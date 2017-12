COMITETUL DE URGENŢĂ AL FRF A AMÂNAT ETAPA DINAINTEA DUBLEI CU GRECIA

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat, ieri, că, la solicitarea selecţionerului Victor Piţurcă, membrii Comitetului de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) au hotărât amânarea etapei din Liga 1 programată înaintea dublei echipei naţionale cu Grecia, din barajul de calificare la CM 2014. Dragomir a precizat că, în situaţia în care prima reprezentativă va câştiga barajul cu Grecia, partidele din Liga 1 se vor disputa în lunile decembrie şi ianuarie, iar dacă ratează calificarea, atunci meciurile vor fi programate în vara anului 2014. Reprezentativa României va întâlni selecţionata Greciei în barajul de calificare la Cupa Mondială din 2014, din Brazilia. Meciul tur va avea loc la 15 noiembrie, în Grecia, iar returul în 19 noiembrie, la Bucureşti. FRF a anunţat, ieri, preţurile biletelor la meciul România - Grecia, de pe Arena Naţională, din 19 noiembrie, ora 21.00, contând pentru returul barajului de calificare la Cupa Mondială, acestea fiind cuprinse între 30 de lei la peluze şi 600 de lei la zona VIP.

MECIURILE DIN UCL, SUB DEVIZA LUPTEI ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII

Partidele din etapa a 3-a a Ligii Campionilor vor evidenţia lupta împotriva discriminării pe toate stadioanele din Europa, în cadrul “Săptămânii FARE”, informează steauafc.com. Mesajul “No to racism “ (n.r. - Nu rasismului) va reprezenta principala atracţie, scopul fiind acela de a face cunoscută întregii lumi această luptă. UEFA a modificat recent regulamentul disciplinar, punând accent pe suspendările drastice ale jucătorilor sau echipelor implicate în activităţi cu caracter rasist. Acţiunea “No to racism” va include difuzarea de videoclipuri traduse în 28 de limbi sau purtarea de tricouri şi banderole cu însemnul campaniei. Totodată, la toate meciurile din UEFA Champions League şi UEFA Europa League, un fanion inscripţionat “No to racism” va trece pe la fiecare jucător în timpul intonării imnurilor celor doua competiţii.

STEAUA A REMIZAT CU BASEL, ÎN LC LA TINERET

Echipa sub 19 ani a Stelei a remizat ieri, scor 1-1 (Târnovan 53 / Albian Ajeti 38), cu formaţia similară a FC Basel, în etapa a treia a Ligii Campionilor la tineret, obţinând astfel primul punct în competiţie, după înfrângerile cu Schalke 04 Gelsenkirchen şi Chelsea Londra. Pentru Steaua (antrenor Ion Toma) au evoluat următorii jucători: Cojocaru - Iordache, Hodorogea, Boitoş, Cardaş - Aldea, Vasile - Grădinaru, Gheorghe (66 Ţandără), Târnovan - Mitriţă (74 Stoica). În celălalt meci al grupei, Chelsea a învins în deplasare, cu 2-0, echipa Schalke 04. În clasament conduce Chelsea, cu 9 puncte, urmată de Schalke - 6p, FC Basel şi Steaua, ambele cu câte un punct.

AUREL ONIŢA, DELEGAT ÎN UEL

Arbitrul Alexandru Tudor va conduce la centru meciul dintre echipa ucraineană Cernomoreţ Odessa şi formaţia bulgară Ludogoreţ Razgrad, din etapa a III-a a Ligii Europa. Tudor va fi ajutat de asistenţii Aurel Oniţa şi Miklos Nagy, de asistenţii suplimentari Marius Avram şi Robert Dumitru, în timp ce arbitru de rezervă a fost desemnat Ovidiu Artene. Delegat UEFA va fi polonezul Miroslaw Ryszka, iar observator de arbitri a fost desemnat grecul Georgios Bikas. Partida se va disputa mâine seară, de la ora 22.05. De asemenea, oficialul FRF Dumitru Mihalache a fost desemnat ca delegat UEFA la partida Olympique Lyon - NK Rijeka, din etapa a 3-a a Grupei I din UEL, care se va disputa tot mâine seară, de la ora 20.00.

ARBITRU CEH LA FIORENTINA - PANDURII

Arbitrul ceh Miroslav Zelinka va conduce la centru partida dintre echipa italiană AC Fiorentina şi formaţia Pandurii Tg. Jiu, din etapa a 3-a a Grupei E din UEFA Europa League. Zelinka va fi ajutat asistenţii Ondeej Pelikan şi Patrik Filipek, de asistenţii suplimentari Petr Ardeleanu şi Radek Prihoda, arbitru de rezervă fiind desemnat Krystof Mencl. Delegat UEFA va fi georgianul Nodar Ahalkatsi, iar observator de arbitri a fost desemnat olandezul Johannes Reijgwart. Partida se va disputa mâine seară, de la ora 22.05, la Florenţa.

MANUEL PASQUAL ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU AC FIORENTINA

Căpitanul echipei AC Fiorentina, Manuel Pasqual, şi-a prelungit, ieri, contractul cu gruparea italiană până în vara anului 2015, cu drept de prelungire pentru încă un sezon, a anunţat „Gazzetta dello Sport“. Vechea înţelegere expira la finalul actualului sezon. „Mulţumesc tuturor celor care au crezut în mine. Această echipă şi oraşul înseamnă viaţa mea. Tot ce îmi doresc este să ridic deasupra capului un trofeu îmbrăcat în tricoul Fiorentinei”, a declarat Pasqual imediat după semnarea noului contract. Manuel Pasqual, în vârstă de 31 de ani, evoluează la Fiorentina din 2005.

