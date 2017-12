TURNEU INTERNAŢIONAL DE KUREŞ LA MEDGIDIA

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), în colaborare cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României, va organiza sâmbătă, cu începere de la ora 15.00, pe stadionul Municipal din Medgidia, ediţia a patra a Turneului Internaţional de lupte tătăreşti (kureş) dotat cu Trofeul “Mării Negre”. La competiţie şi-au anunţat participarea luptători din Ucraina (zona Crimeea), Bulgaria, Turcia şi România, care vor concura la două categorii de vârstă (sub 22 de ani şi open).

HANDBALISTELE DE LA CSU NEPTUN, FELICITATE DE CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ

Revenite în elita handbalului feminin românesc după un singur an de “exil” în Divizia A, handbalistele de la CSU Neptun Constanţa au fost felicitate pentru această peroformanţă de cei implicaţi în bunul mers al clubului. La restaurantul “Flora” din staţiunea Mamaia a avut loc o întâlnire între handbalistele şi antrenorii de la CSU Neptun, conducerea Universităţii Maritime Constanţa (reprezentată de profesor universitar doctor inginer Cornel Panait), conducerea Clubului Sportiv Universitar Neptun Constanţa (reprezentată de directorul Alexandru Straton) şi conducerea Asociaţiei Judeţene de Handbal Constanţa (reprezentată de preşedintele Marius Puşcaşi). La întâlnire a fost prezentă şi Elena Frâncu. Prorectorul Universităţii Maritime, Cornel Panait, a mulţumit jucătoarelor şi celor doi antrenori, Ion Crăciun şi Florin Cazan, pentru parcursul aproape perfect în Divizia A şi promovarea în Liga Naţională. Această performanţă deosebită se datorează implicării susţinute a Universităţii Maritime Constanţa, a Fundaţiei Universitare “Black Sea” şi a Consiliului Judeţean Constanţa. Reprezentaţii CSU Neptun au mulţumit pe această cale sponsorilor şi partenerilor care i-au sprijinit în sezonul competiţional: Hotel Flora Mamaia, Restaurant 4 Friends, RATC, AJ Handbal şi DJST.

HCM CONSTANŢA VS. ŞTIINŢA BACĂU, ÎN SUPERCUPA ROMÂNIEI

Preşedintele FR Handbal, Cristian Gaţu, a declarat, vineri, că Supercupa României la handbal, feminin şi masculin, va avea loc pe 1 septembrie, la Sala Polivalentă din Bucureşti. „Trofeul Supercupa României ar fi ultimul pus la bătaie în sezonul 2012-2013, iar cele două meciuri se vor juca pe 1 septembrie, înainte de începerea noii stagiuni în Liga Naţională. Din păcate, nu s-a mai organizat în ultimii ani, dar acum am insistat pe acest lucru şi cred că va fi o propagandă bună a handbalului, mai ales că vrem să intercalăm şi două meciuri de juniori”, a declarat Gaţu. La feminin, Supercupa României va fi disputată de campioana Oltchim Rm. Vîlcea şi câştigătoarea Cupei României, HCM Baia Mare, iar la masculin, datorită faptului că HCM Constanţa este şi campioană şi câştigătoarea Cupei României, formaţia de la ţărmul mării o va avea ca adversară pe finalista Cupei, Ştiinţa Bacău.

ALBERTO VAL VA JUCA LA ATLETICO MADRID

Pivotul spaniol al echipei HCM Constanţa, Alberto Sancho Val, a semnat un contract cu vicecampioana Spaniei, Atletico Madrid. În vârstă de 27 de ani, Val (2,08 m) a cucerit cu HCM Constanţa titlul de campion şi Cupa României în sezonul 2012-2013. Şi celălalt jucător spaniol al campioanei HCM Constanţa, Javier Humet, va juca din toamnă într-un alt campionat. Interul dreapta a ales să îmbrace tricoul formaţiei franceze Ivry.

CS NĂVODARI VREA VICTORIA CU ŞTIINŢA PETROŞANI

Fără victorie în ultimele cinci partide, CS Năvodari speră să întrerupă seria pozitivă în faţa formaţiei Ştiinţa Petroşani. Sâmbătă, de la ora 10.00, pe terenul “Legmas”, în etapa a 8-a a Diviziei Naţionale de rugby, năvodărenii întâlnesc pe Ştiinţa Petroşani, formaţie aflată pe locul 4 în clasament.

