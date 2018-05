Un constănţean îi adresează lui Făgădău câteva întrebări! Răspunde primarul?

18:03:58 / 25 Mai 2018

L am apreciat pe constantean dar si articolul dvs

Acum pot si eu sa pun o intrebare. Ce a facut primaria mai exact primarul cu toti cei ce au mintit pe proprie raspundere ca sa primeasca subventii la caldura. Cum au fost facute verificarile ca eu pot sa am pensie sociala dar si bani in banca de la mosteniri sau pensie de la bulgari sa am bani in banca deci sa depasesc cu mult ca situatie materiala un om sarac. Faptul ca faceti astfel de articole cu intrebari este o premiera absoluta aici si este foarte bine ca poate ne mai imbunatatim si noi cunostintele.