracovia a renunţat să candideze la organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2022, după refuzul locuitorilor săi exprimat la un referendum. „Acest rezultat marchează încheierea demersurilor municipalităţii pentru a organiza JO”, a declarat Filip Szatanik, un purtător de cuvânt al acestui oraş din sudul Poloniei. Chemaţi să se pronunţe, duminică, prin referendum, locuitorii Cracoviei s-au declarat, într-un procent de aproape 70%, împotriva organizării JO de către oraşul lor, cap de afiş al unei candidaturi comune Polonia-Slovacia. Capitala Suediei, Stockholm, s-a retras din cursa pentru JO 2022 în ianuarie. La începutul lunii mai, un partid din coaliţia la putere în Norvegia a refuzat să finanţeze proiectul candidaturii capitalei Oslo. Rămân în cursă doi candidaţi asiatici, Almatîi (Kazahstan) şi Beijing, precum şi oraşul ucrainean Lvov. Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), prin Comisia Executivă, va desemna finalistele la Lausanne, în perioada 7-9 iulie. Gazda competiţiei va fi aleasă în data de 31 iulie 2015, la Kuala Lumpur.

RYAN HUNTER-REAY A CÂŞTIGAT CLASICA INDY 500

Pentru prima oară din 2006, un pilot american, Ryan Hunter-Reay, a câştigat cursa de 500 de mile de la Indianapolis, duminică, în cadrul Campionatului nord-american de automobilism IndyCar. El s-a aflat în grupul fruntaş pe durata celor 250 de tururi şi l-a învins pe Helio Castroneves cu doar şase sutimi de secundă, după unul dintre cele mai strânse finişuri din istorie. Campionul din 2012 a devenit, astfel, primul american câştigător la Indy 500 în ultimii opt ani, acesta fiind primul său succes din carieră la Indianapolis, în cea de-a 98-a ediţie. Cursa a fost întreruptă cu steag roşu în ultimele nouă tururi, după incidentul lui Townsend Bell. Fiul fostului pilot de Formula 1 Michael Andretti, Marco, a completat podiumul, iar Hunter-Reay a urcat pe prima poziţie în clasamentul general. Următoarea etapă se va desfăşura în weekend-ul următor, la Detroit.

ECHIPA DE FORMULA 1 CATERHAM, DE VÂNZARE PENTRU 430 MILIOANE DE EURO

Omul de afaceri Tony Fernandes, proprietarul companiei AirAsia şi acţionar majoritar al clubului Queens Park Rangers, nou-promovat în Premier League, speră să-şi vândă echipa de Formula 1 Caterham pentru 430 milioane de euro, informează AFP, citând presa malaeziană. Creată în 2009, sub numele de Team Lotus, apoi rebotezată Caterham, echipa a debutat în Formula 1 în 2010 şi, până în prezent, nu a obţinut niciun punct în Campionatul Mondial. În ianuarie, Fernandes a avertizat cu privire la posibila sa retragere din Formula 1, din cauza lipsei rezultatelor. Contactat de AFP, omul de afaceri, pe locul 28 între bogaţii Malaeziei, conform Forbes, nu a dorit să comenteze noile informaţii vehiculate de presa din această ţară. La Marele Premiu al Principatului Monaco, disputat duminică, pilotul suedez Marcus Ericsson a fost foarte aproape de a obţine primul punct pentru Caterham, după ce a ocupat locul 11, prima poziţie care nu punctează.

