Un fost taximetrist chinez a cumpărat un tablou de Modigliani cu 170,4 milioane dolari

Liu Yiqian, un fost taximetrist chinez devenit miliardar şi colecţionar de artă, a confirmat marţi că este cumpărătorul tabloului de Amedeo Modigliani ce a fost vândut cu 170,4 milioane de dolari la o licitaţie organizată de casa Christie's, luni seară, la New York. Într-un interviu telefonic pe care l-a acordat din Shanghai, colecţionarul chinez spune că intenţionează să aducă tabloul de Modigliani în acest oraş, unde el şi soţia sa deţin împreună două muzee private. Licitând prin telefon, Liu Yiqian, în vârstă de 52 de ani, a fost unul dintre cei şase colecţionari care s-au luptat pentru a cumpăra tabloul ”Nu couché”, un nud pictat de Modigliani în perioada 1917 - 1918. Preţul final de 170,4 milioane de dolari, cu taxe incluse, a depăşit cu mult precedentul record pentru o operă a artistului italian, care era de 70,7 milioane de dolari. Graţie colecţionarului chinez, această pictură a devenit cea de-a zecea operă de artă din lume care a intrat în clubul de elită al capodoperelor vândute la licitaţie cu preţuri compuse din nouă cifre. De asemenea, acest nud a devenit a doua cea mai scumpă pictură vândută vreodată la licitaţie, după ”Les Femmes d'Alger (version O)” de Pablo Picasso, care a fost adjudecată în luna mai cu 179,4 milioane de dolari, la o licitaţie organizată tot de casa Christie's şi tot la New York.

În adolescenţa sa petrecută în Shanghai, în tumultuoşii ani ai Revoluţiei Culturale, Liu Yiqian a vândut poşete pe stradă şi apoi a lucrat ca şofer de taxi. După ce a abandonat liceul, Liu Yiqian a profitat de valul de deschidere şi de reforme din China, făcând avere cu ajutorul comerţului cu acţiuni de bursă, afacerilor imobiliare şi comerţului cu medicamente, în anii '80 şi '90. Potrivit ediţiei din 2015 a ”Bloomberg Billionaires Index”, Liu Yiqian are o avere estimată la cel puţin 1,5 miliarde de dolari. ”Pentru mine, colecţionarea de opere de artă reprezintă, în principal, un proces de învăţare despre artă”, spunea Liu Yiqian într-un interviu pentru ”The New York Times”, în 2013. ”Mai întâi trebuie să te simţi ataşat de artă. Apoi trebuie să poţi să o înţelegi”, mai spunea acesta. Liu Yiqian şi soţia sa, Wang Wei, sunt unii dintre cei mai cunoscuţi - sau ”stridenţi”, potrivit altora - colecţionari de artă din China. De-a lungul anilor, ei au strâns o colecţie vastă de artă chineză tradiţională şi contemporană, iar mare parte din aceasta este expusă în cele două muzee ale lor din Shanghai: Long Museum Pudong, inaugurat în 2012, şi Long Museum West Bund, inaugurat în 2014. Wang Wei, în vârstă de 52 de ani, este directoarea ambelor muzee. ”Ideea ca Long Museum să înceapă să colecţioneze şi opere de artă internaţionale mi-a venit abia în urmă cu doi ani”, spune Wang Wei, adăugând că soţul ei a sprijinit-o foarte mult în activităţile sale. Colecţia acestui cuplu chinez include şi o thangka, pictură pe mătase, din secolul al XV-lea, cumpărată de Liu Yiqian cu 45 de milioane de dolari, la o licitaţie organizată de casa Christie's la Hong Kong. Acea achiziţie a ţinut prima pagină a ziarelor, deoarece a stabilit un nou record mondial de preţ pentru o operă de artă chineză ce a fost vândută la o licitaţie internaţională. Prin acea achiziţie, Liu Yiqian şi-a doborât propriul record, stabilit cu doar câteva luni mai înainte, când a plătit 36,3 milioane de dolari, la o licitaţie organizată de casa Sotheby's, pentru o ceaşcă din porţelan datând din vremea dinastiei Ming, cunoscută sub numele „chicken cup“. La puţin timp după aceea, miliardarul chinez a generat un veritabil scandal în opinia publică, după ce o fotografie care îl înfăţişa sorbind ceai din acea ceşcuţă antică a devenit virală pe internet. Pentru ambele achiziţii generatoare de recorduri, Liu Yiquin ar fi plătit - potrivit unor informaţii deocamdată neconfirmate - cu o carte de credit American Express, fapt care îi va aduce multe milioane de puncte de fidelitate.

Strategiile de autopromovare utilizate de cuplul chinez au generat, în anumite cercuri ale iubitorilor de artă din China, o serie de comparaţii cu magnatul taxiurilor, Robert Scull. Acesta din urmă şi soţia sa, Ethel, au fost colecţionari avizi, achiziţionând în special opere aparţinând curentului pop-art din anii '60, dar au fost adeseori ironizaţi de colecţionarii de artă clasici, care spuneau că Robert şi Ethel Scull făceau parte din categoria ”noilor îmbogăţiţi de o prostie crasă”.

