ACADEMIA HAGI 2003, LA ETAPA INTERJUDEŢEANĂ A CN

După ce a încheiat pe prima poziţie campionatul judeţului Constanţa rezervat juniorilor E (jucători născuţi după 1 ianuarie 2003), Academia Hagi va începe lupta pentru fazele superioare ale campionatului. Formaţia pregătită de Ionuţ Mihu (antrenor) şi Marius Codescu (director coordonator) va susţine etapa interjudeţeană a CN de juniori E, constând într-o dublă manşă cu echipa CS Stars Brăila. Turul este programat astăzi, de la ora 16.00, la Brăila, iar manşa retur se va disputa sâmbătă, de la ora 16.00, pe terenurile Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu.

SELECŢIE LA AS PERFORMER

Asociaţia Sportivă Performer Constanţa organizează în zilele de luni, miercuri şi vineri, de la ora 15.45, la terenul II al stadionului “Farul” din Constanţa, o selecţie de fotbal pentru grupa de copii născuţi în anul 2007. Antrenorii acestei grupe sunt Dumitru Antonescu, fosta mare glorie a Farului, şi Raj Cărăuleanu.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Ieri s-au disputat meciurile din etapa a 4-a a play-off-ului şi play-out-ului Seriei a 2-a a Ligii a II-a la fotbal. Rezultate - play-off: FC Olt - CSM Rm. Vîlcea 2-0, CS U. Craiova - Metalul Reşiţa 1-2, Gloria Bistriţa - ASA Tg. Mureş 0-1. Clasament: 1. ASA Tg. Mureş 27p, 2. CS U. Craiova 23p, 3. Gloria Bistriţa 20p, 4. Metalul Reşiţa 19p, 5. CSM Rm. Vîlcea 16p, 6. FC Olt 12p; play-out: Olimpia Satu Mare - UTA 4-0, CS Mioveni - FC Bihor 1-1. Minerul Motru a stat. Clasament: 1. Olimpia Satu Mare 27p, 2. CS Mioveni 24p, 3. FC Bihor 20p, 4. UTA 12p, 5. Minerul Motru 9p.

FOSTUL ARBITRU PAVEL GHEBA A FOST GĂSIT ÎMPUŞCAT

Fostul abitru Pavel Gheba, în vârstă de 48 de ani, a încetat din viaţă, el fiind găsit împuşcat, în Tulcea, informează ştirileprotv.ro, care menţionează că poliţiştii susţin că fostul cavaler al fluierului s-ar fi sinucis. Pavel Gheba lucra la Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, iar miercuri, în jurul orei 18.00, a fost văzut intrând în casa cumnatului său, unde, din primele informaţii ale anchetatorilor, s-ar fi sinucis cu arma acestuia. Fostul arbitru era căsătorit şi avea un copil. Pavel Gheba a activat ca asistent în perioada 1998-2006.

FC VASLUI, SANCŢIONATĂ CU 7.000 DE LEI DE COMISIA DE DISCIPLINĂ

Clubul FC Vaslui a fost sancţionat cu penalitate sportivă în valoare de 7.000 de lei de către Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal (FRF), ca urmare a neexecutării hotărârii Camerei Naţionale de Soluţionarea Litigiilor privind plata restanţelor salariale către jucătorul Adrian Sălăgeanu. Comisia de Disciplină a FRF a stabilit pentru FC Vaslui un nou termen de efectuare a plăţii către Sălăgeanu pentru 28 mai.

OLANDEZUL BJORN KUIPERS VA ARBITRA FINALA UCL

Arbitrul olandez Bjorn Kuipers va conduce la centru finala Ligii Campionilor, care va avea loc la 24 mai, la Lisabona, între echipele spaniole Real Madrid şi Atletico Madrid, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. Kuipers, în vârstă de 41 de ani, este al patrulea arbitru olandez care va conduce finala celei mai importante competiţii de club, după Leo Horn (1957, 1962), Charles Corver (1978) şi Dick Jol (2001). Bjorn Kuipers va fi ajutat de asistenţii Sander van Roekel şi Erwin Zeinstra şi de asistenţii suplimentari Pol van Boekel şi Richard Liesveld. Rezervă pentru asistenţi va fi olandezul Angelo Boonman, iar rezervă pentru central a fost desemnat turcul Cuneyt Cakir. Arbitrul olandez a arbitrat 68 de partide în competiţiile UEFA, dintre care în acest sezon a condus patru în Liga Campionilor şi trei în UEFA Europa League. Kuipers a arbitrat Supercupa Europei în 2011 şi finala UEL din 2013.

