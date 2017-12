BOXERUL BOGDAN JURATONI, ÎN FINALA CE

Vineri, la Minsk, au avut loc semifinalele Campionatelor Europene de box pentru seniori. Delegaţia României a avut un singur reprezentant în această fază a competiţiei, pe Bogdan Juratoni, care a obţinut calificarea în finala categoriei 75 kg după ce l-a învins înainte de limită pe ungurul Zoltan Harcsa. Acesta a fost nevoit să abandoneze lupta în repriza a doua, din cauza unei accidentări la palma stângă. În finala programată sâmbătă după-amiază, Juratoni îl va întâlni pe irlandezul Jason Quigley, învingător la puncte în faţa ucraineanului Evgheni Hîtrov.

ÎNCEPE IRB NATIONS CUP

În perioada 8-16 iunie, pe stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti se va desfăşura o nouă ediţie a IRB Nations Cup la rugby. Alături de naţionala României mai participă Rusia, Argentina Jaguars şi Italia A. Reprezentativa României, deţinătoarea trofeului, va miza în acest an pe jucători tineri. Iată programul competiţiei - sâmbătă: România - Rusia (ora 18.00, TVR 1), Argentina Jaguars - Emerging Italy (ora 20.00, TVR 2); miercuri: România - Argentina Jaguars (ora 18.00, TVR 1), Rusia - Emerging Italy (ora 20.00, TVR 2); duminică, 16 iunie: Argentina Jaguars - Rusia (ora 19.00, TVR 2), România - Emerging Italy (ora 21.00 TVR 1).

ROMÂNIA, APROAPE DE CALIFICAREA LA CM DE HANDBAL FEMININ

Sâmbătă, la Oradea, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1), naţionala de handbal feminin a României va disputa împotriva Slovaciei partida retur din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din luna decembrie a acestui an. Tricolorele sunt favorite după ce au câştigat meciul tur, disputat în urmă cu o săptămână, în deplasare, scor 23-21.

NAŢIONALA DE VOLEI FEMININ JOACĂ ÎN CEHIA

Naţionala de volei feminin a României va juca sâmbătă, de la ora 21.00, la Brno, meciul retur cu Cehia din barajul de calificare la Campionatul European de senioare din 2013, cu turneul final în Germania şi Elveţia. Învinsă la Craiova, acum o săptămână, cu 3:0, formaţia noastră mai are doar şanse teoretice de calificare, fiind nevoită să câştige atât returul de la Brno, cu orice scor, cât şi “setul de aur”, care departajează echipele aflate la egalitate de victorii. Din lotul formaţiei noastre, antrenate de Marian Constantin, Rareş Puni şi Luminiţa Trombiţaş, face parte şi o jucătoare de la CSV 2004 Tomis Constanţa, coordonatoarea Diana Calotă. Învingătoarea dintre România şi Cehia va avea ca adversare în grupa de la Campionatele Europene echipele Poloniei, Serbiei şi Bulgariei, iar meciurile vor avea loc la Schwerin, în Germania. Ediţia a 28-a a CE de volei feminin va avea loc în perioada 6-14 septembrie, la Zurich, Halle/Westphalen, Dresda, Schwerin şi Berlin.

HANDBALIŞTII TRICOLORI AU PIERDUT ŞI CU POLONIA

Naţionala de handbal masculin a României a încheiat cu un eşec Scandinavian Open, turneu amical la care au mai participat Suedia, Polonia şi Norvegia. În ultimul joc disputat în Norvegia, România a fost învinsă, joi seară, de Polonia, scor 24-22 (12-11), iar cel mai bun jucător al tricolorilor a fost interul stânga echipei Handbal Club Municipal Constanţa, Alexandru Şimicu, autor a şase goluri, în timp ce Bogdan Criciotoiu, tot de la HCM, a marcat de patru ori. Pentru România au înscris Şimicu 6g, Iancu 5g, Criciotoiu 4g, Florea 4g (4x7m), Grasu, Mihalcea şi Rotaru - câte 1g. În primele două meciuri, România înregistrase următoarele rezultate: 29-27 cu Norvegia şi 29-35 cu Suedia.

