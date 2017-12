CUPA ROMÂNIEI LA VOLEI MASCULIN

Marţi şi miercuri au fost programate trei partide contând pentru manşa tur din sferturile de finală ale Cupei României la volei masculin, ediţia 2013-2014. Rezultate: VCM Piatra Neamţ - Explorări Baia Mare 1:3 (18:25, 19:25, 25:20, 18:25); Dinamo Bucureşti - SCM U. Craiova 3:0 (25:19, 25:21, 25:18); CSVM Zalău - Unirea Dej 3:1 (24:26, 25:19, 25:12, 25:18). CVM Tomis Constanţa şi Arcada Galaţi au căzut de acord să joace la Constanţa dubla manşă din sferturi, în 4 şi 5 martie, atunci când vor avea loc şi partidele retur ale disputelor de săptămâna aceasta. În sferturi se joacă tur-retur şi se califică mai departe formaţia care câştigă cele mai multe seturi. Dacă setaverajul este egal la capătul celor două manşe, după meciul retur se joacă “set de aur” pentru stabilirea echipei calificate. Câştigătoarele din sferturi se califică pentru Final Four, programat în 22 şi 23 martie.

CUPA ROMÂNIEI LA VOLEI FEMININ

Miercuri s-a jucat şi în Cupa României la volei feminin, manşa tur din cadrul sferturilor de finală. Rezultate: CS Volei Alba-Blaj - Dinamo Bucureşti 1:3 (25:23, 21:25, 16:25, 12:25); CSU Medicina Tg. Mureş - Ştiinţa Bacău 0:3 (23:25, 18:25, 25:27); CSM Bucureşti - CSM Lugoj 3:0 (26:24, 25:19, 25:20). Returul va avea loc miercurea viitoare. Regulamentul este acelaşi ca în cazul competiţiei masculine, iar turneul final este programat tot în 22 şi 23 martie. Prima echipă calificată în Final Four este Unic Piatra Neamţ, care a eliminat-o pe CSV 2004 Tomis Constanţa, scor 3:0 în ambele meciuri, care s-au jucat la Piatra Neamţ acum două săptămâni. Tot ieri s-a disputat un meci restanţă din etapa a 15-a a Diviziei A1 la volei feminin, amânat din cauza viscolului de la sfârşitul lunii ianuarie: Unic Piatra Neamţ - SCM U. Craiova 3:0 (25:23, 25:17, 25:17).

14 ECHIPE ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN, ÎN URMĂTORII PATRU ANI

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRH), Alexandru Dedu, a anunţat că reprezentanţii cluburilor masculine din Liga Naţionale au votat pentru un sistem cu 14 echipe în următorii patru ani, urmând să aibă loc, luna viitoare, discuţii pe aceeaşi temă şi cu cei ai ligii feminine, după care decizia va fi luată de Consiliul de Administraţie al FRH. În privinţa sistemului legitimării jucătorilor străini în LN, fiecare echipă va avea dreptul la doi jucători străini fără criterii de eligibilitate, iar începând cu al treilea jucător străin din lot, dacă are vârsta până la 33 de ani, acesta trebuie să fie component al naţionalei ţării sale în anul în curs la categoria de vârstă respectivă sau să aibă minimum zece jocuri oficiale la activ, iar dacă are vârsta peste 33 de ani, să fi fost component al naţionalei ţării sale în ultimii doi ani. De asemenea, potrivit comunicatului, taxele de transfer ar urma să crească progresiv începând cu al treilea jucător străin.

