Un deputat a demisionat din Parlament pentru a nu beneficia de pensia specială

Deputatul de Iaşi, Viorel Blăjuţ a demisionat luni din Parlament, înainte de încheierea mandatului, pentru a nu beneficia de pensia specială, aceasta fiind singura modalitate de a nu primi aceste drepturi speciale.

„M-am ţinut de cuvânt şi am demisionat. Nu vreau pensie specială, consider această facilitate financiară, una imorală, faţă de cei care mi-au dat votul, faţă de cei mulţi şi necăjiţi, care abia au ce pune pe masă. Demisia era singura modalitate de a renunţa la pensie. Practic, nefinalizarea mandatului, atrage după sine, întreruperea şi neacordarea drepturilor băneşti”, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, Viorel Blăjuţ.

Blăjuţ nu va mai candida pentru un nou mandat la alegerile din 11 decembrie.

“Acum patru ani am intrat cu entuziasm în Parlament, crezând că pot ajuta Iașul și ieșenii, dar am rămas dezamăgit. Legislativul actual nu permite unui parlamentar independent să-și facă auzită vocea și să lupte pentru comunitatea sa. Am decis să nu mai candidez şi să nu fac vreun compromis lipsit de utilitate pentru Iaşi. Nu vreau să fiu doar un navetist pe ruta Iași-București - ăsta este statutul unui demnitar votat pe liste de partid - pentru un salariu de demnitar și eventual o pensie specială”, a precizat Viorel Blăjuţ.

Acesta a precizat că va sprijini orice proiect pentru bunăstarea Iașului, indiferent de partidul care-l va iniția.

“Nu voi părăsi viața politică, ci voi activa pe plan local, devenind un observator vigilent și un critic acerb al activității aleșilor care au promis că ne vor reprezenta interesele. Viața de zi cu zi ne-a arătat că o comunitate responsabilă și implicată identifică mult mai eficace decât politicienii vremelnici soluțiile la gravele probleme cu care se confruntă o localitate!”, a precizat politicianul.

Viorel Blăjuţ a intrat în Parlament în 2012 pe listele PPDD, la Camera Deputaţilor. La scurt timp a demisionat şi a intrat în grupul parlamentarilor independenţi.