ÎNSCRIERI PENTRU RALIUL SIBIULUI

Vineri au început înscrierile oficiale pentru cel mai important eveniment auto din România, Raliul Sibiului, care va avea 14 probe speciale, cu o lungime totală de 228 km. Cursa este programată în perioada 25 şi 27 iulie, iar înscrierile se fac până pe 13 iulie. În acest an, Raliul Sibiului va avea un traseu similar cu cel din sezonul trecut, când a făcut parte din Intercontinental Rally Challenge, una dintre diferenţe fiind creşterea procentajului de asfalt la aproximativ 20% din lungimea totală a traseului. În plus, în program a fost introdusă şi proba specială Sadu, care este 100% pe asfalt. În afara porţiunii de asfalt de la startul probei, speciala Gîtu Berbecului are acum 32 km fiind mai lungă decât anul trecut. O altă schimbare faţă de 2012 este şi ca super speciala are acum 3,8 km fiind parcursă de două ori.

USAIN BOLT VA ÎNMÂNA TROFEUL CÂŞTIGĂTORULUI LA ROLAND GARROS

Atletul jamaican Usain Bolt, sextuplu campion olimpic, va înmâna, duminică, trofeul de la Roland Garros câştigătorului finalei masculine, a anunţat Federaţia Franceză de Tenis. Primul finalist este spaniolul Rafael Nadal, al treilea favorit al competiţiei, care l-a învins, vineri, în prima semifinală, cu 6-4, 3-6, 6-1, 6-7 (3/7), 9-7, pe sârbul Novak Djokovic, cap de serie nr. 1. Nadal s-a calificat pentru a opta oară în finală la Roland Garros, din nouă participări. Nadal, deja câştigător de şapte ori la Paris, un record, va încerca, duminică, să devină primul jucător din istorie care se impune de opt ori la acelaşi turneu de Grand Slam. În finală, Nadal va înfrunta învingătorul din cealaltă semifinală, David Ferrer (Spania, cap de serie nr. 4) vs. Jo-Wilfried Tsonga (Franţa, nr. 6), disputată vineri seară, după închiderea ediţiei. La feminin, trofeul va fi înmânat câştigătoarei, sâmbătă, de către fosta jucătoare spaniolă Arantxa Sanchez. În ultimul act al probei de simplu feminin, Serena Williams (SUA, cap de serie nr. 1) o va întâlni pe deţinătoarea titlului, jucătoarea rusă Maria Şarapova, cap de serie nr. 2. Şarapova nu a mai învins-o pe Serena Williams de nouă ani. Cele două sportive s-au mai întâlnit până în prezent de 15 ori, iar americanca s-a impus în 13 meciuri.

SPURS A DESCHIS SCORUL ÎN FINALA NBA

Spurs a reuşit să câştige prima partidă a finalei NBA, deşi a jucat pe terenul campioanei en titre: Miami Heat - San Antonio Spurs 88-92 (0-1 la general). Revenită în finala NBA după 2007, Spurs s-a... reîntâlnit cu LeBron James, cel care conducea pe Cleveland Cavaliers în finala din 2007, pierdută cu 0-4 de actualul lider al lui Heat! Lucrurile nu par să se fi schimbat după şase ani, Spurs învingându-l încă o dată pe James, deşi acesta a fost cel mai bun de pe teren joi noaptea, reuşind o triple double - 18 puncte, 18 recuperări şi zece pase decisive. Dar James a fost singurul jucător al gazdelor care a evoluat la valoarea sa, doar Wade (17 puncte) încercând să-l ajute pe MVP-ul sezonului regulat. De partea cealaltă trioul care a obţinut titlul în 2007 a strălucit şi la Miami - Duncan reuşind 20 de puncte şi 14 recuperări, Parker - 21 de puncte şi şase pase decisive, iar Ginobili - 13 puncte. Iar Tony Parker a înscris un coş de trei puncte cu cinci secunde înaintea finalului, sigilând victoria oaspeţilor. Partida a doua a finalei NBA se joacă duminică noaptea, tot la Miami.

PLAY-OFF ÎN NHL

Blackhawks s-a apropiat de finala Cupei Stanley, după ce a câştigat partida a patra a finalei Conferinţei Vestice din play-off-ul NHL: Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks 2-3 (1-3 la general). Deşi gazdele au avut avantaj de două ori pe tabela de marcaj, oaspeţii au dominat partida şi au înscris golul victoriei în debutul ultimei reprize, gazdele nereuşind să revină şi să obţină o victorie mai mult decât necesară! Cu numai patru înfrângeri pe teren propriu în sezonul regulat (cea mai bună echipă la acest caitol), Kings a pierdut prima oară acasă în acest play-off în cel mai nepotrivit moment! Meciul al cincilea al seriei se joacă sâmbătă noapte, la Chicago.