GERMANUL FELIX BRYCH VA ARBITRA FINALA UEL

Arbitrul german Felix Brych va conduce la centru finala UEFA Europa League, care va avea loc la 14 mai, la Torino, între echipa spaniolă FC Sevilla şi formaţia portugheză Benfica Lisabona, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. Brych, în vârstă de 38 de ani, va fi ajutat de asistenţii Mark Borsch şi Stefan Lupp şi de asistenţii suplimentari Tobias Welz şi Bastian Dankert. Rezervă pentru asistenţi va fi germanul Thorsten Schiffner, iar rezervă pentru central a fost desemnat sârbul Milorad Mazic. Felix Brych, arbitru FIFA din 2007, a condus 50 de partide în competiţiile europene, dintre care şase în acest sezon de Liga Campionilor. El a fost arbitru de rezervă la finala Ligii Campionilor din sezonul trecut. Finala UEL, dintre echipa spaniolă FC Sevilla şi formaţia portugheză Benfica Lisabona, va avea loc la 14 mai, de la ora 21.45, pe “Juventus Stadium” din Torino.

ŞAHTIOR DONEŢK - DYNAMO KIEV, FINALA CUPEI UCRAINEI

Formaţia Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, s-a calificat în finala Cupei Ucrainei, în urma victoriei de ieri, scor 3-0 (Eduardo 105, Taison 110, Bernard 120), din deplasare, după prelungiri, în faţa echipei din liga a treia Slavutych Ckerkasy. În finala programată la 15 mai, Şahtior va înfrunta pe Dynamo Kiev, care a trecut, tot ieri, în cealaltă semifinală, scor 4-0 (Garmash 26, 40, Yarmolenko 52-pen., Mbokani 67), de Cernomoreţ Odessa.

CASILLAS A PLĂTIT 1,6 MILIOANE DE EURO FISCULUI DIN SPANIA

Portarul echipei Real Madrid, Iker Casillas, a plătit suma de 1,6 milioane de euro Fiscului din Spania după o ajustare în ceea ce priveşte drepturile de imagine, a declarat, pentru AFP, o sursă apropiată jucătorului. Sursa citată a menţionat că internaţionalul spaniol nu a comis niciun delict şi a precizat că este vorba despre o ajustare din cauza dezacordurilor cu privire la interpretarea normelor fiscale. Conform cotidianului catalan „La Vanguardia“, autorităţile spaniole au considerat că Iker Casillas nu a avut nicio intenţie de a se sustrage obligaţiilor fiscale. „La Vanguardia“ a scris că şi alţi fotbalişti se află în atenţia Fiscului spaniol, printre aceştia numărându-se David Villa (Atletico Madrid) şi Xabi Alonso (Real Madrid). Probleme cu fiscul spaniol mai au celebra soprană Monsterrat Caballe şi fosta componentă a grupului Mecano, Ana Torroja.

