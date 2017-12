Un nou film cu Tarzan

David Yates, regizorul ultimelor două filme din franciza ”Harry Potter”, se află în negocieri avansate pentru a realiza un film care îl va aduce din nou pe Tarzan pe marele ecran. Directorii studiourilor Warner Bros. au aprobat deja acest proiect cinematografic, care va concura cu o versiune 3D a poveştii scrise de Edgar Rice Burroughs, în care rolul personajului Tarzan va fi jucat de actorul Kellan Lutz, cunoscut graţie francizei ”Twilight”. Potrivit site-ului Vulture.com, David Yates va regiza noul film. Actorii Henry Cavill, noul interpret al personajului Superman, Charlie Hunnam, Alexander Skarsgard şi Tom Hardy se află în cursa pentru obţinerea rolului Tarzan.

Tarzan este un personaj fictiv, creat de Edgar Rice Burroughs în 1912, care a apărut în premieră în volumul de benzi desenate ”Tarzan of the Apes”. Tarzan este fiul unor aristocraţi englezi, debarcaţi în jungla africană, în urma unei revolte. După moartea părinţilor săi, Tarzan este crescut de un trib de primate, denumite de Burroughs ”orangs”, o specie necunoscută de oamenii de ştiinţă, dar care prezintă câteva caracteristici comune cu gorilele, cimpanzeii şi primele triburi de hominizi, în special o formă primitivă de limbaj. Supravieţuind în junglă de la o vârstă foarte fragedă, Tarzan are capacităţi fizice superioare atleţilor din lumea civilizată. El este înzestrat şi cu un intelect superior şi învaţă limba engleză singur, folosindu-se de cărţile pe care părinţii lui le-au adus cu ei în junglă. Tarzan a întâlnit oameni pentru prima dată când a devenit deja adult. Pleacă în America, în oraşul Baltimore, dar sfârşeşte prin a fi respins de civilizaţia modernă şi decide să se întoarcă în junglă. Volumul original a fost urmat de alte 25 de continuări şi a generat numeroase ecranizări, în care rolurile principale au fost interpretate, de-a lungul anilor, de actori celebri precum Johnny Weissemuller, Christopher Lambert şi Casper Van Dien.