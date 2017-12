Un an de la cutremurul din Amatrice. Oamenii suferă din cauza birocraţiei şi corupţiei

Acum un an, Italia era lovită de unul dintre cele mai devastatoare cutremure din istoria sa. 300 de oameni au murit în mai multe localităţi din zona Amatrice, printre ei şi 11 români. Regiunea nu şi-a revenit complet. Italia este ţara cu cea mai mare activitate tectonică din Europa. Doar acum câteva zile, un seism de magnitudine 4 provoca distrugeri în apropiere de Napoli, în insula turistică Ischia.

Cutremurul din 24 august 2016 a afectat localităţi din patru regiuni centrale ale Italiei: Abruzzo, Lazio, Marche and Umbria. Aşezări mici, istorice, pitoreşti, cu clădiri şi biserici vechi. Multe dintre ele nu au rezistat seismului cu magnitudine 6,2. În noaptea de 23 spre 24 august a avut loc o ceremonie de comemorare pentru victime, dar din respect pentru familii şi rude, presa nu a avut acces.

Eforturile de reconstrucţie nu merg bine la Amatrice. S-au construit 400 de case noi pentru sinistraţi, dar e nevoie de zece ori mai multe. Există un mall nou, dar, ca şi în alte localităţi, nici nu poate fi vorba de reconstrucţia centrelor istorice - nici măcar dărâmăturile n-au fost strânse încă. Din cauza birocraţiei şi corupţiei, lucrurile trenează.

Ca oamenii să nu uite de semeni, fac ce pot şi artişti şi sportivi - printre ei, gimnasta româncă Andreea Ştefănescu. Ea face parte din proiectul "Balliamo e non crolliamo" (Dansăm, dar nu cădem), care vrea să atragă atenţia asupra dramei locurilor distruse de cutremurul de acum un an. Acum un an, zona Amatrice era oricum într-o situaţie precară după un cutremur şi mai devastator, cel de lângă L'Aquila, din 2009. Aproape 60.000 de oameni au rămas atunci fără locuinţă. Numai după acel cutremur, Italia cheltuise peste 4 miliarde de euro pentru reconstrucţie şi mulţi oameni se întreabă unde s-au dus banii.