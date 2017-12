POLONIA

Morţi de frig

Temperaturile scăzute au provocat moartea a 25 de persoane în Polonia, de la începutul lunii martie, extrem de rece în acest an, care a ridicat bilanţul persoanelor decedate din cauza frigului, de la începutul iernii, la 175, a anunţat poliţia poloneză. În ultimele zile, temperaturile au scăzut în nord-estul ţării până la minus 15 grade Celsius în timpul zilei şi până la minus 24 de grade Celsius în timpul nopţii, provocând moartea a cinci persoane, începând cu 21 martie. Luna care s-a soldat cu cel mai mare număr de morţi este decembrie, cu 62 de victime, în comparaţie cu 55 în ianuarie. Iarna trecută, aproximativ 200 de persoane şi-au pierdut viaţa din cauza hipotermiei, în Polonia, ţară cu 38 de milioane de locuitori. Majoritatea victimelor sunt persoane fără adăpost, adesea în stare de ebrietate.

UNGARIA

Sute de camioane blocate

Peste 700 de camioane, majoritatea străine, erau blocate ieri în regiunea Zala din sud-vestul Ungariei, din cauza restricţiilor de circulaţie impuse în urma condiţiilor meteo nefavorabile. Personalul departamentului pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi organizaţiile umanitare au oferit hrană şi băuturi calde şoferilor din Slovacia, Polonia, Lituania, Cehia şi România care au fost nevoiţi să îşi întrerupă călătoria luni. 600 de camioane aşteptau în zonele de parcare din Lenti-Redics, în timp ce alte 100 erau blocate în apropiere de Letenye, pe autostrada M7. Circulaţia camioanelor de peste 7,5 tone a fost interzisă pe autostrăzile M6 şi M7. Ninsori abundente s-au înregistrat şi în districtul Somogy din sud-vestul ţării, unde poliţia a salvat 52 de persoane din vehicule pe timpul nopţii.

ITALIA

Vreme rea

Ninsorile şi poleiul au făcut impracticabile autostrăzile din nord-estul Italiei, au afectat circulaţia feroviară şi au determinat autorităţile să închidă mai multe şcoli, luni, relatează agenţia italiană ANSA. Prognozele meteo sugerau că vremea nu s-a îmbunătăţit nici ieri, în timp ce vântul sufla cu viteze de până la 120 de kilometri pe oră. Trenurile au fost oprite luni între Veneţia şi Trieste, din cauza liniilor electrice care au cedat din cauza frigului, aşa încât ieri, doar trenurile cu locomotive diesel au putut să circule între Veneţia şi Monfalcone. Autostrăzile din regiunea oraşului Trieste au fost afectate de polei, iar şcolile au fost închise şi ieri.

GERMANIA

Români exploataţi

30 de muncitori români au început, luni, o mişcare de protest pe şantierul unui sat de vacanţă, Center Parcs, situat în Nohfelden, la nord-est de landul german Saarland, iar mişcarea a fost reluată ieri, relatează ”Le Republicain Lorrain”. Muncitorii, care nu au fost plătiţi din decembrie, au făcut apel la sindicatul IG Bau pentru a denunţa exploatarea lor dar şi condiţiile de muncă deplorabile. Luni, Markus Andler, adjunct al directorului IG Bau pentru Renania-Palatinat şi Saarland, a lansat un semnal de alarmă. ”Aceste persoane muncesc până la 170 de ore pe lună, adeseori fără liber la sfârşit de săptămână. Există o singură plată de 8.000 de euro pentru aproximativ 15 muncitori, la sfârşitul săptămânii trecute. Până la 15 persoane dorm în aceeaşi cameră, pe polistiren, carton sau saltele sau chiar pe jos. Sunt condiţii similare sclavajului. Este un scandal”, afirmă Markus Andler. O reuniune este prevăzută astăzi cu conducerea IETC, firma care se ocupă de construirea satului de vacanţă. Această problemă va fi discutată şi în cadrul unei alte reuniuni care va avea loc tot azi, în Parlamentul landului, la Sarrebruck. Compania IETC are 180 de angajaţi care construiesc case din lemn dar subcontractează mai multor companii lucrări de amenajare. Cei 50 de români au fost recrutaţi în decembrie, de unul dintre aceşti subcontractanţi.