PRIMELE DOUĂ PUNCTE DE LA ÎNFIINŢARE AU COSTAT ECHIPA MARUSSIA 2.000 DE LIRE STERLINE

Marussia a cheltuit 2.000 de lire sterline în dezvoltarea monoposturilor sale, de la Marele Premiu al Spaniei la cel al Principatului Monaco, unde pilotul francez Jules Bianchi a adus primele două puncte în clasamentul CM de Formula 1 pentru echipa înfiinţată în 2009, informează planetf1.com. Marele Premiu al Principatului Monaco şi data de 25 mai 2014 au intrat în istoria echipei Marussia, după ce Jules Bianchi, component al academiei Ferrari, a încheiat pe locul 9, aducând primele puncte acestei formaţii. Virgin Racing, apoi Virgin Marussia şi, din 2012, Marussia, team finanţat astăzi cu capital rusesc, a făcut parte dintr-un grup de trei echipe nou-înfiinţate care au debutat în 2010. Marussia şi Caterham, fostă Lotus, au supravieţuit, nu şi HRT. Marussia este prima care obţine puncte dintre aceste “cenuşărese”. Directorul sportiv Graeme Lowdon a declarat că Marussia nu are un buget de dezvoltare a monoposturilor de-a lungul sezonului, dar a cheltuit totuşi 2.000 de lire sterline (aproape 2.500 de euro) în două săptămâni pe unele îmbunătăţiri aduse maşinilor. „Este un progres, am demonstrat că putem avansa. Dacă am mai fi avut vreo două mii de lire sterline, am fi fost şi mai rapizi. Trebui să plăteşti pentru orice, iar noi nu avem un buget de dezvoltare. În schimb, nu suntem limitaţi la ingeniozitate. Avem câţiva tipi cu adevărat inteligenţi şi ei ştiu ce trebuie făcut. Ştim că, dacă alocăm resurse mai mari maşinii, vom fi mai rapizi”, a spus Lowdon pentru Press Association. Bianchi a trecut linia de sosire al optulea, dar a primit o penalizare de cinci secunde pentru că nu a respectat o altă sancţiune. El fusese penalizat în timpul cursei cu o trecere pe la boxe şi stop cinci secunde, pe care a ispăşit-o, însă, sub Safety Car, ceea ce nu este regulamentar. Din acest motiv, comisarii FIA i-au aplicat cinci secunde la timpul său final, astfel că a coborât o poziţie. Oricum, performanţa sa este remarcabilă, ţinând cont şi de faptul că a plecat ultimul de pe grila de start. Marussia ocupă locul 9 din 11 echipe în clasamentul constructorilor şi, în cazul în care îşi va păstra poziţia până la final, aceasta ar fi cea mai bună din 2010 încoace.

COLUMBIANUL RIGOBERTO URAN RĂMÂNE LIDER ÎN GIRO

A doua săptămână a Turului ciclist al Italiei s-a încheiat duminică, odată cu disputarea etapei a 15-a, din nou una muntoasă, între Valdengo şi Montecampione, care a fost câştigată detaşat de italianul Fabio Aru (Astana). Tricoul roz a rămas în posesia columbianului Rigoberto Uran (Omega Pharma), în timp ce principalul favorit al ediţiei a 97-a a cursei, columbianul Nairo Quintana, a mai făcut un pas spre vârful ierarhiei generale, fiind acum al cincilea, la numai două minute şi 24 de secunde de lider. În acest moment, Uran este urmat la 1,03 de Cadel Evans şi la 1,50 de polonezul Rafal Majka (Trinkoff-Saxo). Ieri a fost zi de pauză, iar astăzi va avea loc o etapă foarte dificilă, de numai 132 km, dar deosebit de intensă, cu ascensiuni pe vârfuri legendare ale Il Giro din toate timpurile: Passo di Gavia, 16,5 km lungime, opt la sută pantă medie şi altitudine maximă de 2.618 m, Passo dello Stelvio (Cima Coppi anul acesta, cel mai înalt punct de căţărare), 21,7 km, 7,2% şi 2.758m, sosirea fiind pe Val Martello (22,3 km, 6,4%, 2.051 m).

ASAFA POWELL A FĂCUT APEL LA TAS PENTRU SUSPENDAREA DE 18 LUNI

Atletul jamaican Asafa Powell, fostul deţinător al recordului mondial în proba de 100 metri, a făcut, ieri, apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pentru a obţine o reducere a suspendării de 18 luni pentru dopaj. Sprinterul jamaican, care a fost depistat pozitiv cu un stimulent la selecţia din iunie 2013 pentru Campionatele Mondiale de la Moscova, va putea reveni în competiţii la 28 decembrie 2014. Secretarul general al TAS, Matthieu Reeb, a declarat pentru AFP că Powell a cerut reducerea pedepsei la o perioadă de trei luni. În faţa Comisiei de Disciplină a Comitetului Antidoping Jamaican, Asafa Powell l-a acuzat pe fizioterapeutul său, Christopher Xuereb, că i-a făcut mai multe injecţii. Powell a mai spus că a dublat doza de suplimente alimentare la sfatul lui Xuereb, chiar în dimineaţa în care a fost depistat pozitiv. În vârstă de 31 de ani, Asafa Powell a fost depistat pozitiv cu un stimulent în iunie 2013, la selecţia jamaicană pentru CM de la Moscova, competiţie la care nu a mai participat.