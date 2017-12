Un ADIO liberal la indigo cu cel băsescian

PUNCT ŞI DE LA CAPĂT Mariajul USL s-a încheiat, după ce, marţi, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a anunţat trecerea partidului în barca opoziţiei. Primul semn de ruptură în USL a fost dat prin toamna anului trecut, când acelaşi Crin Antonescu, supărat ca un preşcolar căruia i s-au luat jucăriile, a pus capăt prieteniei cu PC. Discuţiile despre un alt candidat la prezidenţiale l-au forţat pe Antonescu să-şi arate pentru prima oară adevărata faţă: un lider de partid pentru care interesul personal este mai presus de orice. În ultimele luni ale lui 2013, Antonescu a forţat noi scandaluri în USL, în speranţa că Victor Ponta va ajunge la capătul răbdării şi va pune cruce alianţei politice. Nu a fost aşa, pentru că la orice atac, premierul a găsit cele mai elegante răspunsuri. Criza din USL s-a adâncit tot mai mult. PSD şi PNL nu mai împărţeau demult acelaşi dormitor, însă, în faţa românilor, îşi jucau în continuare rolul. În tot acest timp, numeroase voci din PSD vorbeau aproape zilnic despre un candidat propriu la prezidenţialele din 2014, lucru pe care Crin Antonescu nu l-a acceptat.

CINE MAI CREDE ÎN COINCIDENŢE? 30 ianuarie 2014 a fost momentul în care Crin Antonescu a depus actele de divorţ. Este exact ziua în care în Registrul Partidelor Politice se înscria noua progenitură politică a lui Traian Băsescu, PMP. De la acea dată, atacurile lui Antonescu la adresa lui Ponta au fost tot mai virulente. Şi pentru că răspunsurile premierului au fost la fel de elegante, Antonescu a trecut la planul B: remanierea forţată. L-a pus pe Daniel Chiţoiu să-şi dea demisia de la Finanţe, la fel şi pe Andrei Gerea de la Ministerul Economiei. Cum Radu Stroe demisionase deja de la Ministerul de Interne după accidentul aviatic din Apuseni, Antonescu l-a propus pe Klaus Iohhanis ca ministru de Interne şi vicepremier. După două săptămâni de incertitudini şi apeluri ale liderului PSD pentru revenirea la normalitate, PNL a decis: adio USL! Sună cunoscut? Acelaşi mesaj l-a avut anul trecut, cam în aceeaşi perioadă, şi Traian Băsescu pentru PDL. Dar de ce această mutare din partea lui Antonescu? Unii spun că, în perioada următoare, PNL ar urma să se apropie foarte mult de PMP şi Antonescu să fie candidatul comun la prezidenţiale. Pare un scenariu viabil, în condiţiile în care Elena Udrea, liderul neîncoronat al PMP, şi-a deschis larg sufletul către PNL în ultima perioadă. Şi astfel găsim răspunsul la întrebarea: de ce USL nu a putut merge mai departe? Pentru că interesul lui Antonescu de a fi candidat cu şanse la prezidenţialele din noiembrie 2014 a fost mai presus de orice altă construcţie politică şi mai presus de toate promisiunile făcute românilor în 2012. Putem spune că liderul PNL, prin decizia luată, le-a dat cu flit celor 7,4 milioane de români care, în vara lui 2012, au încercat să ducă la bun sfârşit demersul USL de a-l demite pe Traian Băsescu. Putem spune că acelaşi Antonescu şi-a bătut joc de românii care, în ianuarie şi februarie 2012, au îngheţat prin pieţele din Bucureşti protestând şi sprijinind demersul USL de a demite Guvernul Boc. Asta a făcut Antonescu.

O NOUĂ MAJORITATE Ruperea USL trimite acum PSD în căutarea unei noi majorităţi parlamentare pentru a susţine un Guvern nou, în care, alături de PC şi UNPR, ar urma să apară şi UDMR. Nu va mai fi aceeaşi majoritate parlamentară de aproximativ 80%, dar va fi suficientă pentru ca Guvernul Ponta să nu aibă emoţii până în 2016. Anunţul de marţi seară al liderului PNL de a ieşi de la guvernare a adus cu sine reacţii din lumea politicienilor. Europarlamentarul PSD Corina Creţu merge puţin mai departe de ceea ce se întâmplă în ţară şi consideră că ar fi regretabilă situaţia în care preşedintele liberalilor, Crin Antonescu, ar urmări intrarea PNL, după alegerile europarlamentare din luna mai, în Partidul Popularilor Europeni. „Noi, PSD, vom continua lupta împotriva regimului reprezentat de Traian Băsescu. Nu am abandonat nicio secundă această luptă şi nu vom renunţa la acest obiectiv extrem de clar”, a declarat Corina Creţu. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu a văzut problemele majore din USL, dincolo de certurile cunoscute, şi că Uniunea este deschisă dialogului în privinţa unei viitoare colaborări în arcul guvernamental.

„Decizia PNL e rea”

Ruperea USL nu este văzută cu ochi buni în exterior. Liderul socialiştilor din Parlamentul European, Hannes Swoboda, a spus că ieşirea PNL de la guvernare nu este un gest foarte responsabil şi nu ajută foarte mult România. „Nu ştiu ce se ascunde în spatele deciziei, de ce fac asta liberalii. Decizia e mai rea decât dacă ar fi stat în Guvern până la capăt. Victor Ponta a devenit un premier puternic şi nu va fi slăbit de decizia liberalilor”, a explicat Swoboda.

Parlamentari constănţeni ai PSD spun şi ei că ieşirea PNL de la guvernare este o mare greşeală. „Este o decizie unilaterală a PNL şi a preşedintelui Crin Antonescu, care urmăreşte un proiect strict personal. Este o decizie greşită. Am luptat împreună în opoziţie, am luptat şi am fost aleşi de români în USL”, a afirmat deputatul PSD Mircea Drobre. „USD continuă programul asumat de USL. Obiectivele rămân aceleaşi. Era normal ca PNL să rămână în continuare în USL, pentru că românii ne-au votat în formula USL”, spune deputatul PSD Radu Babuş.

REACŢIA OPOZIŢIEI În timp ce PMP aştepta cu nerăbdare trecerea PNL în opoziţie, preşedintele PDL, Vasile Blaga, spune că nu îl va sprijini pe Antonescu să rămână preşedintele Senatului. „Vă aduc aminte de Crin Antonescu şi Victor Ponta din vara anului 2012, care au convocat o şedinţă a Birourilor Camerelor şi au schimbat fără niciun motiv pe preşedinţii celor două Camere. Deci, nu îl vom vota în continuare pe Antonescu preşedinte al Senatului, dar nu vom vota nici pentru altă propunere venită din partea viitoarei puteri”, a spus Blaga. Liderul încă neîncoronat al PMP, Elena Udrea, spune că Antonescu nu are şanse să devină candidatul pemepiştilor la prezidenţiale. Nimeni nu mai crede ce spune Udrea, care anul trecut declara că nu candidează la şefia PDL şi a făcut-o, care susţinea că nu părăseşte PDL şi a făcut şi asta.