AFGANISTAN

Atentat sinucigaş

Şapte kamikaze ce purtau explozibili au murit într-un atac complex împotriva unei baze de poliţie la Jalalabad, cel mai important oraş din estul Afganistanului, care s-a soldat cu cel puţin cinci morţi în rândul forţelor de ordine. Talibanii au revendicat responsabilitatea atacului printr-un SMS trimis către AFP, afirmând că au vizat o academie de poliţie unde instructori străini şi israelieni predau pentru 300 de recruţi. Un prim atacator a detonat maşina pe care o conducea, permiţând celorlalţi doi să intre în obiectiv şi să detoneze încărcăturile pe care le aveau asupra lor. Ceilalţi patru kamikaze au fost împuşcaţi de poliţie, care numără cinci morţi în rândurile sale. Jalalabad, cel mai mare oraş din estul Afganistanului, a fost afectat de mai multe atacuri în fiecare an. La sfârşitul lunii februarie, un kamikaze a detonat încărcătura explozivă pe care o avea asupra sa în faţa unui complex al serviciilor secrete afgane, omorând doi agenţi şi rănind alţi trei. În 2012, aeroportul oraşului, care adăposteşte o importantă bază militară, a fost atacat de două ori. Talibanii, al căror refugiu se află în estul şi sudul ţării, poartă de 11 ani un război de gherilă împotriva forţelor afgane de securitate şi coaliţiei. Atentatele sinucigaşe şi bombele artizanale constituie principalele lor moduri de a acţiona. Odată cu apropierea retragerii majorităţii trupelor internaţionale, la sfârşitul lui 2014, insurgenţii au schimbat ţinta, renunţând la atacurile împotriva militarilor NATO, care susţin slabul Guvern de la Kabul, pentru a se concentra asupra forţelor afgane, ce urmează să preia sarcina asigurării securităţii ţării în cel puţin doi ani.

ITALIA

Demisia şefului diplomaţiei

Şeful diplomaţiei italiene, Giulio Terzi, şi-a anunţat demisia, ieri, pentru a-şi exprima dezacordul faţă de decizia Guvernului de a trimite în India doi militari italieni acuzaţi că au ucis doi pescari din această ţară. ”Demisionez deoarece de 40 de ani consider că trebuie protejată onoarea ţării, a forţelor armate şi a diplomaţiei italiene”, a declarat ministrul în Camera Deputaţilor, declarându-se solidar cu cei doi marinari şi cu familiile lor.

EGIPT

Turişti eliberaţi

Doi turişti, un israelian şi o norvegiană, răpiţi vineri în Sinai, au fost eliberaţi, a anunţat ieri agenţia oficială Mena. Cei doi turişti au fost eliberaţi prin eforturile unor triburi de beduini din nordul Sinaiului, a precizat agenţia, citând serviciile de securitate din regiune. Şase bărbaţi înarmaţi, la bordul unei camionete, au interceptat maşina celor doi turişti, în drum între staţiunile balneare Taba şi Dahab şi i-au obligat sub ameninţarea armelor să urce la bordul camionetei. Un oficial din cadrul poliţiei preciza că femeia este o norvegiană în vârstă de 31 de ani, după ce poliţia a anunţat iniţial că era vorba despre o belgiană. Ministerul norvegian de Externe a confirmat că un cetăţean norvegian a fost răpit, fără să ofere alte precizări. Un apropiat al turistului israelian, identificat ca Amir Omar Hassan, a declarat imediat după răpire că a sunat familia turistului pentru a o informa că acesta era tratat bine. Răpirile de străini se multiplică de doi ani în Sinai, din cauza deteriorării securităţii, o situaţie apărută după îndepărtarea de la putere a regimului lui Hosni Mubarak, la începutul lui 2011. Perioada în care sunt deţinuţi ostaticii este de obicei de 48 de ore, dar poate fi vorba şi despre câteva ore. Răpitorii reclamă, în general, eliberarea unor rude deţinute de poliţie. Surse tribale din regiune au declarat că beduinii vroiau să îi elibereze pe cei doi turişti în schimbul unor rude încarcerate pentru trafic de droguri.

ISLANDA

Activitate seismică

Islanda a anunţat ieri că o activitate seismică a fost detectată la vulcanul Hekla, unul dintre cei mai activi vulcani din insulă, fără alte consecinţe decât o ridicare a nivelului de alertă. Serviciile de protecţie civilă islandeze au anunţat într-un comunicat că au plasat Islanda într-o fază de incertitudine, semnificând că supravegherea a fost sporită ca urmare a acestor evenimente care ar putea ameninţa securitatea sau sănătatea publică. Plimbările pe Muntele Hekla au fost interzise.

CIPRU

Proteste

Sute de liceeni ciprioţi, îngrijoraţi pentru viitorul lor, s-au reunit ieri dimineaţa în faţa Parlamentului, la Nicosia, unde au fluturat pancarte pe care scriau ”Troika out of Cyprus”, după care s-au îndreptat către Palatul Prezidenţial. Tinerii, trecând pe lângă Ministerul Muncii, cu rucsacuri în spate şi glugi pe cap, au fost aplaudaţi de către funcţionarii veniţi la ferestre. Ciprul a încheiat luni dimineaţa cu creditorii europeni un acord ce prevede măsuri importante pentru sectorul său bancar, care va fi afectat de închiderea băncii Laiki, a doua din ţară, în schimbul unui împrumut de zece miliarde de euro. În plus, deponenţii cu peste 100.000 de euro la Bank of Cyprus, cea mai importantă bancă din ţară, vor pierde aproximativ 30% din banii depuşi.