ZECE RUGBYŞTI CONSTĂNŢENI ÎN MECIUL ROMÂNIA A - ALL STARS

Sâmbătă, pe stadionul de rugby Arcul de Triumf din Bucureşti, de la ora 19.00, în direct pe TVR 3 şi rugbytv.ro, va avea loc o partidă de rugby între România A şi All Stars, alcătuite din jucători români şi străini ce activează în Superliga Naţională. Pentru această partidă au fost convocaţi şi zece rugbyşti de la Rugby Club Judeţean Farul. Pentru echipa starurilor vor evolua şapte rugbyşti constănţeni, Silviu Mătase, Igor Orghianu, Victor Leon, Cătălin Pastramă, Renoud Van Neel, Eugene Jantjies şi Gregory Stein, iar alţi trei rugbyşti de la RCJ Farul vor face parte din lotul României A: Cristian Munteanu, Cristian Cornei şi Tudorel Bratu.

NAŢIONALA DE VOLEI MASCULIN LUPTĂ PENTRU CALIFICAREA LA CM

Naţionala de volei masculin a României evoluează în perioada 23-26 mai în turneul de la Kortrijk (Belgia), din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de seniori. În primul tur preliminar, România a fost repartizată în Grupa D, alături de Belgia (organizatoarea turneului), Austria şi Irlanda de Nord. Prima clasată se califică pentru turul al treilea preliminar, iar formaţia de pe locul secund va juca şi un al doilea tur preliminar, în perioada 2-6 octombrie 2013. În prima partidă a turneului, desfăşurată joi seară, tricolorii au surclasat modesta formaţie din Irlanda de Nord cu 3:0 (25:12, 25:15, 25:12). Centrul Andrei Laza, de la CVM Tomis Constanţa, a fost titular şi a realizat opt puncte, dintre care patru aşi! Vineri seară, România a întâlnit Austria, într-un meci decisiv pentru ocuparea locului secund în grupă, iar sâmbătă, de la ora 21.00, va înfrunta selecţionata ţării gazdă. Turneul final al CM va fi găzduit de Polonia, în perioada 3-21 septembrie 2014.

CSU ORADEA, MEDALIE DE BRONZ ÎN LN DE BASCHET MASCULIN

Formaţia de baschet masculin CSM Oradea a obţinut medalia de bronz a acestei ediţii a Ligii Naţionale, după ce a învins, cu scorul general de 2-1, în finala mică a competiţiei, pe Gaz Metan Mediaş (deţinătoarea Cupei României). În meciul decisiv, bihorenii au câştigat pe teren propriu cu 88-83. Finala Ligii Naţionale va continua sâmbătă (ora 19.00, Digi Sport 3) şi duminică (ora 17.00, Digi Sport 2), la Brazi, cu partidele 3 şi 4 ale confruntării dintre CSU Ploieşti şi BC Tg. Mureş. Scorul după primele două meciuri, ambele disputate la Tg. Mureş, este egal, 1-1.

ADVERSAR FACIL PENTRU HĂNESCU LA ROLAND GARROS

Tenismanul Victor Hănescu (55 ATP) îl va întâlni pe australianul Bernard Tomic (59 ATP), în primul tur de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Cei doi jucători s-au mai întâlnit o dată în carieră, la Dubai, în acest an, dar Tomic s-a retras după doar 23 de minute din cauza unei accidentări, în momentul în care Hănescu se afla la conducere, scor 3-2. Dacă va trece de Tomic, Hănescu îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre ucraineanul Alexandr Dolgopolov (24 ATP, cap de serie nr. 22) şi rusul Dimitri Tursunov (58 ATP). În schimb, Adrian Ungur, locul 107 ATP şi cap de serie nr. 5 în calificările de la Roland Garros, a ratat accederea pe tabloul principal, după ce a fost învins de americanul Steve Johnson (130 ATP şi cap de serie nr. 20), cu 6-3, 6-4.

POSIBIL DUEL ROMÂNESC FEMININ LA ROLAND GARROS

Tenismenele românce Monica Niculescu (49 WTA) şi Sorana Cîrstea (locul 26 WTA şi cap de serie nr. 26) s-ar putea întâlni în turul secund la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. În primul tur, Niculescu va da piept cu suedeza Johanna Larsson (65 WTA), în timp ce Cîrstea va juca împotriva olandezei Kiki Bertens (56 WTA). Constănţeanca Simona Halep o va întâlni pe Carla Suarez Navarro (Spania, locul 20 WTA şi cap de serie nr. 20). Irina-Camelia Begu (53 WTA) va juca în compania Silviei Soler-Espinosa (Spania, 84 WTA), în timp ce Alexandra Cadanţu (90 WTA) va evolua împotriva unei jucătoare venite din calificări.