DOI SUPORTERI AI ECHIPEI NAPOLI, INTERZIŞI PE STADION DUPĂ INCIDENTELE DE LA FINALA CUPEI ITALIEI

Doi suporteri ai echipei SSC Napoli, implicaţi în incidentele care au dus la începerea cu întârziere a finalei Cupei Italiei, au fost interzişi pe stadioane pentru cinci, respectiv trei ani, au anunţat autorităţile peninsulare. Gennarro De Tommaso, liderul grupului ultras Misfits, a primit o interdicţie de cinci ani, în timp ce Massimiliano Mantice a fost interzis pe stadioane pentru trei ani. De Tommaso, fiul unui presupus cap al mafiei, a purtat la finala Cupei Italiei un tricou cu o inscripţie în care cerea eliberarea lui Antonino Speziale, condamnat la opt ani de închisoare pentru uciderea unui poliţist în 2007, în timpul revoltelor de la meciul Catania - Palermo. Înaintea finalei Cupei Italiei, disputată la Roma între echipele SSC Napoli şi AC Fiorentina, câştigată de Napoli, scor 3-1 (Insigne 11, 16, Mertens 90+3 / Vargas 27), trei suporteri ai formaţiei Napoli au fost atacaţi de un grup de fani ai echipei AS Roma. Unul dintre fani, un bărbat de 30 de ani, a fost împuşcat în piept şi a fost internat în stare gravă. Alte două persoane au fost rănite uşor şi au avut nevoie de spitalizare. De asemenea, un ofiţer de poliţie îmbrăcat civil a fost rănit la braţ. Vestea rănirii suporterilor a inflamat galeria echipei Napoli, aflată la Peluza Nord a Stadionului Olimpic. Fanii napoletani au aruncat cu fumigene în teren şi au aprins torţe, iar începerea meciului a fost amânată. Un pompier a fost şi el rănit în incina Stadionului Olimpic. Partida a început după lungi negocieri cu fanii napoletani şi după ce suporterii s-au mai calmat în urma intervenţiei căpitanului Marek Hamsik. Imnul naţional, cântat de Alessandra Amoroso, a fost fluierat de galeria echipei Napoli.

RANIERI PLEACĂ DE LA AS MONACO

Echipa AS Monaco se va despărţi de antrenorul italian Claudio Ranieri la încheierea actualei ediţii a campionatului Franţei, anunţă presa sportivă din Hexagon. Conform cotidianului „L’Equipe“, Ranieri a ajuns la un acord în acest sens cu conducătorii ruşi ai clubului din principat, în cursul unei întrevederi care a avut loc în urmă cu aproximativ două săptămâni. Tehnicianul italian, care va primi o compensaţie financiară de 1,5 milioane euro, va disputa ultimul său meci ca antrenor al lui Monaco împotriva celor de la Girondins Bordeaux, pe 17 mai, când are loc ultima etapă. În vârstă de 62 ani, Claudio Ranieri a pregătit în ultimele două sezoane gruparea monegască, reuşind să o readucă vara trecută în elita fotbalului francez, după un an petrecut în eşalonul secund.

SCHUSTER AR VREA SĂ FIE ANTRENOR LA EINTRACHT FRANKFURT

Antrenorul echipei Malaga, Bernd Schuster, a declarat că ar vrea să antreneze formaţia Eintracht Frankfurt, după ce Armin Veh a anunţat că nu îşi va prelungi înţelegerea cu gruparea germană. „Da, sunt atras de Eintracht Frankfurt. Nu ştiu dacă sunt prima, a doua sau a treia opţiune pentru ei”, a spus Schuster pentru „Bild“. Bernd Schuster, în vârstă de 54 de ani, este sub contract cu Malaga până în vara anului 2018, dar are o clauză prin care poate părăsi formaţia spaniolă. Pe lista clubului din Frankfurt se mai află italianul Roberto Di Matteo, în vârstă de 43 de ani. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Eintracht Frankfurt este pe locul 13 în Bundesliga, cu 36 de puncte, şi a evitat deja retrogradarea.

SERGIO RAMOS A DEVENIT TATĂ PENTRU PRIMA OARĂ

Fundaşul formaţiei Real Madrid, Sergio Ramos, a devenit tată pentru prima oară, după ce partenera sa de viaţă, prezentatoarea de televiziune Pilar Rubio, a născut un băieţel care va purta numele Sergio Ramos Rubio. Copilul s-a născut marţi, la ora 19.34, cântărind 3,2 kilograme. „Sergio s-a născut pe cale naturală şi atât el, cât şi Pilar se simt foarte bine. Venirea pe lume a fiului nostru ne umple de fericire şi suntem foarte mulţumiţi că totul a ieşit perfect”, a precizat Ramos, care formează un cuplu cu Pilar Rubio din anul 2012.

