Un violator în serie din Constanţa a terorizat Italia!

În ultimele trei săptămâni, Italia s-a cutremurat după o serie de violuri produse în parcurile din Roma, comise după același tipar, în apropierea uneia dintre cele mai cunoscute artere din capitala italiană, Via Salaria. Modul de operare al violatorului semăna cu un adevărat ritual. După ce își acosta victimele, majoritatea prostituate, acesta le bătea în mod sălbatic, le lega de mâini și le viola. Apoi le fura bunurile și hainele şi le lega zdravăn picioarele. Drept urmare, victimele erau găsite în locuri retrase, pe sub poduri sau în parcuri, goale. Șocate de violența cu care au fost comise infracțiunile, autoritățile au declanșat o amplă acțiune de căutare a individului. După ce și-au creat un cerc de suspecți, polițiștii din Peninsulă au obținut și o probă ADN a violatorului, luată de la una dintre victime. În urma investigațiilor, l-au identificat, iar duminică au reușit să-l rețină, după o urmărire ca-n filme pe străzile din Roma. Aflat pe un scuter, acesta a încercat să scape de oamenii legii, gonind nebunește, dar a fost blocat în trafic de mașinile poliției și încătușat.

URMĂRIRE CA-N FILME

Dezvăluirea numelui violatorului a șocat comunitatea română din Italia, dar și pe constănțeni. Individul reținut de poliția italiană se numește Cristi Popa, are 25 de ani, este născut în județul Constanța, iar ultimul său domiciliu în orașul de la malul mării a fost pe strada Primăverii. Înainte de a pleca în Italia, însă, a locuit în satul Coroana, din comuna Albești, și a mai făcut închisoare pentru furt și infracțiuni comise cu violență.

Împotriva lui sunt dovezi clare, conform anchetatorilor, că pe 22 şi 28 septembrie şi pe 5 octombrie, sub ameninţarea unei arme de foc, a violat, jefuit şi bătut trei prostituate. Pe una dintre ele a lovit-o cu scuterul, în timp ce aceasta mergea pe bicicletă. Tiparul se potriveşte şi cu un viol înregistrat pe 18 septembrie, în parcul Villa Borghese, unde victimă a căzut o femeie fără adăpost, în vârstă de 56 de ani, de naţionalitate germană, care a fost descoperită goală, legată și în stare de şoc. Pentru moment nu există dovezi care să-l inculpe pe constănţean şi în această speţă, însă anchetatorii nu exclud varianta. În plus, Cristi Popa locuieşte într-o fabrică dezafectată, unde au fost găsite la percheziție telefoanele mobile ale victimelor, în Monte Rotondo, localitate în care, de asemenea, au fost semnalate violuri.

FURIE ÎN PENINSULĂ

Vestea că violatorul este român a fost primită cu multă furie de italieni, mai ales că în ultimele decenii au existat nenumărate cazuri de infracțiuni cu violență comise de români. Cel mai cunoscut dintre acestea a fost cel al lui Romulus Nicolae Mailat, care a jefuit și ucis o italiancă în vârstă de 47 de ani, în 2007, la Roma, și a fost condamnat la închisoare pe viață. "Românii, albanezii, nord-africanii. Tot timpul, cele mai mari bestii sunt din rândul lor. Să se facă dreptate repede și să fie condamnat la mulți ani de închisoare", a scris un internaut pe site-ul ziarului „Il Giornale“. "Românii ar trebui castrați preventiv", a comentat un cititor. "România a devenit o țară liniștită și civilizată. Și-a trimis toți infractorii în Italia, țara distracției fără legi, paradisul infractorilor, iubiți și cocoloșiți de justiția italiană", a acuzat un alt internaut.