CSM BUCUREŞTI A TRANSFERAT PATRU HANDBALISTE DIN BRAZILIA, CAMPIOANE MONDIALE ÎN 2013

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a anunţat, ieri, transferul a patru campioane mondiale în 2013 cu naţionala Braziliei - Ana Paula Rodrigues, Deonise Fachinello Cavaleiro, Fernanda Franca da Silva şi Mayssa Raquel de Oliveira Pessoa -, care au semnat contracte valabile pe doi ani. Trei dintre handbalistele braziliene, Rodrigues, Cavaleiro şi Da Silva, se vor alătura lotului antrenat de daneza Mette Klit la finalul sezonului, după ce îşi vor încheia contractele cu Hypo Viena, campioana Austriei, în timp ce portarul Pessoa va sosi de la echipa rusă Dinamo Volgograd. CSM Bucureşti a anunţat până în prezent transferul a zece jucătoare: Ana Paula Rodrigues, Deonise Fachinello Cavaleiro, Fernanda Franca da Silva, Mayssa Raquel de Oliveira Pessoa, Linnea Torstenson, Ekaterina Vetkova, Talida Tolnai, Oana Manea, Iulia Curea şi Patricia Vizitiu. Dintre acestea, ultimele patru au fost coechipiere la Oltchim Rm. Vâlcea, iar Tolnai, Manea şi Vizitiu au început sezonul la campioana Sloveniei, Krim Ljubljana, pe care au decis s-o părăsească din cauza problemelor financiare. În timp ce Vizitiu a jucat deja pentru CSM Bucureşti în ultimele partide din Liga Naţională, Tolnai şi Manea sunt aşteptate la finalul acestei săptămâni.

DULGHERU, ÎN SFERTURI LA FLORIANOPOLIS

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, locul 141 WTA, venită din calificări, a învins-o aseară, cu 7-5, 6-2, pe sportiva braziliană Teliana Pereira, locul 103 WTA, şi a acces în sferturile turneului de la Florianopolis (Brazilia), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Partida dintre cele două jucătoare a durat o oră şi 42 de minute. În sferturi, Dulgheru o va întâlni pe jucătoarea cehă Klara Zakopalova, a treia favorită şi locul 32 WTA. Pentru calificarea în turul al treilea, Dulgheru va primi 6.175 de dolari şi 60 de puncte WTA. Tot la Florianopolis, cuplul Irina-Camelia Begu / Valeria Solovieva (România / Rusia) a fost învins, cu 6-2, 6-3, de perechea Francesca Schiavone / Silvia Soler-Espinosa (Italia / Spania), în primul tur al probei de dublu. Begu şi Solovieva vor primi un punct WTA şi un cec de 960 de dolari. Astfel, Begu a părăsit turneul brazilian, ea fiind eliminată şi din ultimul tur al calificărilor probei de simplu. Prezentă iniţial pe tabloul de dublu, Monica Niculescu a fost nevoită să se retragă din competiţie deoarece coechipiera sa, jucătoarea cehă Klara Zakopalova, s-a îmbolnăvit. Niculescu şi Zakopalova erau cap de serie nr. 2. Aseară, după închiderea ediţiei, Niculescu a evoluat la simplu în turul al doilea, fază în care a întâlnit-o pe Danka Kovinic (Muntenegru), locul 159 WTA, jucătoare venită din calificări.

MERGEA ŞI MARACH AU PIERDUT ÎN PRIMUL TUR LA DUBLU, LA DUBAI

Perechea Florin Mergea / Oliver Marach (România / Austria) a fost eliminată, ieri, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de 500 de puncte de la Dubai, dotat cu premii totale de 2.359.935 de dolari. Mergea şi Marach au fost învinşi de perechea Mahesh Bhupathi / Denis Istomin (India / Uzbekistan), scor 6-4, 3-6, 16-14. Pentru prezenţa în primul tur, Mergea şi Marach vor primi un cec de 7.270 de dolari.

ATLETUL MIHAI DONIŞAN, LOCUL 3 LA REUNIUNEA DE LA PRAGA

Sportivul Mihai Donişan a ocupat locul 3 la săritura în înălţime la reuniunea de la Praga, unde rusul Ivan Uhov, campion olimpic la Londra, a reuşit cea mai bună performanţă în sală în acest an şi a doua a tuturor timpurilor. Uhov a reuşit o săritură de 2,42 m, egalând recordul Europei în sală, stabilit de germanul Carlo Traenhardt la 26 februarie 1988. El a fost urmat de compatriotul său Aleksei Dmitrik (2,33 m) şi de Mihai Donişan (2,30 m). Recordul mondial în sală este deţinut de cubanezul Javier Sotomayor (2,43 m, din 4 martie 1989, la Budapesta). Tot la Praga, Marian Oprea a ocupat locul 3 la triplusalt (16,68 m), fiind devansat de cubanezii Pedro Pablo Pichardo (17,32 m) şi Ernesto Reve (17,05 m). La feminin, la săritura în lungime, Florentina Marincu a ocupat primul loc, cu 6,30 m, alături de britanica Amy Woodman (tot 6,30 m), poziţia a treia revenind slovacei Jana Veldakova (6,26 m).