ETAPĂ AMÂNATĂ ÎN TURUL ITALIEI DIN CAUZA NINSORII

Etapa a 19-a a Turului Italiei, programată vineri, între Ponte di Legno şi Val Martello (139 km), în nodul ţării, a fost anulată din cauza căderilor masive de zăpadă, au anunţat organizatorii. Traseul etapei fusese modificat, joi, în urma previziunilor meteorologice, renunţându-se la parcurgerea a două pasuri celebre pentru Il Giro, Gavio şi Stelvio. Dar căderile masive de zăpadă din noaptea de joi spre vineri, mai ales în Passo del Tonale, aflat pe ruta alternativă, au complicat situaţia, astfel că organizatorii au decis anularea etapei. Turul Italiei urmează să se încheie, duminică, la Brescia. Italianul Vincenzo Nibali cu un avans de 4 minutes şi 2 secunde în faţa australianului Cadel Evans.

RUTIERUL ITALIAN DANILO DI LUCA TESTAT POZITIV CU EPO

Rutierul italian al echipei Vini Fantini-Selle Italia, Danilo Di Luca, a fost depistat pozitiv cu eritropoetină la un test antidoping ce a avut loc înaintea ediţiei din acest an a Turului Italiei. Danilo Di Luca (37 de ani) a fost testat antidoping la 29 aprilie. Italianul, care a mai fost suspectat în mai multe scandaluri legate de dopaj, a mai fost testat pozitiv, tot cu EPO, în 2009. „Di Luca este un idiot şi nu l-am vrut niciodată în echipă”, a declarat directorul sportiv al echipei Vini Fantini-Selle Italia, Luca Scinto. Di Luca a fost depistat pozitiv cu cinci zile înaintea startului Il Giro, care a avut loc la Napoli. În timpul etapelor, Di Luca a fost destul de activ, însă a evitat să atace pe finalul acestora, aşa cum făcea în trecut. Italianul se afla pe locul 26 la general, la 33 de minute şi 33 de secunde de liderul Vicenzo Nibali. Rutierul italian, care a trecut pe la echipe ca Liquigas, Katusha, Acqua&Sapone sau Riso Scotti, reuşise în carieră să câştige câteva curse, printre care clasica Liege-Bastogne-Liege, Turul Lombardiei, Fleche Wallone, Turul Ţării Bascilor, dar şi Turul Italiei în 2007.

ALI WILLIAMS SE RETRAGE DIN NAŢIONALA ALL BLACKS

Jucătorul neo-zeelandez de linia a doua Ali Williams a anunţat, vineri, că se retrage de la echipa naţională după ce a evoluat de 77 de ori pentru prima reprezentativă şi alături de care a câştigat Cupa Mondială din 2011. „E timpul. Băieţi, vreau să vă anunţ pe voi mai întâi că mă retrag din rugbyul internaţional. Îmi atârn în cui tricoul negru. Au fost zece ani fantastici, dar este timpul să mă retrag“, a spus Williams. Jucătorul în vârstă de 32 de ani a menţionat că va continua să joace pentru Auckland Blues în Super 15, campionatul emisferii sudice. Tehnicianul “All Blacks”, Steve Hansen a lăudat decizia lui Williams. „Retrăgându-se face ceea ce este mai bine pentru All Blacks şi demonstrează o imensă integritate punând pe primul loc echipa şi apoi pe el. Ştie că este mai bine să aliniem o echipă tânără”, a completat Hansen, care în ultima perioadă i-a preferat pe mai tinerii Sam Whitelock, Luke Romano şi Brodie Retallick în detrimentul lui Williams. Retragerea lui Ali Williams, a cărui carieră internaţională din ultimii ani a fost marcată de numeroase accidentări, vine cu două săptămâni înaintea unui turneu al campioanei mondiale în Franţa.

