ACADEMIA HAGI 2003, LA TURNEUL SEMIFINAL AL CN

Academia Hagi 2003, echipă pregătită de Ionuţ Mihu (antrenor) şi Marius Codescu (director coordonator), a înregistrat două victorii la turneul zonal al Campionatului Naţional al juniorilor, calificându-se la turneul semifinal. Rezultatele turneului zonal al Juniorilor E disputat la Chiajna: Concordia Chiajna - LPS Buzău 1-0, LPS Buzău - Academia Hagi 0-5 (Ionuţ Tudori 3, Gabriel Dănuleasa, Leonard Rotar) şi Academia Hagi - Concordia Chiajna 3-1 (Ionuţ Tudori 3). Clasament final: 1. Academia Hagi 6p, 2. Concordia Chiajna 3p, 3. LPS Buzău 0p. Academia Hagi şi Concordia Chiajna au obţinut calificarea la turneul semifinal al CN de juniori E, programat în perioada 23-25 mai.

ACADEMIA HAGI 2001 A CÂŞTIGAT MANŞA TUR A ETAPEI INTERJUDEŢENE A CN

Juniorii D ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” au câştigat manşa tur a etapei interjudeţene a Campionatului Naţional de Juniori D (născuţi după 1 ianuarie 2001), învingând pe teren propriu, scor 1-0 (Antonio Vlad 55-pen.), pe AS Portul Călăraşi. Au evoluat pentru Academia Hagi (Aurelian Despa - antrenor, Marius Codescu - director coordonator): Şerban - Ştefănescu, Vlad, Oancea - Bălan, Roată (Grosu), Neagu, Carabaş (Pitu) - Cristocea (Munteanu), Brânzan, Arnold. Manşa retur a confruntării AS Portul Călăraşi - Academia Hagi este programată marţi, de la ora 17.00, la Călăraşi.

RAREŞ LAZĂR, DE LA FC VASLUI, CEL MAI TÂNĂR FOTBALIST AL EDIŢIEI 2013-2014 ÎN LIGA I

Rareş Lazăr, fotbalistul echipei FC Vaslui, în vârstă de 15 ani, a devenit sâmbătă, la meciul cu Ceahlăul Piatra Neamţ, contând pentru etapa a 33-a a Ligii 1 la fotbal, cel mai tânăr jucător al actualului sezon, conform Comisiei de Statistică şi Istorie a FRF. Lazăr, născut la 28 martie 1999, a debutat în Liga 1 în minutul 72 al partidei pierdute de FC Vaslui cu scorul de 0-2. Vineri a mai debutat în Liga 1 şi jucătorul echipei Universitatea Cluj, Robert Boboc, la meciul cu FC Braşov, scor 0-0. Potrivit frf.ro, tot în etapa 33-a, FC Botoşani şi ASC Săgeata Năvodari au primit golul 50 în Liga 1, de la Wellington (CS Concordia), respectiv de la Valentin Lazăr (Dinamo Bucureşti). Sîrghi (Oţelul Galaţi) a jucat meciul 150 în primul eşalon, iar Marc (FC Ceahlăul) a evoluat pentru a 50-a oară în Liga 1. Alibec (Astra Giurgiu) şi Marquinhos Carioca (Oţelul Galaţi) au ajuns la zece goluri marcate în primul eşalon. Penultima etapă a înregistrat debuturi şi în rândul arbitrilor: centralul Marian Barbu (Făgăraş) şi asistenţii Marius Badea (Rm. Vâlcea) şi Bogdan Gheorghioiu (Timişoara). Bucureşteanul Valentin Avram a fost pentru a 100-a oară arbitru asistent la un meci din Liga 1, joi, la jocul CFR Cluj - Gaz Metan Mediaş.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă s-au disputat meciurile etapei a 6-a din play-off-ul şi play-out-ul Seriei a 2-a a Ligii a II-a la fotbal - play-off: FC Olt - CS U. Craiova 0-1, CSM Rm. Vâlcea - Gloria Bistriţa 1-0, Metalul Reşiţa - ASA Tg. Mureş 0-0. Clasament: 1. ASA Tg. Mureş 31p, 2. CS U. Craiova 27p, 3. CSM Rm. Vîlcea 23p, 4. Gloria Bistriţa 21p (golaveraj: 16-16), 5. Metalul 21p (15-18), 6. FC Olt 9p; play-out: Minerul Motru - CS Mioveni 1-1 şi UTA - FC Bihor 0-3. Olimpia Satu Mare a stat. Clasament: 1. Olimpia 30p, 2. CS Mioveni 28p, 3. FC Bihor 26p, 4. UTA 15p, 5. Minerul Motru 10p.