ALL STAR GAME LA BASCHET MASCULIN VA AVEA LOC LA CLUJ-NAPOCA

Ediţia din 2014 a All Star Game la baschet masculin va avea loc la Cluj-Napoca, în 15 aprilie, cu participarea echipelor Nordului şi Sudului, a căror componenţă va fi decisă prin vot de către fani, potrivit anunţului preşedintelui executiv al Universităţii BT Mobitelco Cluj, Mircea Cristescu. „Este o mare bucurie pentru noi faptul că vom organiza din nou, după opt ani, acest eveniment suprem al baschetului românesc”, a declarat preşedintele executiv al echipei clujene, Mircea Cristescu. Organizarea All Star Game a fost încredinţată clubului clujean, care s-a ocupat de eveniment şi în urmă cu opt ani. Federaţia Română de Baschet va anunţa în perioada următoare procedura de votare a jucătorilor şi antrenorilor echipelor Nordului şi Sudului. Evenimentul similar la feminin va fi găzduit de Târgovişte, în 28 martie, după disputarea meciurilor din cadrul Turneului Final Four al Cupei României.

TURNEUL FINAL AL LIGII EUROPEI CENTRALE LA BASCHET FEMININ, LA ALBA IULIA

Turneul final al Ligii Europei Centrale (CEWL) la baschet feminin va fi găzduit de Alba Iulia, în 15 şi 16 martie, în semifinale fiind calificate echipele ICIM Arad şi CSU Alba Iulia, alături de Flying Foxes (Austria) şi Piestanske Cajky (Slovacia). Alba Iulia a concurat pentru dreptul de organizare cu Viena, capitala Austriei având şi ea calificată în semifinale campioana Flying Foxes. Dacă formaţia din Alba Iulia şi-a încheiat partidele din sezonul regulat, ICIM mai are de jucat meciul cu Piestanske, în 6 martie, dar rezultatul nu va fi influenţa numele formaţiilor calificate în Final Four.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Etapa a 8-a a TOP16 din Euroliga de baschet masculin programează astăzi primele partide - Grupa E: Anadolu Efes - FC Barcelona, Laboral Kutxa - Unicaja Malaga, EA7 Emporio Armani Milano - Panathinaikos Atena; Grupa F: Maccabi Tel Aviv - Galatasaray Istanbul. La Milano se joacă o partidă foarte importantă în lupta pentru calificarea în sferturile de finală, învingătoarea făcînd un pas uriaş spre primele patru poziţii din grupă, calificante. O situaţie aproape identică este şi în Grupa F, partida de la Tel Aviv fiind foarte importantă în special pentru oaspeţi, care au nevoie de victorie pentru a avea şanse reale de calificare.

DEL POTRO A ABANDONAT LA DUBAI

Sportivul argentinian Juan Martin Del Potro, cap de serie nr. 2, a abandonat în primul tur al turneului de la Dubai, din cauza unei accidentări la mâna stângă. Sportivul sud-american, nr. 5 mondial, era condus cu 7-6 (7/3) de indianul Somdev Devvarman în momentul abandonului. „Încheietura îmi provoca dureri mari şi toată lumea ştie ce probleme am avut, în urmă cu patru ani, la cealaltă mână. A fost foarte greu să joc şi am încercat totul. Dar e greu să joci aşa. Nu pot fi jucătorul care mi-aş dori să fiu”, a explicat Del Potro.

VERONICA CAMPBELL-BROWN, IERTATĂ DE TAS

Sportiva jamaicană Veronica Campbell-Brown, depistată pozitiv cu un diuretic în luna mai 2013, va putea participa la Campionatele Mondiale de atletism în sală, din martie, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a absolvit-o de acuzaţiile de dopaj. Atleta jamaicană, campioană olimpică la 200 m în 2004 şi 2008, va putea astfel participa la competiţia programată în perioada 7-9 martie, la Sopot (Polonia). După ce a fost depistată pozitiv la reuniunea de la Kingston, din 4 mai, cu hidroclorotiazidă - substanţă interzisă doar în competiţie -, Campbell-Brown a fost suspendată provizoriu mai multe luni şi a ratat selecţiile jamaicane pentru CM 2013, unde ar fi trebuit să-şi apere titlul. Comisia de Disciplină a federaţiei jamaicane (JAAA), care a decis iniţial, în octombrie, să-i acorde doar un avertisment, a condamnat-o în cele din urmă, în 12 februarie, la doi ani de suspendare, la recomandarea comisiei antidoping a forului internaţional (IAAF). Însă Campbell-Brown a făcut apel la TAS, apreciind că nu există nicio dovadă validă pentru a stabili că a încălcat regulile antidoping. Ea a subliniat că regulile agenţiei mondiale antidoping privind controalele nu au fost respectate în cazul său, „ceea ce a compromis integritatea eşantionului urinar”. Cei trei arbitri-judecători de la TAS, care i-au audiat cazul, i-au dat dreptate, iar motivarea deciziei va fi comunicată în câteva săptămâni.

