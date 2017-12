CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa organizează ediţia 2014 a Campionatului Judeţean de fotbal în sală, în perioada 1-23 februarie 2014. Echipele care doresc să participe se pot înscrie la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 13.00, sau la numerele de telefon 0241/613.533 şi 0721/028.663.

TREI ARBITRI ROMÂNI VOR PARTICIPA LA GOTHIA CUP

Trei arbitri români vor oficia la meciurile din cadrul Gothia Cup, cel mai mare turneu de fotbal pentru juniori, băieţi şi fete, cu vârste între 11 şi 19 ani, care se desfăşoară în Suedia, în luna mai. Cei trei arbitri aleşi de Comisia Centrală a Arbitrilor sunt argeşeanul Iulian Călin, clujeanul Horaţiu Feşnic şi vâlceanca Iuliana Demetrescu. Călin şi Feşnic fac parte din lotul de Liga a II-a, dar anul trecut au condus şi meciuri în Liga 1, fiind monitorizaţi pentru o promovare, în timp ce Iuliana Demetrescu este arbitru de Liga 1 feminină. Gothia Cup se desfăşoară anual la Goteborg, în Suedia. Este considerat cel mai mare turneu de copii şi juniori cu vârste între 11 şi 19 ani, băieţi şi fete, în 2011 adunând la start 35.200 jucători de la 1.576 echipe din 72 de ţări. Printre jucătorii care s-au lansat la acest turneu se numără şi Alan Shearer, Xabi Alonso, Andreea Pirlo sau Zlatan Ibrahimovic.

PORTARUL AUREL PREDA, SUSPENDAT PENTRU 16 MECIURI DUPĂ BĂTAIA CU PLEŞAN

Portarul de rezervă al echipei FC Universitatea Craiova, Aurel Preda, a fost suspendat pentru 16 meciuri şi amendat cu 9.000 de lei, de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, după incidentele de la finalul partidei cu CS Universitatea Craiova, contând pentru etapa a 13-a a Ligii a II-a, informează frf.ro. În vârstă de 24 de ani, Andrei Preda a avut la finalul partidei un conflict cu mijlocaşul echipei CS Universitatea Craiova Mihăiţă Pleşan, dar şi cu Silvian Cristescu, team-managerul clubului finanţat de Primăria Craiovei. Preda este fost membru al galeriei Universităţii, având tatuate versurile imnului Universităţii Craiova, “Cântec pentru Oltenia”.

RIZESPOR NU RENUNŢĂ LA CERNAT

Clubul Caykur Rizespor a respins o ofertă din partea grupării Khazar Lankaran pentru românul Florin Cernat, care era dorit la echipa azeră de tehnicianul Mustafa Denizli, informează presa din Turcia. Mustafa Denizli a fost antrenorul echipei Caykur Rizespor în perioada decembrie 2012 - mai 2013. Cernat joacă pentru Rizespor din ianuarie 2013. Cu Denizli la conducerea tehnică şi Cernat în lot, Caykur Rizespor a promovat în prima ligă turcă, la finalul sezonului 2012-2013.

PLATINI VA ANUNŢA DACĂ VA CANDIDA LA PREŞEDINŢIA FIFA DUPĂ CM

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a repetat, vineri, că va anunţa dacă va candida la şefia FIFA după Cupa Mondială din Brazilia, chiar dacă există deja o primă candidatură, cea a francezului Jerome Champagne. „Nu schimb nimic din ce am anunţat şi doresc succes tuturor celor care se vor prezenta la alegerile pentru şefia FIFA. Am treabă multă la UEFA, avem multe de făcut şi sunt foarte ocupat. Şi menţin ce am spus de mult timp: dacă voi candida, voi anunţa la Cupa Mondială sau după Cupa Mondială, deci mai degrabă după Cupa Mondială”, a declarat Platini, după Comitetul Executiv al UEFA. Michel Platini a precizat că nu a citit şi nici nu a ascultat anunţul candidaturii lui Jerome Champagne, fost adjunct al secretarului general şi fost director de relaţii internaţionale la FIFA. Preşedintele FIFA, Sepp Blatter, în vârstă de 77 de ani, a lăsat să se înţeleagă că va anunţa dacă va candida la un nou mandat înainte de congresul FIFA, din 10-11 iunie, de la Sao Paulo.