ION MARIN, ÎN FINALA AFC CUP

Echipa Kuwait SC, antrenată de Ion Marin, s-a calificat în finala AFC Cup, echivalentul UEFA Europa League pe continentul asiatic, după ce a învins ieri, în deplasare, cu 3-0 (Rogerinho 43, Abdulhadi Khamis 44, Das 87-autogol), formaţia indiană East Bengal. În tur, Kuwait SC s-a impus, pe teren propriu, cu 4-2. În finala AFC Cup, care va avea loc la 2 noiembrie, Kuwait SC va întâlni învingătoarea partidei dintre echipa Al Qadsia (Kuwait) şi formaţia Al Faisaly (Iordania). În prima manşă, Al Qadsia a învins, pe teren propriu, cu 2-1.

MOURINHO, ACUZAT DE COMPORTAMENT NECORESPUNZĂTOR

Managerul echipei Chelsea Londra, Jose Mourinho, a fost acuzat de comportament necorespunzător de către Federaţia Engleză de Fotbal (FA), după ce portughezul a fost trimis în tribună de arbitru la meciul cu Cardiff, scor 4-1, din etapa a 8-a din Premier League, informează BBC. În min. 70 al partidei de sâmbătă, Mourinho a fost trimis în tribună de arbitrul Anthony Taylor, pentru proteste. Tehnicianul gazdelor îi acuza pe jucătorii formaţiei galeze că trag de timp. „Nu ştiu de ce arbitrul m-a împiedicat să-mi fac treaba”, a spus Mourinho, înaintea deciziei FA. El trebuie să răspundă acuzaţiilor până joi, iar dacă va pleda vinovat, va primi o amendă standard de 8.000 de lire sterline. În caz contrar, portughezul riscă sancţiuni mai aspre. „Să stai cu fanii nu a fost amuzant. E frustrant. Vrei să comunici cu jucătorii şi nu poţi să o faci”, a spus Mourinho, la sosirea pe aeroportul din Dusseldorf. Portughezul a explicat şi de ce a protestat la meciul cu Cardiff: „De fiecare dată când mingea ieşea în aut şi adversarii ar fi trebuit să o repună în joc, treceau în medie 21,5 secunde. Este o risipă de bani. Dacă multiplici cu numărul de situaţii în care meciul a fost oprit, realizezi că spectatorii au plătit pentru 90 de minute şi au văzut fotbal 55 sau 60 de minute. Pentru mine, acest lucru este neregulamentar”.

GERTJAN VERBEEK, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI FC NURNBERG

Olandezul Gertjan Verbeek a fost numit antrenor al echipei FC Nurnberg, în locul tehnicianului Michael Wiesinger, demis la 7 octombrie, a anunţat, ieri, clubul din Bundesliga. În vârstă de 51 de ani, Verbeek a fost demis la rândul său de AZ Alkmaar, echipă cu care a câştigat Cupa Olandei, sezonul trecut. Nurnberg reprezintă prima experienţă în străinătate pentru tehnicianul olandez, care a semnat un contract valabil până în 2016. El are misiunea dificilă de a redresa o echipă ce nu a câştigat vreun meci în primele nouă etape din campionat, dar care a remizat de şase ori. Wiesinger a fost demis după înfrângerea suferită de Nurnberg pe teren propriu, scor 0-5, în meciul cu Hamburg, din etapa a 8-a. În ediţia 20012/2013, Nurnberg a terminat pe locul 10 în Bundesliga. Michael Wiesinger este al treilea antrenor dat afară în acest sezon, după Thorsten Fink (Hamburg) şi Bruno Labbadia (VfB Stuttgart).

DAVID BECKHAM VA CONCURA LA TRIATLON

Fostul căpitan al naţionalei engleze de fotbal, David Beckham, 38 de ani, va concura în cea mai dură întrecere de triatlon din lume alături de prietenul său, bucătarul Gordon Ramsay, 46 de ani. Cei doi s-au antrenat din greu pentru a face faţă în competiţia Ironman şi, pentru a se îmbărbăta, şi-au pus chiar poreclele de Rocky şi Apollo, după celebrul film din 1976, „Rocky“, cu Sylvester Stallone în rolul principal. Fostul fotbalist i-a dat sfaturi legate de fitness lui Gordon la începutul acestei săptămâni, în perioada în care acesta se pregătea pentru triatlonul din Kona, Hawaii. În prezent, Gordon Ramsay are nevoie de puţin peste 14 ore pentru a parcurge 180 de kilometri pe bicicletă, pentru a înota patru kilometri şi apoi pentru a alerga cei 42 de kilometri specifici maratonului.

DIEGO COSTA E DISPUTAT DE NAŢIONALELE BRAZILIEI ŞI SPANIEI

Selecţionerul echipei naţionale a Braziliei, Luiz Felipe Scolari, a afirmat că atacantul Diego Costa nu ar trebui să joace pentru Spania şi a adăugat că el are dreptul să-l cheme din nou la naţională pe fotbalistul lui Atletico Madrid. Scolari a declarat că este singurul care poate decide dacă-l va convoca pe Diego Costa la CM de anul viitor. El a mai spus că jucătorul nu mai poate îmbrăca tricoul altei reprezentative, după ce a evoluat în acest an în două amicale ale Selecao. Diego Costa, care are şi cetăţenie spaniolă, nu a apărut în nicio partidă oficială pentru Brazilia, astfel că FIFA îi va permite să joace pentru naţionala iberică. În plus, atacantul vrea să evolueze pentru campioana mondială şi europeană en titre.