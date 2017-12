JUNIORII FARULUI AU PIERDUT DUELUL CU DINAMO

Duminică, pe terenul II din Complexul Sportiv “Farul”, a avut loc partida dintre FC Farul Constanţa şi Dinamo Bucureşti, contând pentru etapa a 4-a din play-off-ul Campionatului Naţional rezervat juniorilor A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1995). Din păcate, echipa pregătită de Lucian Marinof a pierdut fără drept de apel, scor 0-4, reducându-şi şansele de a se califica la turneul semifinal. În celălalt meci din grupă, FC Viitorul (Cristian Cămui) s-a impus clar în fieful celor de la Steaua Bucureşti, scor 3-0 (D. Gheorghe 38, 51, P. Iacob 42). După patru etape, clasamentul se prezintă astfel: 1. FC Viitorul 9p (golaveraj: 12-2), 2. Dinamo 9p (8-2), 3. FC Farul 6p (5-9), 4. Steaua 0p. În următoarea etapă, FC Farul va juca duminică, pe teren propriu, cu Steaua Bucureşti.

19 DOSARE DE CANDIDATURĂ PENTRU EURO 2020

UEFA a anunţat sâmbătă, pe site-ul oficial, că a primit 19 dosare de candidatură, din partea a 19 federaţii, reprezentând 19 oraşe, pentru turneul final al Campionatului European de fotbal din 2020, între care se numără şi candidatura capitalei României, Bucureşti. Federaţiile naţionale şi oraşele pentru care s-au trimis la UEFA dosare de candidatură sunt următoarele: Azerbaidjan (Baku), Belarus (Minsk), Belgia (Bruxelles), Bulgaria (Sofia), Danemarca (Copenhaga), Anglia (Londra), Macedonia (Skopje), Germania (München), Ungaria (Budapesta), Israel (Ierusalim), Italia (Roma), Olanda (Amsterdam), Irlanda (Dublin), România (Bucureşti), Rusia (Sankt Petersburg), Scoţia (Glasgow), Spania (Bilbao), Suedia (Stockholm) şi Ţara Galilor (Cardiff). UEFA a precizat că pentru găzduirea semifinalelor şi finalei EURO 2020 candidează Londra şi München. EURO 2020 va fi organizat în 13 oraşe europene diferite. Dosarele de candidatură au putut fi depuse până vineri, la miezul nopţii, iar Comitetul Executiv al UEFA va alege cele 13 oraşe în acest an, la 19 septembrie. Pachetele oferite pentru candidaturi sunt 13, 12 dintre ele cuprinzând trei meciuri din faza grupelor şi unul din optimi sau din sferturi, în timp ce un pachet include semifinalele şi finala. Fiecare ţară desemnată organizatoare poate găzdui meciuri din cadrul EURO 2020 pe un singur stadion.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă s-au disputat partidele din etapa a 2-a a play-off-ului şi play-out-ului Seriei a 2-a a Ligii a II-a la fotbal. Rezultate - play-off: FC Olt - Metalul Reşiţa 0-1, CSM Rm. Vîlcea - ASA Tg. Mureş 1-2, CS U. Craiova - Gloria Bistriţa 1-0. Clasament play-off: 1. CS U. Craiova 23p, 2. ASA Tg. Mureş 21p, 3. Gloria Bistriţa 17p, 4. Metalul Reşiţa 16p, 5. CSM Rm. Vîlcea 13p, 6. FC Olt 9p; play-out: Minerul Motru - FC Bihor Oradea 1-1, Olimpia Satu Mare - CS Mioveni 2-1, FC U. Craiova - UTA 0-3 (la “masa verde”). Clasament play-out: 1. Olimpia Satu Mare 24p, 2. CS Mioveni 23p, 3. FC Bihor 19p, 4. UTA 15p, 5. Minerul Motru 9p, 6. FC U. Craiova 6p.

BONDREA, DEMIS DE LA CEAHLĂUL

Tehnicianul Marian Bondrea a fost demis, ieri, din funcţia de antrenor principal al echipei Ceahlăul Piatra Neamţ, după înfrângerea din partida cu formaţia Gaz Metan Mediaş, scor 0-1. Conform sursei citate, oficialii Ceahlăului l-au contactat pe Viorel Hizo pentru preluarea echipei, dar acesta a refuzat. Pe lista conducătorilor nemţeni se mai află tehnicienii Liviu Ciobotariu şi Cristian Pustai, care şi-au reziliat de curând înţelegerile cu formaţiile FC Vaslui şi, respectiv, Pandurii Tg. Jiu. Ceahlăul a suferit, vineri seară, a şasea înfrângere consecutivă, după ce a fost întrecută pe teren propriu, cu 1-0, de Gaz Metan Mediaş, în etapa a 29-a a Ligii 1 la fotbal.