PROCESUL LUI ECCLESTONE ÎNCEPE ÎN 24 APRILIE

Administratorul drepturilor comerciale ale Formulei 1, Bernie Ecclestone, va fi judecat pentru corupţie, începând cu 24 aprilie, de un tribunal din München. În total, 26 de zile de audieri sunt prevăzute până în 16 septembrie, a precizat tribunalul. Omul de afaceri, în vârstă de 83 de ani, care a anunţat deja că va pleda nevinovat, este acuzat că a plătit mită de 35 de milioane de euro unui bancher german, în 2006 şi 2007, pentru ca banca la care lucra să accepte vânzarea drepturilor F1 fondului de investiţii CVC Partners. Din cauza acestei proceduri judiciare, Ecclestone a fost nevoit să se retragă din Consiliul de Administraţie al Delta Topco, societatea care deţine drepturile comerciale ale Formulei 1 şi la care acţionarul principal este CVC. Însă el îşi poate continua activitatea executivă în cadrul Formula One Management (FOM), componenta operaţională a Delta Topco în Formula 1.

GRANT HACKETT, INTERNAT PENTRU O CURĂ DE DEZINTOXICARE

Fostul înotător australian Grant Hackett, dublu campion olimpic şi cvadruplu campion mondial, a fost internat în SUA pentru a urma o cură de dezintoxicare. Compatriotul său Ian Thorpe, o adevărată legendă a bazinelor, cu cinci titluri olimpice şi 11 mondiale, a cunoscut aceleaşi dificultăţi şi a fost internat la începutul lunii februarie. Grant Hackett (33 de ani) a câştigat proba de 1.500 liber în 2000, la Olimpiada de la Sydney, şi în 2004, la Atena. El se va trata pentru dependenţa de Stilnox, un somnifer, a anunţat managerul său, Chris White. Stilnox este prescris sportivilor de înalt nivel care au probleme cu somnul înaintea unor competiţii. Medicamentul a fost interzis de Comitetul Olimpic Australian înaintea Jocurilor Olimpice de la Londra, din 2012. Hackett le-a declarat jurnaliştilor, la sosirea sa la Los Angeles, că „eu nu numesc asta o cură de dezintoxicare. Este o ieşire în natură, pentru a mă relaxa un pic şi pentru a-mi încărca bateriile”. Hackett s-a retras din activitate în 2008, devenind consultant pentru canalul de televiziune australian Nine Network şi pentru banca Westpac. Soţia sa, Candice Alley, mama celor doi copii ai lor, l-a părăsit în 2011, după ce fostul înotător, aflat sub influenţa alcoolului, a devastat apartamentul familiei.

KOMISSAROVA NU-ŞI SIMTE CORPUL ÎN URMA ACCIDENTULUI SUFERIT LA SOCI

Sportiva rusă Maria Komissarova, victima unei fracturi a coloanei vertebrale în urma unui accident suferit la un antrenament de skicross, la Jocurile Olimpice de la Soci, a declarat că nu îşi mai simte corpul de la mijloc în jos. „Nu îmi mai simt corpul de la buric în jos. Dar eu sunt puternică şi voi fi pe picioare într-o zi”, a scris sportiva rusă pe contul ei de Instagram. Schioarea de 23 de ani, originară din Sankt Petersburg, a suferit accidentul în 15 februarie, pe traseul de skicross din Munţii Roza Hutor. Ea a fost transportată de urgenţă la spitalul construit special pentru JO, unde a fost operată în aceeaşi zi. Apoi, a fost transferată la o clinică germană de specialitate, unde a suferit din nou o intervenţie chirurgicală.