ATLETICO MADRID A CÂŞTIGAT CAMPIONATUL SPANIEI

Formaţia Atletico Madrid a câştigat pentru a zecea oară campionatul Spaniei, după ce a remizat sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu rivala FC Barcelona, în ultima etapă a ediţiei de campionat 2013/2014. FC Barcelona a deschis scorul prin Alexis Sanchez, în min. 34, iar Atletico a înscris golul care i-a adus titlul prin Godin, în min. 49. „Am luptat cu mare ardoare şi cu multă umilinţă. Ştiam că putem să marcăm şi să punem în dificultate Barcelona. Aceasta este o zi care va intra în istoria clubului. Una dintre cele mai importante zile”, a spus antrenorul Diego Simeone. Atletico Madrid încheie campionatul cu 90 de puncte, în timp ce FC Barcelona are 87 de puncte, la fel ca a treia clasată, Real Madrid. Acesta este primul titlu naţional din ultimii 18 ani pentru Atletico Madrid. Echipa madrilenă a mai câştigat campionatul Spaniei în sezoanele 1939/40, 1940/41, 1949/50, 1950/51, 1965/66, 1969/70, 1972/73, 1976/77 şi 1995/96. Atletico Madrid are în acest an posibilitatea să câştige şi Liga Campionilor, urmând să dispute, la 24 mai, finala competiţiei, cu Real Madrid.

GERARDO MARTINO A DEMISIONAT DE LA FC BARCELONA

Antrenorul Gerardo Martino a anunţat sâmbătă, după ce FC Barcelona a ratat câştigarea titlului în Spania, că părăseşte gruparea catalană. „Vreau să vă comunic, de comun acord cu conducerea clubului, că nu mai suntem staff-ul tehnic al FC Barcelona”, a declarat argentinianul la conferinţa de presă de după meci, făcând referire şi la antrenorii secunzi. Martino se afla la conducerea tehnică a catalanilor din iulie 2013, iar cu el antrenor, FC Barcelona nu a cucerit niciun trofeu!

FINALISTELE LIGII CAMPIONILOR AU MARI PROBLEME CU ACCIDENTĂRILE

Deşi a devenit, sâmbătă, campioană a Spaniei, în urma remizei de pe terenul Barcelonei, scor 1-1, Atletico Madrid are şi destule motive de îngrijorare. În prima repriză, Diego Simeone a fost nevoit să înlocuiască doi titulari de bază, golgheterul Diego Costa şi mijlocaşul Arda Turan, din cauza unor accidentări. Atletico mai are de jucat finala Ligii Campionilor, la Lisabona, la sfârşitul acestei săptămâni, iar cei doi sunt deocamdată incerţi. Nici adversara lui Atletico, Real Madrid, nu stă bine la acest capitol. Tot sâmbătă, Real a învins-o pe Espanyol Barcelona cu 3-1, iar Cristiano Ronaldo, anunţat titular, a ieşit la încălzire, dar s-a retras imediat din cauza durerilor, fiind înlocuit cu Isco. Se pare că portughezul nu se va antrena timp de cinci-şase zile, victimă a unei contracturi musculare. De asemenea, Karim Benzema a fost înlocuit din cauza unei accidentări la inghinali, care încă nu se ştie cât este de serioasă.

ARSENAL LONDRA A CUCERIT CUPA ANGLIEI

Formaţia Arsenal Londra a câştigat pentru a 11-a oară Cupa Angliei după ce a învins sâmbătă, cu scorul de 3-2 (Cazorla 17, Koscielny 71, Ramsey 109 / Chester 4, Davies 9), după prelungiri, echipa Hull City, în finala disputată pe stadionul “Wembley”. Arsenal Londra a mai câştigat Cupa Angliei în 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003 şi 2005.