S-A ANUNŢAT ECHIPA-TIP A SEZONULUI DIN NBA

“All NBA First Team”, prima echipă-tip a sezonului din campionatul profesionist nord-american de baschet, a fost anunţată joi, în urma votului exprimat de reprezentanţii presei nord-americane. Din ea fac parte superstarurile LeBron James (Miami Heat), declarat MVP-ul sezonului, şi Kobe Bryant (LA Lakers), alături de Chris Paul (LA Clippers), Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) şi veteranul Tim Duncan (San Antonio Spurs). Francezul Tony Parker, care a realizat cel mai bun sezon din carieră cu Spurs, nu a fost selecţionat în această primă echipă, găsindu-şi loc în a doua, alături de Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Carmelo Anthony (New York Knicks), Blake Griffin (Los Angeles Clippers) şi Marc Gasol (LA Clippers). În ce-l priveşte pe Bryant, acesta a egalat recordul lui Karl Malone, fostul jucător al echipelor Utah Jazz şi LA Lakers, cu 11 selecţii în All NBA First Team. Tim Duncan, în vârstă de 37 de ani, este cel mai vârstnic jucător selecţionat în echipa-tip, după pivotul Kareem Abdul-Jabbar, care avea 39 de ani în 1986. Jucătorul franco-american Joakim Noah, de la Chicago Bulls, fiul fostului mare tenisman Yannick Noah, nu a întrunit voturile necesare nici pentru a fi inclus în echipa a treia, din care fac parte Dwight Howard (LA Lakers), James Harden (Houston Rockets), Dwayne Wade (Miami Heat), Paul George (Indiana Pacers) şi David Lee (Golden State Warriors).

CHARLOTTE BOBCATS ÎŞI SCHIMBĂ NUMELE ÎN HORNETS

Clubul american de baschet Charlotte Bobcats a început procedura care îi va permite să poarte, începând din sezonul 2014-2015 al NBA, numele de Hornets (Viespile), care a fost al acestui club în perioada 1988-2002, a anunţat patronul francizei, fostul star Michael Jordan. Hornets a fost transferată în 2002 la New Orleans, păstrând acest nume până în aprilie, când a fost rebotezată Pelicans. În sezonul 2004-2005, Charlotte a primit dreptul de a crea o nouă echipă, denumită Bobcats, iar structura vrea să-şi reia acum numele original. De la debutul din urmă cu nouă sezoane, Bobcats a fost una dintre cele mai slabe echipe din NBA, reuşind un scor pozitiv de victorii-înfrângeri în sezonul regulat doar o singură dată, 44-38 în 2009-2010, fără a câştiga vreodată un meci din play-off.

PIRELLI AMENINŢĂ CU RETRAGEREA DIN FORMULA 1

Aparent clarificată în ultimele săptămâni, situaţia furnizorului de pneuri Pirelli este departe de a fi rezolvată. Conform ultimelor informaţii, compania italiană de anvelope a ameninţat cu retragerea din Formula 1 dacă nu va semna un nou contract. Actuala înţelegere dintre F1 şi Pirelli expiră la finalul acestui an, iar până în acest moment nu s-a ajuns la o nouă înţelegere. „Pe 1 septembrie, ar trebui să ne întâlnim cu reprezentanţii echipelor pentru a le explica tot ceea ce trebuie să ştie în privinţa pneurilor pentru viitorul sezon. Acum am trecut de jumătatea lunii mai, aşa că vă puteţi imagina cât de ridicol este să nu avem încă parafate contractele. Aşa că poate nu vom mai fi aici”, a declarat Paul Hembery, directorul de motorsport din cadrul Pirelli. Acesta a avertizat că firma pe care o reprezintă ar putea intra în criză de timp dacă nu se semnează rapid un nou contract, astfel neputând fi realizate pneurile pentru sezonul viitor, conform reglementărilor în vigoare. De anul viitor, monoposturile de Formula 1 vor avea o altă configuraţie, ceea ce presupune o nouă reţetă pentru anvelope, modificări substanţiale şi teste suplimentare.

FEDERICA PELLEGRINI ŞI FILIPPO MAGNINI S-AU DESPĂRŢIT

Înotătorii italieni Federica Pellegrini şi Filippo Magnini, care formau un cuplu celebru în Peninsulă, au anunţat „sfârşitul poveştii lor de dragoste, din motive personale”. „În calitate de profesionişti, ne vom continua însă parcursul sportiv comun până la Barcelona şi ne vom concentra numai pe acest lucru”, au declarat ei din Franţa, unde pregătesc Campionatele Mondiale de la Barcelona (28 iulie - 4 august). Pellegrini, campioană olimpică la 200 m liber în 2008, a ajuns la Narbonne în 8 mai, împreună cu Magnini, pentru un stagiu de pregătire de două săptămâni cu Philippe Lucas, care a mai antrenat-o şi pe Camelia Potec. Sportiva italiană a mai lucrat cu Lucas în februarie şi august 2008, înainte de a deveni campioană mondială la 400 m liber la Shanghai. Pellegrini a intrat în atenţia presei mondene după relaţia pe care a avut-o cu înotătorul Luca Marin, fost prieten al franţuzoaicei Laure Manaudou. Italianca l-a părăsit în 2011 pe Marin pentru Magnini.