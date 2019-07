Un fost internaţional U17 şi U19 a venit la SSC Farul

SSC Farul Constanţa a anunţat duminică, pe pagina oficială de Facebook FC Farul Constanța, transferul fundaşului stânga Dan Panait. În vârstă de 22 de ani, Dan Panait a fost internațional Under 17 și Under 19 şi a evoluat la formaţiile FC Viitorul Constanţa, Concordia Chiajna şi Chindia Tîrgoviște. Are 12 meciuri disputate în primul eşalon al fotbalului românesc și un gol marcat în Liga 1, precum şi 30 de meciuri în Liga a 2-a. Dan Panait are trei prezențe și două pase decisive în UEFA Youth League.