JUCĂTORII DE LA CLERMONT, UIMIŢI DE DECIZIA CLUBULUI DE A NUMI O FEMEIE CA ANTRENOR

Jucătorii echipei Clermont Foot din liga a II-a franceză, eşalon profesionist, nu şi-au ascuns uimirea după ce conducerea clubului a numit o femeie ca antrenor, precizând că au căutat numele portughezei Helena Costa pe Google şi că au glumit pe seama ei, informează „L’Equipe“. „Mi s-a arătat un articol din presa portugheză care evoca această posibilitate. L-am luat ca un zvon... Dar când directorul sportiv ne-a anunţat decizia, am fost toţi surprinşi. Am făcut nişte feţe... Apoi am discutat între noi. Unii au râs, alţii mai puţin... Sincer, a fost interesant, nu a existat un scepticism prea mare. S-au făcut câteva glume, ne-am întrebat cum va gestiona un grup de bărbaţi, dacă va putea să-şi impună autoritatea...”, a declarat fundaşul stânga Emmanuel Imorou, intervievat de publicaţia franceză. „Dacă ar fi drăguţă...”, a punctat reporterul „L’Equipe“, iar Imorou a spus râzând: „Da, e adevărat că am căutat-o pe Google, dar mai mult ca distracţie decât altceva”. Întrebat dacă numirea unei femei antrenor va schimba ceva din punctul de vedere al jucătorilor, el a răspuns: „Cât mă priveşte pe mine, tind să spun nu, dar va schimba ceva. E inedit”. A asculta de o femeie nu este o problemă pentru Imorou, dar poate fi pentru alţii, crede el. Portugheza Helena Costa a fost numită la conducerea tehnică a echipei profesioniste franceze Clermont Foot, devenind femeia care antrenează la cel mai înalt nivel în fotbalul european, a anunţat gruparea din Ligue 2, într-un comunicat. Costa, 36 de ani, are deja o bogată experienţă ca antrenoare în fotbalul feminin, ea pregătind echipa Odivelas şi selecţionatele din Qatar şi Iran. În fotbalul masculin, ea a antrenat la centrul de tineret al clubului Benfica, apoi echipa Cheleirense dintr-un eşalon inferior şi a fost căutător de talente (scouter) pentru Celtic Glasgow. La Clermont Foot 63, locul 14 în clasament, cu două etape înaintea finalului sezonului, ea îl va înlocui pe Regis Brouard, căruia îi expiră contractul. Costa va prelua echipa franceză la finalul actualei ediţii a campionatului. Înainte de numirea Helenei Costa, femeia care a antrenat o echipă masculină la cel mai înalt nivel era Carolina Morace. Ea a pregătit pentru două etape echipa italiană Viterbese, din liga a III-a, în 1999.

CLUBUL VILLARREAL, AMENDAT CU 12.000 DE EURO DUPĂ BANANA ARUNCATĂ ÎN DIRECŢIA LUI ALVES

Clubul Villarreal a fost amendat cu 12.000 de euro după ce un suporter a aruncat cu o banană în direcţia fundaşului formaţiei FC Barcelona, Dani Alves, a anunţat, ieri, gruparea spaniolă. Comitetul de competiţii al federaţiei spaniole (RFEF) s-a limitat la o amendă, fără suspendarea stadionului, în ciuda unei precedente sancţiuni cauzate de aruncarea unei sticle cu gaz lacrimogen, în februarie, care a dus la închiderea arenei la un meci din campionat. Comitetul a considerat că este vorba de „acţiuni diferite” şi a lăudat faptul că Villarreal a interzis pe viaţă accesul în stadion pentru fanul care a aruncat banana. La finalul lunii aprilie, fundaşul Barcelonei, Dani Alves, a mâncat o banană aruncată în teren, în direcţia lui, în momentul în care se pregătea să execute un corner la meciul cu Villarreal, din campionatul Spaniei. După ce a mâncat banana, el a executat lovitura de la colţ. Duminică, mijlocaşul senegalez al echipei Levante, Pape Diop, a declarat că fanii echipei Atletico Madrid au imitat strigătele maimuţelor la adresa sa şi din această cauză a dansat în faţa lor la finalul meciului câştigat cu scorul de 2-0. Gestul lui Pape Diop a inflamat spiritele pe teren la finalul meciului, jucătorii de la Atletico considerând gestul său ca fiind provocator.