TIGER WOODS A REDEVENIT CEL MAI BINE PLĂTIT SPORTIV DIN LUME

Jucătorul american de golf Tiger Woods a redevenit cel mai bine plătit sportiv din lume, conform clasamentului publicat de revista Fotbes. Cu suma totală de 78,1 milioane de dolari obţinută în intervalul 1 iunie 2012 - 1 iunie 2013, Woods îl depăşeşte clar pe liderul de anul trecut, pugilistul american Floyd Mayweather, care a înregistrat câştiguri de 34 milioane de dolari. Tiger Woods este urmat în clasament de tenismanul elveţian Roger Federer (71,5 milioane de dolari) şi de baschetbalistul american Kobe Bryant (61,9 milioane de dolari). Poziţia a patra este ocupată tot de un baschetbalist, LeBron James, cu 59,8 milioane de dolari. La fel ca anul trecut, cel mai bine plătit fotbalist din lume este englezul David Beckham, locul 8 în clasamentul Forbes, cu 47,2 milioane de dolari. Portughezul Cristiano Ronaldo se află pe poziţia a noua, cu 44 de milioane de dolari, iar argentinianul Lionel Messi este pe locul 10, cu 41,3 milioane. În ierarhia care cuprinde 100 de sportivi sunt incluse doar trei femei, toate trei jucătoare de tenis: Maria Şarapova (Rusia, locul 22, cu 29 de milioane de dolari), Serena Williams (SUA, locul 68, cu 20,5 milioane) şi Na Li (China, locul 85, cu 18,2 milioane). Ultimul de pe listă este fotbalistul camerunez Samuel Eto’o, care a câştigat în ultimele 12 luni suma de 16,4 milioane de dolari.

LINDSEY VONN, TESTATĂ ANTIDOPING LA... GALA PREMIILOR DESIGNERILOR AMERICANI

Lindsey Vonn, marea vedetă a circuitului feminin de schi alpin şi noua iubită a cunoscutului jucător de golf Tiger Woods, a avut parte de o surpriză din partea Agenţiei Antidoping din Statele Unite (USADA), în timp ce participa la ceremonia de acordare a premiilor designerilor americani de modă, desfăşurată la “Lincoln Center” din New York. Îmbrăcată într-o rochie albă lungă şi foarte elegantă, frumoasa blondă a fost preluată de inspectorii antidoping direct de pe covorul roşu şi condusă într-o încăpere pentru a-i fi recoltată o probă de urină, care a fost testată ulterior, însă rezultatele nu au fost anunţate deocamdată. Purtătorul de cuvânt al lui Lindsey Vonn, Lewis Kay, a confirmat faptul că sportiva a fost supusă unui test antidoping. El a precizat însă că schioarea nu a fost deranjată de acest lucru, fiind obişnuită cu asemenea controale, la care sportivii olimpici sunt obligaţi să se supună, anunţând în permanenţă USADA unde se deplasează, pentru a putea fi localizaţi.

BRIDGESTONE A EXCLUS O REVENIRE ÎN FORMULA 1

Producătorul japonez de pneuri Bridgestone a anunţat săptămâna aceasta că exclude revenirea în Formula 1, cel puţin pentru viitorul apropiat. Deşi soarta viitorului sezon din perspectiva anvelopelor este incertă în Marele Circ, Pirelli încă neavând o înţelegere semnată pentru 2014, niponii nu par interesaţi de o revenire în F1. Bridgestone a avut o implicare puternică în Formula 1, furnizând pneuri din 1997 până în 2010, când a decis să se retragă. „În actualul climat economic, care este în continuă schimbare, Bridgestone se axează pe redirecţionarea finanţelor către dezvoltarea intensivă a tehnologiiilor inovative şi a produselor strategice, luând decizia de a nu fi parte la o nouă înţelegere de furnizare a pneurilor după ce vechiul contract a expirat în 2010”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. Bridgestone recunoaşte că implicarea în Formula 1 i-a adus un beneficiu foarte puternic de imagine, în special în Europa, şi, în viitorul îndepărtat, ar putea exista şanse de revenire în competiţie, însă doar într-un climat financiar favorabil.