Ultimul tandem al cârtițelor

Închei acest scurt serial de prezentare a uneia dintre cele mai negre pagini ale istoriei noastre recente cu două referiri. Mai întâi, despre cel mai recent tandem al cârtițelor. Despre ultima frăție dintre un boss al serviciilor secrete și un boss al politicii, care este de fapt o cârtiță plantată inițial în cel mai important partid al României. Iar în al doilea rând, despre falsul patriotism al acestor specimene. Care e dimensiunea reală a tandemului P-P, Ponta-Predoiu.

Generalul Silviu Predoiu a fost director de facto al SIE până în urmă cu câteva luni. El a condus efectiv această instituție, chiar și în perioadele în care la comanda așa-zis civilă s-au perindat mai mulți oameni politici. Sau așa-ziși oameni politici. De fapt, tot oameni ai sistemului. Iar de la demisia extrem de stranie a lui Mihai Răzvan Ungureanu, Predoiu a rămas singur la comandă, până în vara acestui an.

Dar cine este acest Silviu Predoiu? Este personajul cu cea mai îndelungată vechime în conducerea operativă a unui serviciu secret. A ocupat nu mai puțin de patru mandate consecutive în funcția de director intermar, începând din iulie 2016. Este inginer geolog, informație asupra căriea vom reveni. În 1989, a urmat un curs de infomații externe la Școala de Ofițeri de Securitate de la Brănești. Începând din ‘90, este încadrat la SIE. Extrem de interesant. În 1993 a absolvit un curs postuniversitar de jurnalism. Iar în 1999 un curs postuniversitar de management. A fost unul dintre cei mai tineri generali, încă din 2004. Începând din 2005 a fost director operativ SIE, atunci când nu a fost chiar interimar, iar în prezent pe umerii săi sunt instalate patru stele.

Aceasta este biografia. De curând, a fost scos, în fine, în rezervă. „În fine” pentru că longevitatea în funcție, chiar dacă le face bine generalilor, nu este de bun augur pentru statul român. La fel ca și omologul său de la SRI, Forian Coldea, cu care mult timp a fost prieten la cataramă, a făcut încă de la bun început poliție politică. Fiind interesat în cel mai înalt grad de ceea ce se întâmplă în interorul redacțiilor de presă și al partidelor politice. În acest scop, a contactat directori și redactori șefi ale caselor de presă și, cu mulți dintre aceștia, a încheiat parteneriate. Și-a plantat oamenii de încredere în interiorul partidelor politice și le-a asigurat ascensiunea. Între aceștia, cel mai faimos personaj este Victor Ponta, pe care l-a ajutat să ocupe diverse funcții în Guvernul Năstase, iar ulterior l-a propulsat în înalta poziție de președinte PSD, cel mai mare partid politic din România, și premier. Mai recent, i-a asigurat o parte din logistică pentru a-și face un partid politic Pro România. Și, conform unei tradiții nenorocite, după ce la doar câteva luni de la lăsarea la vatră, a creat o societate de consultanță, a devenit consilierul oficial al lui Victor Ponta și, implicit, consilierul tot oficial al unui partid politic.

Inevitabil, într-un stat ca România, în care serviciile secrete au fost puternic bugetate și care, prin tradiția moștenită de la fosta securitate, s-au implicat profund în viața internă a statului, un om ca Silviu Predoiu a profitat din plin atât de fragilitatea democrației, cât și de prezența, încă din 1990, a unor ofițeri sau colaboratori SIE în interiorul unor case de presă, a partidelor politice, a sindicatelor, a Parlamentului, Executivului și puterii judecătorești. Practica poliției politice, moștenită înainte de decemebrie 1989, care pornea și pornește de la premiza că principalul potențial dușman al puterii nu se află în exteriorul României, ci în interior și că el trebuie căutat în rândul cetățenilor, a făcut ca și SIE, contrar atribuțiilor legale pe care le are, să stea cu privirea mai degrabă ațintită în interior, decât în exterior. Instituția a acumulat zi de zi, la fel ca și SRI, dar într-o măsură mai mică, informații compromițătoare despre reprezentanții tuturor mediilor pe care le-a penetrat și a reușit permanent să-și mențină în interiorul acestora un important dispozitiv de influențare, de dominare, de deturnare. Când și-a încheiat glorioasa perioadă în care a adus servicii atât de mari statului democrat, încât a primit patru stele, ca și fostul său tovarăș de luptă, Florian Coldea, la un pas de a deveni mareșal al României, Silviu Predoiu, sub mandatele căruia nu am prea văzut nici spioni prinși și nici informații cheie, care să stea la baza elaborării unor strategii în materie de geopolitică, ci doar o subordonare cvasi-totală față de servicii omoloage din statele aliate României, în loc să se bucure de pensia sa și de sumele considerabile de bani de care dispune, a sărit din nou cu arme și bagaje în apele învolburate ale marii politici. Și ce e cu asta?