MARICA, PASĂ DE GOL ŞI ELIMINARE LA MECIUL GETAFE - MALAGA

Fotbalistul echipei Getafe, Ciprian Marica, a pasat decisiv la unicul gol al meciului câştigat de elevii lui Cosmin Contra, sâmbătă, pe teren propriu, cu 1-0 (Colunga 6), în faţa formaţiei Malaga, însă a şi fost eliminat în jocul contând pentru etapa a 35-a a campionatului Spaniei. În min. 12, Marica a primit un cartonaş galben, iar în min. 36 încă unul, astfel că a fost eliminat. Şi de la Malaga a fost eliminat un jucător, Angeleri, în min. 76.

52.999 DE PERSOANE I-AU ADUS UN ULTIM OMAGIU LUI TITO VILANOVA, LA STADIONUL „CAMP NOU“

FC Barcelona a anunţat, pe site-ul oficial, că 52.999 de persoane i-au adus, la stadionul „Camp Nou“, un ultim omagiu fostului tehnician al echipei catalane, Tito Vilanova, care a încetat din viaţă în urmă cu două zile şi, conform cotidianului „As“, ar fi fost incinerat sâmbătă. Timp de două zile, sâmbătă şi duminică, fanii au avut posibilitatea să îl omagieze pe Vilanova într-un spaţiu special amenajat la stadionul „Camp Nou“. Sâmbătă, între orele 9.00 şi 23.00, în sala de condoleanţe au ajuns, rând pe rând, 20.802 persoane, primii fiind chiar jucătorii echipei FC Barcelona, iar duminică, numărul celor care l-au omagiat pe tehnician a fost mai mare - 32.197. Printre persoanele care au fost prezente în sala de condoleanţe s-a numărat şi selecţionerul Spaniei, Vicente del Bosque. După închiderea sălii de comemorare pentru public, în spaţiul amenajat la arena „Camp Nou“ a sosit şi familia lui Vilanova - soţia sa, Montse, copiii Carlota şi Adria, precum şi fratele Josep, însoţiţi de alte rude şi de prieteni apropiaţi. Familia s-a recules în faţa imaginii lui Vilanova şi a contemplat cu emoţie dovezile de afecţiune lăsate acolo de fani. Potrivit cotidianului „As“, trupul neînsufleţit al lui Tito Vilanova a fost incinerat la Peralada, în apropiere de localitatea natală a tehnicianului, Bellcaire d’Emporda, informaţie care ar fi fost confirmată şi de clubul catalan. Ceremonia funerară s-a desfăşurat într-un cadru intim, la dorinţa familiei lui Vilanova. Tito Vilanova a încetat din viaţă, vineri, după o luptă de doi ani şi jumătate cu cancerul. În weekend, s-au ţinut momente de reculegere în memoria sa la meciurile din Spania, dar şi pe stadionul echipei Bayern München, antrenată de prietenul şi fostul colaborator al lui Vilanova, Josep Guardiola. După decesul lui Vilanova, familia sa a cerut să i se respecte intimitatea, singura acţiune publică pe care a acceptat-o fiind ceremonia religioasă care va avea luni la catedrala din Barcelona, care va finaliza cele trei zile de doliu decretate de clubul catalan.