BAYERN MUNCHEN A CÂŞTIGAT CUPA GERMANIEI

Formaţia Bayern Munchen a câştigat, sâmbătă, pentru a 17-a oară Cupa Germaniei, învingând în finală echipa Borussia Dortmund cu scorul de 2-0 (Arjen Robben 106, Thomas Müller 120+3), după prelungiri. La partida disputată pe Stadionul Olimpic din Berlin au asistat 76.197 de spectatori. Bayern Munchen a câştigat în acest sezon şi campionatul Germaniei.

SPARTA PRAGA ŞI-A ADJUDECAT CUPA CEHIEI

Formaţia Sparta Praga a câştigat, sâmbătă, Cupa Cehiei, învingând în finală echipa Viktoria Plzen, scor 8-7 la loviturile de departajare. Cele două echipe erau la egalitate, scor 1-1, în momentul în care s-a trecut la loviturile de departajare. Pentru Sparta Praga a înscris Husbauer în min. 90+5, iar pentru Plzen a marcat Rezník, în min. 74. La loviturile de departajare, pentru Sparta au înscris Vacha, Hušbauer, Bednar, Lafata, Holek, Krejci, Prikryl şi Kaderabek, iar Svejdik şi Marecek au ratat. Pentru Pljen au marcat Horava, Wagner, Horvath, Kolar, Limbersky, Reznik şi Hejda, iar Prochazka, Hubnik şi Petrzela au ratat. Sparta Praga a câştigat în acest sezon şi campionatul Cehiei.

ST. JOHNSTONE A CUCERIT CUPA SCOŢIEI

Echipa St. Johnstone a câştigat, sâmbătă, pentru prima dată Cupa Scoţiei, impunându-se în finala competiţiei, la Glasgow, în faţa formaţiei Dundee United. Scorul final a fost 2-0 (Anderson 45+1, MacLean 84). Clubul St. Johnstone a fost înfiinţat în urmă cu 130 de ani, în oraşul scoţian Perth.

ANDERLECHT BRUXELLES A CÂŞTIGAT CAMPIONATUL BELGIEI

Echipa Anderlecht Bruxelles a câştigat campionatul Belgiei pentru a 33-a oară în istorie, după ce a învins ieri, pe teren propriu, cu 3-1, formaţia Lokeren. Anderlecht Bruxelles a acumulat 51 de puncte şi a devansat echipele Standard Liege (49 puncte) şi FC Bruges (48 puncte). Anderlecht s-a calificat pentru faza grupelor Ligii Campionilor. Standard Liege va juca în preliminariile UCL, iar FC Bruges va evolua în UEFA Europa League.

S-A ÎNCHEIAT ŞI CAMPIONATUL FRANŢEI

Sâmbătă s-a încheiat ediţia 2013-2014 a campionatului Franţei, câştigată de Paris Saint Germain, care a dat şi golgheterul, în persoana suedezului Zlatan Ibrahimovic, marcator a 26 de goluri. S-au calificat pentru Liga Campionilor PSG, AS Monaco şi OSC Lille, ultima urmând să joace în turul al treilea preliminar. Calificatele în UEFA Europa League sunt Guingamp (în grupe, în calitate de câştigătoare a Cupei Franţei), AS Saint-Etienne (în play-off) şi Olympique Lyon (în turul al treilea preliminar). Au retrogradat în liga secundă Sochaux, Valenciennes şi Ajaccio, care vor fi înlocuite de FC Metz, RC Lens şi Caen.

CAMBIASSO PLEACĂ DE LA INTERNAZIONALE MILANO

Mijlocaşul Esteban Cambiasso va părăsi echipa Internazionale Milano la finalul acestui sezon, gruparea italiană neprelungind contractul argentinianului, a anunţat directorul sportiv Piero Ausilio. “Din considerente de strategie şi de reînnoire, ne-am gândit să nu îi propunem prelungirea contractului”, a spus Ausilio, sâmbătă, într-o conferinţă de presă. Esteban Cambiasso era legitimat la Internazionale Milano din 2004 şi a câştigat cu echipa italiană de cinci ori campionatul Italiei, de patru ori Cupa Italiei, de patru ori Supercupa Italiei, Liga Campionilor în 2010 şi Campionatul Mondial al Cluburilor în 2010.

