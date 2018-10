UOC organizează conferința bienală de studii americane!

În perioada 4-6 octombrie 2018, la Universitatea „Ovidius” din Constanța se va desfășura conferința bienală de studii americane Ideology, Identity, and the US: Crossroads, Freeways, Collisions. Evenimentul este organizat de Asociația de Studii Americane din România și Facultatea de Litere, împreună cu Comisia Fulbright din București și cu sprijinul Ambasadei SUA. Comunitatea academică constănțeană este invitată la deschiderea conferinței, în 4 octombrie, ora 9.30, Sala Senatului, Campus Corp A (Aleea Universității Nr. 1) și la desfășurarea lucrărilor ei în această perioadă. Prelegerile din plenul conferinței sunt susținute de profesori universitari de prestigiu în domeniul culturii americane: Ann Marie Plane (Universitatea Santa Barbara, California), Ștefan Avădanei (Universitatea Al. I. Cuza Iași) şi Philip M. Hosay (Universitatea New York).

Evenimentul are o deosebită relevanță pentru comunitatea academică și tinerii cercetători interesați de Studiile americane, reprezentate la Constanța de această specializare oferită în cadrul Facultății de Litere. Pentru merite deosebite în crearea și dezvoltarea programului de Studii americane în universitățile românești și pentru promovarea culturii române în Statele Unite, Senatul universității va decerna titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” din Constanța profesorului Emerit al Universității din București, director executiv al Comisiei Fulbright Româno-Americane Rodica Mihăilă. Decernarea va avea loc în 5 octombrie, ora 16.30, în Sala Senatului, Campus, corp A, Universitatea „Ovidius” din Constanța.