FABIO CAPELLO CONTINUĂ LA NAŢIONALA RUSIEI

Selecţionerul Rusiei, Fabio Capello, a semnat, vineri, un nou contract cu Federaţia Rusă de Fotbal, valabil până la finalul Cupei Mondiale din 2018. „Semnarea prelungirii contractului dintre federaţia rusă şi antrenorul echipei naţionale, Fabio Capello, a avut loc. Contractul este valabil până la finalul Cupei Mondiale din 2018”, a anunţat forul fotbalistic rus. Luna trecută, numele lui Capello a fost vehiculat pentru postul de antrenor al echipei Tottenham Hotspur. Fabio Capello antrenează reprezentativa Rusiei din 2012.

FALCAO VA RATA, PROBABIL, CUPA MONDIALĂ

Medicul portughez care îl va opera pe atacantul columbian Radamel Falcao, accidentat la genunchi, apreciază că este puţin probabil ca jucătorul să poată participa la Cupa Mondială din Brazilia. „Falcao a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng. Este puţin probabil ca el să meargă la Mondial, având în vedere că mai sunt doar cinci luni, dar există speranţe. O bună recuperare este primordială”, a declarat medicul Juan Carlos Noronha, la postul de radio columbian RCN. Medicul a adăugat că după operaţie, care va fi efectuată în Portugalia, trebuie să se aştepte două luni pentru a se face o evaluare: „Este nevoie de două luni pentru ca noul ligament să fie rezistent, iar acest lucru se verifică doar cu RMN”. Joi, jucătorul declarase că, în ciuda dezamăgirii, păstrează speranţa că va putea participa la Cupa Mondială: „Am o mică speranţă că voi putea participa”, a scris el pe Twitter. Tatăl jucătorului, Radamel Garcia, a declarat că „doar un miracol i-ar permite lui Falcao să joace în Brazilia”. „Este o accidentare care ţine cinci sau şase luni, nu se poate accelera recuperarea”, a adăugat Radamel Garcia. Radamel Falcao s-a accidentat, miercuri seară, în prima repriză a partidei câştigate de formaţia sa, AS Monaco, scor 3-0, în faţa echipei de liga a patra Chasselay, în 16-imile de finală ale Cupei Franţei, meci în care columbianul a marcat un gol.

NIGERIA SE VA PREGĂTI LA HOUSTON PENTRU CM DIN BRAZILIA

Reprezentativa Nigeriei, deţinătoarea Cupei Africii pe naţiuni, se va pregăti la Houston, în SUA, începând din 25 mai, înaintea Cupei Mondiale din Brazilia (12 iunie - 13 iulie), a anunţat, vineri, un reprezentant al federaţiei nigeriene. „Nigeria se va pregăti pentru CM la Houston. Vrem să obţinem rezultate foarte bune la cea de-a cincea noastră participare la Cupa Mondială şi trebuie să ne pregătim corespunzător”, a declarat Chris Green, preşedintele Comisiei Tehnice a federaţiei nigeriene (NFF). Nigeria a ajuns până în optimile de finală ale Cupei Mondiale, la ediţiile din 1994 şi 1998. Echipa Nigeriei va juca la CM din Brazilia în grupa F, alături de Argentina, Bosnia şi Iran.

LEWANDOWSKI, ACUZAT CĂ A LOVIT UN ADOLESCENT

Fotbalistul echipei Borussia Dortmund, Robert Lewandowski, face obiectul unei plângeri, el fiind acuzat de un adolescent că l-ar fi lovit, acuzaţie respinsă de jucător, a anunţat presa germană. Poliţia germană a confirmat pentru cotidianul „Bild“ că o plângere împotriva lui Lewandowski a fost depusă joi. „Ţin să menţionez că nu am reacţionat violent faţă de cei care mi-au încălcat viaţa privată”, a scris fotbalistul pe Facebook. Adolescentul care îl acuză pe Lewandowski de violenţă a declarat pentru „Bild“ că i-a arătat degetul mijlociu jucătorului când l-a văzut pe acesta că trecea cu maşina prin faţa şcolii sale. El şi-a arătat astfel nemulţumirea pentru faptul că germanul va pleca la Bayern München, la finalul sezonului. Adolescentul a recunoscut că gestul său a fost deplasat şi a menţionat că fotbalistul a reacţionat violent.