PRESA SPANIOLĂ L-A OMAGIAT PE TITO VILANOVA

Presa spaniolă a renunţat, sâmbătă, la tradiţionala împărţire pro-Barça sau pro-Real şi i-a adus un omagiu la unison fostului antrenor al echipei FC Barcelona, Tito Vilanova, care a încetat din viaţă în urmă cu o zi. „Adio, Tito, lupta ta a fost o lecţie”, a titrat cotidianul madrilen „Marca“, ce a publicat şi un supliment special de 12 pagini. „Tito a murit, fotbalul plânge”, a notat şi „As“, celălalt mare jurnal pro-Real Madrid. Vilanova, fost secund al lui Josep Guardiola în perioada de aur a FC Barcelona, iar apoi antrenor principal timp de un sezon (2012-2013), a contribuit la construirea „unei echipe frumoase şi victorioase, un dar pentru toţi”, a scris Alfredo Relano, editorialist la „As“. „În sfârşit, Tito, acest bărbat din umbra lui Guardiola, aducea propria strălucire. Atunci a venit boala blestemată (...), hotărâtă să îl priveze de succesul pe care îl merita atât de mult. Ce nedreptate!”, a menţionat Relano. „Marca“, „As“ şi cotidianul catalan „Sport“ au plasat câte o panglică neagră, în semn de doliu, pe prima pagină, în timp ce jurnalul „Mundo Deportivo“ a desenat o lacrimă pe o fotografie cu Vilanova, cu mesajul: „Eternul Tito”. Jurnalele generaliste au consacrat, de asemenea, o mare parte din prima pagină lui Vilanova. „Ultimul meci al lui Vilanova”, a titrat „El Pais“, în timp ce „La Vanguardia“ a scris: „Tito a intrat în legendă”. Într-un editorial, „La Vanguardia“ aminteşte că, în ciuda problemelor de sănătate, tehnicianul a câştigat, în sezonul trecut, cu FC Barcelona titlul în Spania, cu un număr-record de 100 de puncte. „Titlul-record cu 100 de puncte este moştenirea sa, dar lasă gustul dulce-amar al unei opere incomplete, pentru că Tito nu a avut timp să îşi pună amprenta complet”, a notat jurnalistul Jordi Costa. Tito Vilanova, care a fost nevoit să renunţe la conducerea tehnică a FC Barcelona în iulie 2013, din cauza unui cancer la glanda parotidă, a încetat din viaţă vineri, la Barcelona, la o zi după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale.

TRISTEŢEA LUI GUARDIOLA

Tehnicianul echipei Bayern München, Josep Guardiola, s-a declarat, sâmbătă, extrem de afectat de decesul fostului său colaborator de la FC Barcelona, Tito Vilanova, cu care era prieten din adolescenţă, precizând că tristeţea pe care o simte va rămâne în el toată viaţa, informează bbc.co.uk. „Tristeţea pe care o simt va rămâne în mine toată viaţa. Am trăit multe împreună, am pierdut împreună, am învins împreună... Este o situaţie foarte grea”, a spus Guardiola. În august 2012, Vilanova a fost la Bucureşti cu FC Barcelona, echipa catalană disputând un meci amical cu Dinamo, pe Arena Naţională, pe care l-a câştigat cu scorul de 2-0.

INCIDENTE ÎNAINTEA MECIULUI REAL MADRID - OSASUNA

Aproximativ 50 de suporteri au fost implicaţi în incidente înaintea meciului dintre echipele Real Madrid şi Osasuna Pamplona, din campionatul Spaniei, patru persoane fiind rănite. Potrivit unor surse din cadrul Poliţiei madrilene, incidentele au avut loc în apropierea stadionului „Santiago Bernabeu“. Fanii celor două formaţii, care, conform primelor cercetări, şi-ar fi dat întâlnire prin intermediul internetului pentru a se bate, s-au confruntat pentru scurt timp, după care au fugit. Poliţiştii nu au arestat niciun suporter. Meciul de sâmbătă seară a fost câştigat de formaţia madrilenă cu scorul de 4-0 (Cristiano Ronaldo 6, 51, Sergio Ramos 59, Carvajal 83).

BETIS SEVILLA A RETROGRADAT ÎN A DOUA LIGĂ SPANIOLĂ

Echipa Betis Sevilla, ocupanta ultimului loc în prima ligă spaniolă, este retrogradată matematic în al doilea eşalon, ca urmare a victoriei înregistrate de formaţia lui Cosmin Contra, Getafe, în meciul cu Malaga, scor 1-0. Getafe se află pe locul 17 (ultimul neretrogradabil) în urma succesului de sâmbătă, cu 35 de puncte, în timp ce Betis are doar 22 de puncte şi nu mai are nicio şansă de a se menţine în prima ligă. Această retrogradare reprezintă finalul unui sezon nefericit pentru Betis, echipă care a schimbat de două ori antrenorul: Pepe Mel a fost demis în decembrie, în locul său fiind numit Juan Carlos Garrido, iar acesta din urmă a fost demis în ianuarie, când la conducerea tehnică a fost numit Gabriel Humberto Calderon.

AJAX A CÂŞTIGAT CAMPIONATUL OLANDEI PENTRU A PATRA OARĂ CONSECUTIV

Echipa Ajax Amsterdam a câştigat, duminică, al patrulea titlu consecutiv de campioană a Olandei, al 33-lea din istorie, după remiza din deplasare, scor 1-1, cu Heracles Almelo. Cu patru puncte avans cu o etapă înainte de final, Ajax (70 puncte) nu mai poate fi ajunsă de Feyenoord Rotterdam (66p), care a învins Cambuur, scor 5-1. Acest titlu asigură echipei Ajax calificarea directă în grupele Ligii Campionilor şi vine la o săptămână după eşecul din Cupa Olandei, scor 1-5 cu PEC Zwolle. Antrenorul Frank de Boer, în vârstă de 43 de ani, în fruntea echipei din 2010, are în palmares şi cinci titluri ca jucător. Feyenoord Rotterdam, care şi-a asigurat locul al doilea, va evolua în play-off-ul UCL, ultimul tur înaintea fazei grupelor.

