ACADEMIA HAGI 2000 PARTICIPĂ LA UN NOU TURNEU INTERNAŢIONAL

După ce săptămâna trecută a obţinut locul 3 la turneul internaţional “Children Champions League” desfăşurat la Alanya (Turcia), echipa de juniori născuţi în anul 2000 a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” (antrenor Doru Carali) participă în această săptămână la un nou turneu internaţional în Turcia, “Oriental Pearls”, turneu adresat categoriilor 1999 şi 2000, care are loc tot în Alanya. La turneu s-au înscris opt formaţii, patru alcătuite din jucători născuţi în anul 1999 şi alte patru din juniori născuţi în 2000. Organizatorii au împărţit echipele în două serii. Din Grupa A fac parte echipele născute în 1999, iar în Grupa B au fost repartizate formaţiile alcătuite din jucători născuţi în anul 2000. Componenţa grupelor - Grupa A: Galatasaray Istanbul 1999, FC Khimki Moscova 1999, FC Dimitrov Moscova 1999, FC Rosich Moscova 1999; Grupa B: Academia Hagi 2000, Smertin School Barnaul 2000, Fenerbahce Istanbul 2000, Saturn Ramenskoye 2000. Academia Hagi 2000 a susţinut ieri primul meci în turneu, contra lui Fenerbahce Istanbul 2000. Întâlnirea s-a încheiat cu victoria formaţiei turce, scor 4-2 (2-0), golurile constănţene fiind înscrise de Rareş Oană şi Sebastian Ignat. Au evoluat pentru Academia Hagi: Popa - Ghiţă, Leca, Ignat, Sefer, Gherghiceanu, Onişa, Oană, Sabangeanu, Halep, Gîndac. Au mai jucat: Ilie, Antochi şi Penescu. Astăzi, de la ora 9.00: Academia Hagi 2000 va întâlni pe Saturn Ramenskoye 2000.

NOMINALIZAŢII LA BALONUL DE AUR VALOREAZĂ 1.053 MILIOANE DE EURO

Cei 23 de jucători nominalizaţi la Balonul de Aur au o valoare de piaţă de 1.053,3 milioane de euro, conform studiului realizat de firma Pluri Sportmetric, a anunţat cotidianul As. Cel mai valoros este argentinianul Lionel Messi, cu 140 de milioane de euro, iar cel mai slab cotat este ivorianul Didier Drogba. În cadrul aceste analize s-au luat în considerare 72 de criterii de evaluare, între care vârsta, calităţile tehnice, tactica, clubul şi ţara unde joacă, disciplina, spiritul de echipă, titlurile, poziţia în joc, convocările în naţională sau experienţa internaţională. Astfel, conform Pluri Sportmetric, jucătorii sunt cotaţi astfel: Messi (140 milioane de euro), Cristiano Ronaldo (106), Andres Iniesta (72,3), Radamel Falcao (64,1), Wayne Rooney (62,6), Neymar (55), Segio Aguero (53,2), Mesut Ozil (46,2), Xavi (41,2), Robin Van Persie (40,6), Sergio Busquets (39,3), Gerard Pique (38,7), Karim Benzema (38,3), Sergio Ramos (34,2), Zlatan Ibrahimovici (34,1), Manuel Neuer (33,1), Iker Casillas (32,8), Xabi Alonso (32,1), Yaya Toure (31,3), Mario Balotelli (29,2), Gianluigi Buffon (12,8), Andrea Pirlo (9,8) şi Didier Drogba (6,4).

MESSI A INTRAT ÎN TOP 10 AL GOLGETERILOR CAMPIONATULUI SPANIOL

Cu cele două goluri reuşite în ultimul meci de campionat jucat pentru FC Barcelona, 5-0 în deplasare cu Rayo Vallecano, Lionel Messi nu numai că a ajuns la 301 reuşite în partide oficiale, ci a intrat şi între primii zece golgeteri ai campionatului Spaniei, din toate timpurile. În partidele contând pentru campionat, Messi a ajuns la 182 de reuşite, egalându-l pe ocupantul locului 10 în această ierarhie, Juan Arza, fost jucător la FC Sevilla. Primul loc, cu 251 de goluri marcate, este ocupat de Telmo Zarra (Athletic Bilbao), urmat de atacantul mexican Hugo Sanchez, cu 234 de realizări pentru Atletico Madrid, Real Madrid şi Rayo Vallecano, de Raul, cu 228 de goluri numai pentru Real Madrid, şi de Alfredo Di Stefano, cu 227 goluri pentru Real Madrid şi Rayo Vallecano. Primul marcator pe care îl poate depăşi argentinianul este celebrul Santillana, de la Real Madrid, care a marcat în campionat 186 de goluri.