Pot înțelege faptul că omul este încă activ și că dispune de energii, pe care e îndreptățit să le consume altfel decât mergând la pescuit. Sau la nu știu de grup oficial sau ocult al veteranilor. Dar Silviu Predoiu este la origine inginer geolog. Ce l-ar fi împiedicat să lucreze în domeniu? Are studii de management. Ar fi putut să-și facă o mică societate comercială, nu de security, pentru că ar fi fost imoral, să o conducă și să obțină astfel în continuare satisfacții morale și materiale. Nici vorbă însă de așa ceva. Silviu Predoiu s-a lipit de Victor Ponta. Într-un fel diferit în care a fost lipit în ultimele decenii. Sunt primul care a semnalat opiniei publice, atunci când Victor Ponta era în plină glorie, că acesta funcționase ca ofițer acoperit al Serviciului de Informații Externe. Am explicat și care au fost cele mai importante misiuni pe care le-a îndeplinit în această calitate, sub banala acoperire de procuror. Cum l-a împins Predoiu pe Ponta spre politică și spre vârful ierarhiei politice, netezindu-i drumul și asigurându-i mereu un avantaj împotriva competitorilor săi. Cum a răspuns Victor Ponta acestui ajutor și acestui raport de aservire a sa. Abia după câteva luni, o altă importantă cârtiță a serviciilor secrete, Traian Băsescu, pe atunci președinte al României, a semnalat și el existența acestui dublu statut al lui Victor Ponta, evident omițând cu desăvârșire propriul său statut dublu.

Ne putem ușor imagina că Victor Ponta nu s-a mulțumit să funcționeze el însuși în calitate de cârtiță a sistemului, de dronă manevrată de SIE, ci a plantat la rândul lui în sisemul politic, în Executiv, în Parlament, în partide, în Justiție chiar, alte și alte cârtițe, care au constituit cea mai importantă parte a rețelei de poliție politică aflată la dispoziția generalului Predoiu. Și utilizată de președintele României, atâta timp cât acesta a reușit să rămână nu numai la butoane, ci și puternic.

Silviu Predoiu pleacă din SIE luând cu el o veritabilă mină de aur. O rețea de cârtițe, pe care le poate dirija liniștit în continuare, în paralel cu succesorul său în post, dar și o cantitate absolut impresionantă de informații, care pot contribui decisiv la ascensiunea sau, dimpotrivă, la prăbușirea unor oameni politici. Iar dacă ne referim la lumea afacerilor, este vorba de informații și conexiuni, care dau întotdeauna câștig de cauză unor societăți comerciale, în concurență cu alte societăți comerciale.

În calitate de consultant, pentru a-i asigura o nouă ascensiune lui Victor Ponta, Silviu Predoiu își utilizează întregul arsenal. Sunt puse astfel în mișcare cârtițele din interiorul institutelor de cercetare de piață, pentru a-i ridica artficial procentele lui Ponta, sunt împinși în siajul acestuia parlamentari și alți oameni politici, sunt mișcate redacțiile din casele de presă, sunt puse la muncă fără excepție cârtițele, pentru ca Victor Ponta să redevină o armă redutabilă. Deși oficial este consultantul politic al acestuia, Silviu Predoiu, în buna tradiție a șefilor serviciilor secrete, lucrează simultan la mai multe mâini. Dispune pe teren și de alți jucători, aproape la fel de relevanți. Pe care însă îi ascunde în mânecă.

Să deschidem bine ochii. Să încercăm să vedem și să auzim ce se întâmplă cu adevărat. Și să răspundem la o întrebare cardinală. Asemena practici ne folosesc nouă sau le folosesc lor? Ele sunt puse în slujba românilor și României sau sunt puse în slujba unor capi ai serviciilor secrete? Și, Doamne ferește să fie beneficiari înșiși protectorii lor! Aceste întrebări ne trimit la o altă temă. Patriotismul și lipsa de patriotism a unora dintre lucrătorii serviciilor. Despre acest subiect, mâine. Iar poimâine, despre scenariul anchetării lui Klaus Iohannis pentru înaltă trădare.