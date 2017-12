Un Airbus a ieșit de pe pistă la Halifax

Tragedia care a îndoliat lumea săptămâna trecută, când un Airbus A320 al companiei Germanwings a fost prăbușit intenționat de copilot în Alpii francezi, provocând moartea celor 150 de persoane aflate la bord, pare să le poarte ghinion și celorlalte aparate de zbor de acest tip. Ieri dimineață, un avion Airbus A320 al companiei Air Canada a ieșit de pe pistă, la puțin timp după aterizarea pe aeroportul internațional Stanfield din Halifax, în estul Canadei, cel puțin 25 de persoane fiind rănite ușor. Aeronava efectua zborul intern AC624 Toronto - Halifax și avea 137 de persoane la bord, dintre care 132 de pasageri și cinci membri ai echipajului. Compania Air Canada nu a oferit explicații legate de cauza acestui incident, însă sâmbătă seară fuseseră date publicității avertizări privind vizibilitatea redusă ca urmare a ninsorii abundente din estul Canadei. Aeroportul Halifax era afectat de o pană de electricitate, la momentul producerii incidentului, dar purtătorul său de cuvânt nu a precizat dacă există vreo legătură cu ieșirea avionului de pe pistă, în condițiile în care aeroportul funcționa pe baza generatoarelor electrice de rezervă, iar pistele sale fuseseră curățate. Biroul securității transporturilor din Canada va deschide o anchetă privind cauzele acestui incident.

AMBIȚIA UNUI SINUCIGAȘ Cotidianul german ”Bild” a publicat, ieri, ultimele conversaţii dintre cei doi piloţi ai avionului Germanwings prăbuşit marţi în Alpii francezi, confirmând că pasagerii au avut timp să înţeleagă situaţia. Potrivit ”Bild”, primele 20 de minute de zbor au fost marcate de discuţii banale între pilotul Patrick S. şi copilotul Andreas Lubitz. Căpitanul îi explică lui Lubitz că nu a avut timp să meargă la toaletă, la plecarea din Barcelona. La ora 10.27, pilotul îi cere lui Lubitz să pregătească aterizarea la Düsseldorf. Acesta din urmă îi răspunde: ”Sper, vom vedea”. Pilotul iese din carlingă pentru a merge la toaletă, iar avionul începe să coboare. După câteva minute se aude un zgomot puternic, ca şi cum cineva încearcă să intre în carlingă. Apoi se aude vocea pilotului: ”Pentru numele lui Dumnezeu, deschide uşa!”. Pe fundal, pasagerii încep să ţipe. Pilotul încearcă în mod evident să deschidă uşa cu toporul. Apoi strigă: ”Deschide nenorocita asta de uşă!”. În jurul orei 10.40, avionul Airbus atinge un versant şi se aud ţipetele pasagerilor. Acestea sunt ultimele zgomote de pe înregistrare, scrie ”Bild”. La scurt timp după aceea, avionul loveşte în plin un versant la viteza de 700 de kilometri pe oră şi este pulverizat la impact.

Sâmbătă, cotidianul german a publicat un interviu cu o însoţitoare de bord prezentată ca fiind fosta iubită a lui Lubitz, care consolidează ipoteza potrivit căreia tânărul copilot suferea de probleme psihice. Femeia afirmă că, atunci când a aflat despre catastrofă, i-a revenit în memorie o frază a copilotului: ”Într-o zi, voi face ceva care va schimba tot sistemul şi toată lumea îmi va afla numele şi îşi va aminti de el”. Ea susţine că, dacă Andreas Lubitz a făcut acest lucru, atunci explicaţia este că el a înţeles că, din cauza problemelor sale de sănătate, marele lui vis de a lucra la Lufthansa în calitate de comandant de bord şi pilot de lung curier era practic imposibil. Un alt cotidian german, ”Welt am Sonntag”, a afirmat că anchetatorii au descoperit la domiciliul lui Lubitz numeroase medicamente pentru tratarea bolilor psihice. Tânărul, care suferea de o depresie gravă, era urmărit de mai mulţi neurologi şi psihiatri. Vineri, Parchetul din Düsseldorf a declarat că au fost găsite fișe de concediu medical rupte de Andreas Lubitz. Nicio scrisoare de adio care să dezvăluie un act premeditat nu a fost însă descoperită. Potrivit ”Bild” şi ”New York Times”, tânărul suferea în plus de dezlipire de retină, care ar fi pus sub semnul întrebării capacitatea sa de a pilota avioane.