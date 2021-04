Un nou webinar despre utilizarea tehnologiei Blockchain la Universitatea Ovidius din Constanța

La Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a continuat seria webinarelor din cadrul proiectului „Blockchain for Entrepreneurs - a non-traditional Industry 4.0 curriculum for Higher Education” (BLOCKS), proiect nr. 2018-1-RO01-KA203- 049510, cu finanțare Erasmus Plus, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2), informează lect. univ. dr. Gabriela Badea, coordonator al evenimentului.

Potrivit sursei citate, UOC a organizat joi, 25.03.2021, un nou webinar, intitulat „On some Romanian Blockchain Usecases”, cu o audiență numeroasă, în cadrul căruia au fost prezentate multiple exemple de aplicații implementate cu ajutorul tehnologiei Blockchain în domenii precum: logistică portuară, energie, sănătate, securitate şi FinTech.

Evenimentul a fost transmis live pe pagina de Facebook Project Blocks, dezbaterile având loc între membrii echipei de implementare a proiectului din cadrul universităţii: lect. univ. dr. Gabriela Badea - coordonatorul pentru UOC, lect. univ. dr. Constantin Ilie, lect. univ. dr. Loredana Chipor și invitații speciali: lect. univ. dr. Alexandru Bobe - prorector UOC pentru digitalizare, studenți și alumni, ing. ec. dr. George Suciu Jr. - R&D and Innovation Manager, BEIA Consult International, Alin Iftemi - Managing Director și Cofondator Modex și George Farauanu-Cofondator Start-up Confidas.

Proiectul „Blockchain for Entrepreneurs – a non-traditional Industry 4.0 curriculum for Higher Education” (https://blocks.ase.ro/ ) este implementat de UOC în perioada ianuarie 2019 – august 2021, în parteneriat cu ZITEC COM SRL și Academia de Studii Economice București - liderul de proiect și reunește o echipă de parteneri din alte patru țări - Tallinn University of Technology (Estonia), Mathemagenesis IKE (Grecia), Viteco SRL (Italia) și Baltijas Batoru Academija (Letonia).