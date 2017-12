ÎNFRÂNGERE PENTRU ROMÂNIA LA CE DE FUTSAL

Marţi seară, la Split, în primul meci susţinut în Grupa A de la Campionatul European de fotbal în sală, România a cedat, scor 1-2 (Alpar 30 / Marinovic 22, Grcic 34), în duelul cu reprezentativa Croaţiei. Din lotul României fac parte şi constănţenii Gabi Dobre şi Mimi Stoica. După înfrângerea în faţa echipei gazdă, jucătorii antrenaţi de Sito Rivera vor înfrunta în această seară, de la ora 19.30, Cehia. Pentru a depăşi faza grupelor, tricolorii trebuie să ocupe unul din primele două locuri.

“CUPA DE IARNĂ” LA TENIS CU PICIORUL

La finalul săptămânii trecute a avut loc a doua rundă din cadrul primei ediţii a întrecerii “Cupa de Iarnă” la tenis cu piciorul, găzduită de la Complexul Sportiv “Club Eden”. Au avut loc cinci partide: Hollywood - Vaslui 3-1, Fair-play - Fenerium 3-2, Hollywood - Eden 3-2, Bătrânii CET-ului - Rapid 3-1 şi Vaslui - Eden 3-0.

CUPA AFRICII PE NAŢIUNI 2012

Ca şi Cote d’Ivoire, şi Gabon a dominat cu autoritate grupa sa de la CAN 2012, terminând cu maximum de puncte. Gabon îl are în lot şi pe posibilul golgeter al CAN - Pierre-Emerick Aubameyang, cel care a înscris în fiecare meci al echipei sale disputat în grupă. Alţi doi jucători care au câte trei goluri înscrise până acum - angolezul Manucho şi marocanul Kharja - au plecat, deja, acasă! Rezultatele înregistrate marţi, în Grupa C: Gabon - Tunisia 1-0 (Aubameyang 62) şi Niger - Maroc 0-1 (Belhanda 79). Clasament: 1. Gabon 9p, 2. Tunisia 6p, 3. Maroc 3p, 4. Niger 0p. Aseară s-au jucat partidele din Ggrupa D: Botswana - Mali şi Ghana - Guinea.

TERRY VA FI JUDECAT PE 9 IULIE

Căpitanul reprezentativei de fotbal a Angliei, John Terry, va fi judecat pe 9 iulie în cazul insultelor rasiste la adresa lui Anton Ferdinand, în care a pledat, ieri, nevinovat. Jucătorul formaţiei Chelsea Londra nu a fost participat la audiere, fiind reprezentat de avocaţii săi. În vârstă de 31 de ani, Terry este acuzat că a proferat insulte rasiste la adresa lui Anton Ferdinand, jucătorul echipei Queens Park Rangers, la un meci de campionat din luna octombrie. Terry riscă să fie amendat cu maximum 2.500 de lire sterline. „Acum că a fost fixată data procesului, John Terry aşteaptă cu nerăbdare să-şi spele onoarea. Terry a fost şocat şi dezgustat de această acuzaţie. Nu a proferat injurii rasiste şi va demonstra că este nevinovat”, a declarat avocatul jucătorului.

UN BĂRBAT S-A LEGAT DE POARTĂ CU CĂTUŞE

Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost arestat, marţi seară, după ce s-a legat cu cătuşe de stâlpul unei porţi la meciul pe care Everton l-a câştigat, scor 1-0, în faţa formaţiei Manchester City, în etapa a 23-a a campionatului Angliei, a anunţat presa engleză. Bărbatul s-a încătuşat de un stâlp al porţii oaspeţilor, apărată de Joe Hart, pe stadionul Goodison Park, cu cinci minute înainte de finalul primei reprize. Îmbrăcat într-un tricou negru şi având o şapcă de baseball pe cap, bărbatul protesta la adresa unei companii aeriene. „Bărbatul a fost escortat afară din teren. El este cunoscut ca fiind un protestatar profesionist, iar acum protesta, se pare, faţă de politica de recrutare a unei firme aeriene. El a fost dus la secţia de poliţie şi va fi interogat”, a anunţat clubul Everton, într-un comunicat.

DOLIU ÎN FOTBALUL CEH

Ladislav Kuna, fostul mijlocaş al echipei Spartak Trnava şi al naţionalei Cehoslovaciei, a decedat, ieri dimineaţă, la Bratislava, la vârsta de 64 de ani, a anunţat clubul din Trnava. Kuna, cel mai bun jucător cehoslovac în 1969, a făcut parte din selecţionata Lumii la meciul de adio al legendarului portar rus Lev Iaşin, disputat pe 27 mai 1971. Kuna a câştigat cinci titluri de campion al Cehoslovaciei cu Spartak Trnava (1968, 1969, 1971, 1972, 1973) şi a fost semifinalist al Cupei Campionilor Europeni, în sezonul 1968-69. Ladislav Kuna a fost adversarul României la Cupa Mondială din 1970, a jucat în 47 de meciuri pentru naţionala Cehoslovaciei şi a înscris nouă goluri. La finalul carierei, Kuna a jucat pentru formaţia austriacă Admira Wacker. Ca antrenor, a pregătit echipele slovace Dunajska Streda, Podbrezova şi Spartak Trnava, iar apoi a devenit oficial în cadrul Federaţiei Slovace de Fotbal.