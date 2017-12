Un pedelist propune justiţia “doi ş’un sfert”

PROPUNERE Deputatul PDL Cezar Preda, preşedintele comisiei pentru controlul Serviciului Român de Informaţii SRI, a depus, la sfârşitul lunii iunie, la Camera Deputaţilor, o iniţiativă legislativă prin care propune ca ofiţeri anume desemnaţi de SRI să poată fi numiţi în calitate de “organe de cercetare penală specială”. “Organele de cercetare penală speciale ale SRI îşi desfăşoară activitatea sub conducerea şi supravegherea procurorului”, se arată în proiectul deputatului PDL, care modifică acte normative în domeniul securităţii naţionale. De parcă nu era suficientă structura poliţienească în care trăim, în care DNA, ANI sau alte instituţii asemănătoare răspund la comenzi politice, acum vine PDL-ul să întărească rolul ofiţerilor SRI. Din câte se ştie, SRI are o strânsă colaborare cu instituţiile statului care se ocupă de anchete. De ce ar fi necesar ca anumiţi ofiţeri SRI să poată fi şi organe de cercetare penală? Probabil că pedeliştii se gândesc cu groază la anul electoral 2012 şi forţează acum nota pentru a avea control total asupra românilor. Interesant este că iniţiativa lui Preda pare să nu fie susţinută nici de proprii colegi de partid. ”Nu s-a discutat susţinerea acestui proiect... Nu ştiu nimic de acest proiect, cred că este o iniţiativă personală a domnului deputat. Personal, nu susţin această prevedere care ne-ar întoarce în timp la securitatea dinainte de ‘89”, a declarat deputatul PDL Mircea Toader.

OPOZIŢIA NU ACCEPTĂ Aşa cum era de aşteptat, reprezentanţii Opoziţiei nu vor accepta o astfel de lege. “Este o nouă mostră tipică pentru PDL, o mostră securisto-comunistă care-i bântuie tot mai mult pe pedelişti. Dacă se aprobă aşa ceva ne întoarcem înainte de 1989, când securitatea avea puteri depline. Eu spun că este inacceptabilă o astfel de propunere legislativă, cu tendinţe staliniste, pentru o Românie care se vrea în UE şi NATO. Ne vom opune acestui proiect legislativ”, a declarat senatorul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre. La rândul său, senatorul PNL de Constanţa Puiu Haşotti a declarat că textul proiectului legislativ trebuie analizat foarte bine. “Nu cred că este o idee inspirată a deputatului Cezar Preda, pentru că, strict constituţional, SRI nu poate să organizeze acţiuni care sunt de competenţa Parchetului. Supravegherea presupuşilor infractori la solicitarea parchetului este una, în timp ce o eventuală anchetă penală făcută de SRI este altceva”, a declarat senatorul Puiu Haşotti. În prezent, proiectul de lege se află în dezbaterea comisiilor parlamentare.