Statisticile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că, în lume, aprox. un milion de persoane au risc crescut de îmbolnăvire gravă de gripă. În Romania, în medie, un copil suferă de 5 - 6 răceli pe an, iar un adult de 2 - 4 răceli pe an. De asemenea, datele statistice mai arată că, anual, până la 15% dintre adulţi şi până la 42% dintre copii se pot îmbolnăvi de gripă, iar 50% dintre afecţiunile acestora sunt legate de aparatul superior respirator. Astfel, “Ozone Natural” propune o gamă de produse Imunogrip şi Imunorezistan, 100% naturale. Produsele sunt destinate atât copiilor cu vârste peste un an cât şi adulţilor. Potrivit unui comunicat, produsele din gama Imunogrip determină creşterea rezistenţei organismului, având un efect antibacterian, antiviral şi antiinflamator.