PETER LIM PREIA VALENCIA ŞI VA INVESTI 300 DE MILIOANE DE EURO

Omul de afaceri din Singapore Peter Lim, care a făcut încă din luna decembrie o ofertă pentru a cumpăra clubul Valencia, a fost ales de Consiliul de Administraţie al Fundaţiei Valencia CF pentru a prelua controlul grupării spaniole. Fundaţia Valencia CF a anunţat că omul de afaceri în vârstă de 60 de ani a fost desemnat în unanimitate de Consiliul de Administraţie pentru a prelua aproximativ 70 la sută din capitalul grupării, după ce s-a angajat să investească cel puţin 300 de milioane de euro. Noul proprietar va trebui acum să negocieze cu Bankia, principalul creditor al clubului. “Considerăm că aceasta este cea mai bună ofertă, o ofertă care relaxează viitorul Valencia CF”, a declarat preşedintele fundaţiei, Aurelio Martinez. Valencia se confruntă cu probleme financiare de mai mulţi ani. Potrivit presei spaniole, Valencia CF are în prezent datorii de 220 de milioane de euro către banca Bankia, care este şi creditor al fundaţiei clubului, suma fiind de 86 de milioane de euro.

YAKIN SE DESPARTE DE FC BASEL

Tehnicianul Murat Yakin va pleca la finalul actualului sezon de la echipa FC Basel, deşi a reuşit să câştige al doilea titlu consecutiv de campion al Elveţiei. Murat Yakin, în vârstă de 39 de ani, şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu FC Basel, care expira în vara anului 2015. Numele succesorului lui Murat Yakin nu a fost dat publicităţii de gruparea elveţiană.

LUIS ENRIQUE A PĂRĂSIT FORMAŢIA CELTA VIGO

Antrenorul spaniol Luis Enrique şi-a oficializat vineri plecarea de la Celta Vigo, alimentând speculaţiile privind posibila sa numire la FC Barcelona, în locul lui Gerardo Martino. Numit în iunie 2013 pentru un contract pe două sezoane, Enrique, în vârstă de 44 de ani, a dus Celta pe locul 8 în clasament înainte de ultima etapă, din weekend. „Este o zi tristă, resimt multă afecţiune pentru acest club şi angajaţii săi. Plec de la Vigo cu multă afecţiune. Deocamdată nu ştiu unde voi antrena anul viitor. Nu am niciun acord cu nimeni, chiar dacă vi se pare incredibil acest lucru”, a declarat Enrique. Fostul jucător emblematic de la Barcelona este considerat de presa spaniolă principalul favorit pentru a deveni înlocuitorul lui Martino. Presa spaniolă a prezentat săptămâna trecută imagini cu directorul sportiv Andoni Zubizarreta ducându-se la locuinţa lui Enrique. Luis Enrique, care şi-a început cariera de antrenor la echipa de tineret a Barcelonei (2008-2011), a pregătit-o apoi pe AS Roma timp de un sezon, 2011-2012, înainte de a veni la Celta în 2013.

MECI DIN CAMPIONATUL CIPRULUI, SUSPENDAT DIN CAUZA INCIDENTELOR

Meciul pentru titlu dintre AEL Limassol, liderul campionatului Ciprului, şi Apoel Nicosia, locul 2 în clasament, formaţie aflată la trei puncte diferenţă, a fost suspendat sâmbătă, după ce un jucător de rezervă al grupării oaspete a fost lovit de o petardă. Jocul a fost oprit în minutul 52, când fundaşul Kaka, aflat pe banca de rezerve, a fost lovit de o petardă aruncată de fanii echipei gazdă, fiind apoi transportat la spital. După 50 de minute de aşteptare, interval în care pe teren s-au aflat forţele speciale ale Poliţiei cipriote, meciul a fost suspendat definitiv. În momentul suspendării, scorul era 0-0. Liga cipriotă va decide în termen de zece zile dacă meciul se va rejuca sau Apoel va fi declarată câştigătoare la „masa verde“, ceea ce i-ar permite să îşi păstreze titlul naţional.