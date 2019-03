Un trist loc I. În România, cele mai multe mame adolescente din UE

România a înregistrat cel mai mare procentaj de mame adolescente (sub 20 de ani), în 2017, potrivit datelor Eurostat. 13,9% din totalul româncelor care au devenit pentru prima dată mame aveau sub 20 de ani. După noi urmează Bulgaria, Ungaria, Slovacia, iar la extrema cealaltă de află Danemarca, Italia, Slovenia, cu procente sub 2%. Vârsta medie a femeilor din Uniunea Europeană care au devenit pentru prima dată mame a fost de 29,1 de ani în 2017, cele mai scăzute vârste fiind înregistrate în Bulgaria (26,1 ani), România (26,5 ani), Letonia (26,9 ani), Slovacia (27,1 ani), Polonia (27,3 ani), Lituania (27,5 ani) şi Estonia (27,7), arată datele publicate marţi de Oficiul European de Statistică (Eurostat). În contrast, în cinci ţări din UE femeile au devenit mame la peste 30 de ani: Italia (31,1 ani), Spania (30,9 ani), Luxemburg (30,8 ani), Grecia (30,4 ani) şi Irlanda (30,3 ani). Cel mai ridicat procent al mamelor adolescente (sub 20 de ani) s-a înregistrat în 2017 în România (13,9% din totalul femeilor care au devenit pentru prima dată mame), şi Bulgaria (13,8%). Urmează Ungaria (9,9%), Slovacia (9,5%), Letonia (6,7%) şi Marea Britanie (6,1%). Pe de altă parte, cel mai scăzut procent era în Danemarca (1,5%), Italia şi Slovenia (ambele cu 1,6%), Olanda (1,7%), Luxemburg (1,9%) şi Suedia (2%).

În contrast, cel mai ridicat procent al femeilor care au devenit mame la 40 de ani sau peste această vârstă a fost în 2017 în Spania (7,4% din totalul femeilor care au devenit pentru prima dată mame), Italia (7,3%), Grecia (5,6%), Luxemburg (4,9%), Irlanda (4,8%) şi Portugalia (4,3%).