PAS GREŞIT PENTRU FC LIVERPOOL ÎN LUPTA PENTRU TITLU

Formaţia Chelsea Londra a învins duminică, în deplasare, cu 2-0 (Demba Ba 45+3, Willian 90+4), echipa FC Liverpool, într-un meci contând pentru etapa a 36-a a campionatului Angliei. În aceeaşi etapă, într-un alt meci important în lupta pentru titlu, Manchester City s-a impus în deplasare, scor 2-0 (Dzeko 4, Yaya Toure 44), în confruntarea cu Crystal Palace. În clasament, FC Liverpool se menţine pe primul loc, cu 80 de puncte, secondată de Chelsea (78p) şi Manchester City (77p, un meci mai puţin disputat).

VAN GAAL A AJUNS LA UN ACORD PENTRU A PRELUA PE MANCHESTER UNITED

Tehnicianul olandez Louis van Gaal a ajuns la un acord cu Manchester United pentru a prelua funcţia de antrenor principal al echipei engleze după Cupa Mondială din Brazilia, informează cotidianul „De Telegraaf“, citat de „The Guardian“. Potrivit „De Telegraaf“, discuţiile dintre cele două părţi au început înainte ca de la Manchester United să fie demis David Moyes. Selecţionerul Olandei a ajuns la o înţelegere vineri seară, după ce a discutat cu unul dintre fraţii Glazer, cu directorul Ed Woodward şi cu un avocat, la casa de vacanţă a tehnicianului, în Portugalia. Familia Glazer i-ar oferi lui Van Gaal un buget de 100 de milioane de euro pentru aducerea de noi jucători. Clubul Manchester United a anunţat, marţi, că David Moyes nu mai este antrenorul formaţiei şi că interimatul va fi asigurat de Ryan Giggs. Moyes a fost adus la Manchester United la începutul sezonului, după ce Alex Ferguson a decis să se retragă din activitate.

PANATHINAIKOS S-A IMPUS ÎN CUPA GRECIEI

Panathinaikos Atena a învins sâmbătă, pe Stadionul Olimpic din Atena, cu scorul de 4-1 (Berg 15, 50, 88, Karelis 54 / Vukic 70-pen.), formaţia PAOK Salonic, în finala Cupei Greciei, câştigând trofeul pentru a 18-a oară. La PAOK, Costin Lazăr a jucat până în min. 55. Panathinaikos a mai câştigat Cupa Greciei în 1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 2004 şi 2010.

FC METZ ŞI-A ASIGURAT PROMOVAREA ÎN PRIMA LIGĂ FRANCEZĂ

Formaţia FC Metz a învins sâmbătă, cu scorul de 3-0, echipa Auxerre, într-un meci din etapa a 34-a a ligii secunde din Franţa şi şi-a asigurat matematic promovarea în primul eşalon. Metz, care va reveni în Ligue 1 după şapte ani, este lider în liga a doua din etapa a 12-a.

FC BARCELONA ŞI-A ADJUDECAT UEFA FUTSAL CUP

FC Barcelona a câştigat sâmbătă seară, la Baku, finala Futsal Cup, în care a întâlnit echipa rusă Dinamo Moscova. Meciul s-a încheiat cu scorul de 5-2, după prelungiri, rezultatul în timp regulamentar fiind 2-2. Finala mică a fost câştigată de echipa azeră Araz Naxcivan, 6-4 cu echipa Kairat Alma Ata (Kazahstan).

FOSTUL ANTRENOR SÂRB VUJADIN BOSKOV A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Fostul antrenor sârb Vujadin Boskov a murit duminică, la vârsta de 82 de ani, în oraşul Genova, a anunţat site-ul oficial al clubului Vojvodina Novi Sad, unde el şi-a început cariera de fotbalist, informează „As“. Vujadin Boskov a antrenat de-a lungul carierei echipe precum Sampdoria Genova, Real Zaragoza, Sporting Gijon, Real Madrid, Feyenoord, AS Roma, Napoli sau Servette Geneva. De asemenea, el a fost în două rânduri selecţioner al Iugoslaviei. Cel mai mare succes al său ca antrenor a fost câştigarea Cupei Cupelor cu echipa italiană Sampdoria, în 1990.