ALEX FERGUSON, AMBASADOR UEFA AL ANTRENORILOR

Fostul antrenor al echipei Manchester United, Alex Ferguson, va deveni ambasador UEFA al antrenorilor, a anunţat preşedintele forului continental, Michel Platini, vineri, la Nyon. Ferguson va fi, de asemenea, membru al grupului de analiză tehnică a Ligii Campionilor. Prezent la conferinţa de presă de la Nyon, Alex Ferguson a declarat că va avea astfel oportunitatea de a ajuta tinerii antrenori şi pe cei care participă în Liga Campionilor. „Este o provocare frumoasă”, a menţionat el.

FIORENTINA, ÎN SEMIFINALELE CUPEI ITALIEI

Fiorentina s-a calificat, joi seară, în semifinalele Cupei Italiei, după ce a învins-o pe Siena, pe teren propriu, scor 2-1 (Ilicic 20, Compper 75 / Giacomazzi 59), în sferturile de finală ale competiţiei. Fiorentina va juca în semifinale cu Udinese, care a trecut în sferturi de AC Milan. În penultimul act al competiţiei s-a mai calificat şi AS Roma, care va juca împotriva învingătoarei din sfertul de finală Lazio Roma - Napoli, programat miercuri.

ANELKA RESPINGE ACUZAŢIILE ŞI CERE SĂ FIE AUDIAT

Atacantul echipei West Bromwich Albion, Nicolas Anelka, a respins acuzaţiile la adresa lui şi a cerut să fie audiat de o comisie, ca urmare a gestului său din partida disputată la 28 decembrie, cu West Ham United, scor 3-3. Francezul în vârstă de 34 de ani, care riscă o suspendare minimă de cinci meciuri, a decis astfel să pledeze nevinovat. Anelka riscă o sancţiune sportivă din partea Federaţiei Engleze de Fotbal (FA) pentru gestul controversat de la partida respectivă. Autor al unei duble în meciul de la Londra, Anelka s-a bucurat după un gol cu un gest cunoscut în Franţa sub numele „quenelle”, fiind creat de un umorist-polemist, Dieudonne. Gestul este reprezentat de un braţ îndreptat în jos şi celălalt înspre umărul opus, peste piept, şi pentru unele persoane este un salut antisemit, iar pentru altele, doar un salut împotriva regimului aflat la putere. Atacantul a afirmat după meci, pe contul său de Twitter, în limbile engleză şi franceză, că a dorit doar să facă o dedicaţie specială prietenului său Dieudonne.

FC LIVERPOOL A RĂMAS FĂRĂ GLEN JOHNSON ŞI LUCAS LEIVA

Antrenorul echipei FC Liverpool, Brendan Rodgers, a declarat că fundaşul Glen Johnson va fi indisponibil „o perioadă nedeterminată” şi că Lucas Leiva va lipsi câteva luni, din cauza unor accidentări. „Avem câţiva jucători accidentaţi. Cel mai recent caz este Glen Johnson. Perioada sa de indisponibilitate este nedeterminată. Va trebui să evaluăm situaţia şi să vedem cât de repede îşi va reveni. A avut probleme mari cu glezna o perioadă şi alte probleme medicale care nu i-au permis să fie la capacitate maximă”, a spus Rodgers. În ceea ce îl priveşte pe Lucas Leiva, el a precizat că acesta are probleme la un genunchi şi se estimează că va fi indisponibil „câteva luni”.

AFELLAY VA REVENI PE TEREN, LA CINCI LUNI DUPĂ CE A FOST OPERAT

Internaţionalul olandez al echipei FC Barcelona, Ibrahim Afellay, operat în urmă cu cinci luni la coapsă, a fost declarat vineri, de către medici, apt pentru a reveni pe teren. „Gerardo Martino a recunoscut că îi place cum joacă Afellay şi că ar putea conta pe el în restul sezonului”, se arată într-un comunicat al FC Barcelona. Afellay, achiziţionat de catalani în 2011, de la PSV Eindhoven, a jucat în sezonul trecut la Schalke, sub formă de împrumut. În august 2013, el a fost operat la coapsă.