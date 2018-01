Un preot s-ar fi masturbat în faţa elevilor cărora le predă religie

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu şi cei ai Mitropoliei Ardealului fac o anchetă comună în cazul unui preot din Copşa Mică, după ce acesta ar fi fost filmat în timp ce s-ar fi masturbat în faţa elevilor cărora le predă religie la Liceul Tehnologic din oraş.

Imaginile cu preotul care se masturbează în clasă, în timpul orei de religie, au fost filmate de o elevă din clasa a XII-a a Liceului Tehnologic ”Nicolae Teclu” din Copşa Mică, care apoi le-a distribuit colegilor săi.

Mama unei eleve le-a găsit în telefonul fiicei sale şi a făcut public întregul caz.

Reprezentanţii Mitropoliei Ardealului au plecat, joi dimineaţa, către Copşa Mică, împreună cu cei de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, pentru a vedea dacă ceea ce apare în imagini este real.

”În momentul de faţă vrem să vedem împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu cei de la Episcopia Mediaş care este situaţia la faţa locului. E prematur să spunem ceva pentru că nu am avea şi poziţia preotului care este acuzat de aceste fapte. Vrem să vedem ce spunşi părintele, şi conducerea şcolii. Într-o echipă comună - Inspectorat - Mitropolie - vom face o anchetă mai bună. ÎPS Mitropolit ştie situaţia. Tot ce vă pot spune este că nu au fost probleme până acum cu acest preot”, a spus prof. dr. Sorin Joantă, inspector pentru învăţământ la Mitropolia Ardealului.

Nici reprezentanţii Inspectoratului Şcolar, nici conducerea Liceului Tehnologic ”Nicolae Teclu” din Copşa Mică nu au putut fi contactaţi pentru un punct de vedere în acest caz.

Adrian Circa, profesorul de religie care apare în imagini masturbându-se în fața clasei, în timp ce predă, este cadru didactic de aproape 15 ani şi a devenit preot în urmă cu peste 10 ani.

Ministrul Educaţiei declară că imaginile sunt şocante.

”Şi pentru mine sunt şocante imaginile. Am vorbit cu inspectorul general din Sibiu, s-a deschis o anchetă, deja inspectorii sunt acolo. A adevărat, e profesor acolo, profesor titlular de aproape 15 ani. Am discutat şi cu Mitropolia, am văzut şi reacţia doamnei diriginte care nu a informat nici conducerea şcolii, nici a inspectoratului. Preotului îi cer public demisia din învăţământ”,a declarat ministrul Educaţiei la Antena 3.

Întrebat dacă poate fi suspendat pe perioada cercetării întreprinse de Inspectoratul Şcolar, Liviu Pop a răspuns: ”Îi cer public demisia, iar conducerea va asigura la ora de religie un alt cadru didactic cu avizul cultului respectiv”.