OMAN

Familia Gaddafi s-a mutat

Membri ai familiei fostului lider libian Muammar Gaddafi s-au instalat în sultanatul Oman, dupã ce au părăsit Algeria, anunţă ministrul libian de Externe, Mohamed Abdelaziz. Un diplomat algerian a dezvăluit săptămâna trecută că membrii familiei fostului lider libian, refugiaţi în Algeria în august 2011, au părăsit de mult timp această ţară. Safia, soţia lui Muammar Gaddafi şi trei copii ai fostului dictator, Aisha, Hannibal şi Mohamed, se refugiaseră în august 2011 în Algeria, după ce rebelii au ocupat oraşul Tripoli. Alţi trei copii ai lui Gaddafi au murit în conflictul militar din Libia: Muatasim, Seif al-Arab şi Khamis. Seif al-Islam, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat în noiembrie 2011, în Libia.

GUATEMALA

Cutremur puternic

Un seism cu magnitudinea de 6,2 s-a produs luni după-amiază în Guatemala, a alertat Centrul american de Geofizică (USGS). Cutremurul s-a produs la ora locală 17.02, în apropiere de capitala Guatemala City, la aproximativ 10 kilometri sud-est de oraş, la o adâncime de aproximativ 200 de kilometri, a precizat USGS. Până în prezent, nu există informaţii cu privire la răniţi sau pagube produse.

MEXIC

Seism

Un cutremur cu magnitudinea de moment de 5,5 a avut loc ieri în sud-vestul Mexicului, anunţă Institutul american de Geofizică (USGS). Cutremurul a avut loc la ora locală 6.04, în statul mexican Oaxaca, în apropierea litoralului Oceanului Pacific. Cutremurul s-a produs la adâncimea de 7,5 kilometri, la 17 kilometri de Santiago Pinotepa Nacional, la 54 de kilometri de Ometepec şi la 123 de kilometri de Santa Maria Asuncion Tlaxiaco. Deocamdată nu au fost semnalate victime sau daune materiale majore.

ITALIA

Achitare anulată

Curtea de Casaţie italiană a anulat achitarea americancei Amanda Knox şi a fostului ei prieten, ordonând ca aceştia să fie judecaţi din nou pentru uciderea tinerei britanice Meredith Kercher, în 2007. Noul proces va avea loc la Florenţa, a decis Curtea de Casaţie, acceptând recursul Parchetului din Perugia (Umbria, centrul Italiei), împotriva achitării în octombrie 2011 a Amandei Knox şi a italianului Raffaele Sollecito. Amanda Knox, care nu poate fi extrădată de SUA în Italia, va fi probabil judecată în lipsă. Un al treilea acuzat, Rudy Guede, originar din Coasta de Fildeş, a negat că ar fi ucis-o pe Meredith Kercher, însă rămâne închis, în urma judecării în cadrul unei proceduri separate, în care a recunoscut anumite fapte care i-au fost imputate. În noaptea de 1 spre 2 noiembrie 2007, Meredith Kercher, studentă în vârstă de 21 de ani din Leeds, a fost găsită pe jumătate dezbrăcată şi într-o baie de sânge, cu corpul străpuns de 43 de lovituri de cuţit, în apartamentul pe care-l împărţea cu Amanda Knox. Autopsia a demonstrat că ea a fost şi violată. Anchetatorii au stabilit că cei trei au ucis-o pe Meredith după o noapte de sex şi consum de alcool şi droguri.

UNGARIA

Modificări

Şeful autorităţii ungare de reglementare a mass-media va fi numit de preşedintele ţării, şi nu de premier, conform unui amendament adoptat de parlamentari la controversata legislaţie privind presa. În plus, şeful Consiliului Media nu va mai putea să aibă un al doilea mandat de nouă ani. Amendamentul a fost conceput pentru a pune în practică un acord între ministrul Justiţiei, Tibor Navracsics, Uniunea Europeană şi Consiliul Europei. În noul amendament a fost inclusă şi solicitarea ca premierul să ceară opinia şi propuneri din partea profesioniştilor şi a organismelor media pe baza cărora să-şi bazeze decizia. Legea mass-media adoptată de Guvernul condus de Viktor Orban a fost criticată de mai multe organisme şi instituţii europene, dar şi de opoziţia de la Budapesta, care spune că aceasta pune în pericol libertatea presei.