DEL PIERO A SĂRBĂTORIT CU GOL MECIUL 800 DIN CARIERĂ

Fostul internaţional italian Alessandro Del Piero, care s-a despărţit în vară de Juventus Torino după 19 ani petrecuţi la gruparea bianconero, a sărbătorit cu un gol marcat din penalty cel de-al 800-lea meci oficial din carieră, dintre echipa la care evoluează acum în campionatul Australiei, Sydney FC, şi Perth Glory. Partida, jucată în faţa a 22.128 spectatori, s-a încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea formaţiei lui Del Piero.

ARBITRUL A ELIMINAT 16 JUCĂTORI LA UN MECI DIN URUGUAY

Un meci din campionatul de fotbal al Uruguayului s-a încheiat cu o bătaie generală între jucători, care a durat câteva minute, arbitrul de centru văzându-se obligat să arate 16 cartonaşe roşii. Partida Wanderers - Juventus, disputată duminică în cadrul etapei a 9-a a turneului Apertura, s-a încheiat la egalitate (3-3), însă finalul a fost unul tensionat, în care fiecare echipă a marcat câte un gol în ultimele cinci minute. Imediat după încheierea jocului, în timp ce unii dintre fotbalişti se salutau, alţii au început să se insulte, după care s-au luat la bătaie, moment în care au intervenit în confruntare toţi jucătorii celor două formaţii. În urma acestui incident, opt dintre jucătorii lui Wanderers au primit cartonaşul roşu din partea arbitrului Leodan Gonzalez, care a eliminat un număr egal de componenţi ai echipei adverse. Conducerile celor două cluburi au criticat comportamentul jucătorilor şi au anunţat că vor lua măsurile de rigoare împotriva bătăuşilor. Ultimul incident de acest gen din fotbalul uruguayan s-a petrecut în luna mai şi a fost urmat de suspendări mergând până la 5 meciuri împotriva a 17 jucători de la cluburile Cerro şi Cerro Largo.

CHELSEA OFERĂ 47 DE MILIOANE PE FALCAO

Chelsea insistă să-l transfere pe Radamel Falcao, în pauza din această iarnă, fiind gata să plătească pentru atacantul columbian al lui Atletico Madrid 47 de milioane de euro. Suma e cu 13 milioane mai mică decât clauza de reziliere a contractului lui Falcao cu madrilenii, dar e una pe care londonezii sunt gata să o negocieze. Falcao are un start de sezon absolut fabulos, cu 13 goluri marcate în 9 meciuri, adunând deja 34 de goluri în 32 de meciuri jucate în prima ligă pentru Atletico. Deţinătoarea Europa League nu vrea să-l vândă însă pe atacantul în vârstă de 26 de ani, mai ales că acesta şi-a prelungit în vară contractul, care expiră în 2016. Iar Atletico e gata să-i propună în această iarnă o nouă prelungire, cu o mărire substanţială de salariu.

NAŢIONALA LIECHTENSTEINULUI SE DESPARTE DE SELECŢIONERUL ZAUGG

Echipa de fotbal a Liechtensteinului se va despărţi de selecţionerul Hans-Peter Zaugg la finalul acestui an, a anunţat federaţia locală. Tehnicianul elveţian, care pregăteşte din 2006 această naţională de amatori, a rezistat cel mai mult ca selecţioner al Liechtensteinului. Bilanţul său este de 45 de meciuri, dintre care 5 victorii, şase egaluri şi 34 de înfrângeri, golaveraj 21-112. Echipele învinse de Liechtenstein sub comanda lui sunt Letonia, Islanda, San Marino, Lituania şi Andorra. Zaugg va fi înlocuit de austriacul Rene Pauritsch, care devine al şaptelea selecţioner de când Liechtenstein dispută regulat meciuri interţări, anul 1993. Deşi are o populaţie de numai 35.000 de locuitori, Liechtenstein a pus uneori probleme unor naţionale importante ale Europei. Zaugg a declarat că, de la un timp, nu mai poate conta pe câţiva jucători importanţi, care trebuie să se ocupe de slujbele lor. El a adăugat că Liechtenstein are nevoie de jucători profesionişti pentru a progresa şi că ar fi dorit să întâlnească mai des echipe de acelaşi nivel, dar este greu să perfectezi meciuri amicale.