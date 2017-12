Uraganele, la modă în Atlanticul de Nord

Sezonul 2017 al uraganelor din Atlanticul de Nord ar putea fi cel mai activ de după anul 2010, a anunțat miercuri National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), care a revizuit în creștere previziunile sale precedente referitoare la numărul furtunilor tropicale care se vor forma în această regiune a lumii până la sfârșitul lunii noiembrie, informează AFP. NOAA estimează că probabilitatea ca sezonul uraganelor din 2017 să aibă o intensitate superioară mediei multianuale este de 60%, în contextul în care aceeași probabilitate a fost estimată în luna mai la 45%. Agenția americană prevede în prezent între 14 și 19 furtuni tropicale, cu vânturi ce vor atinge o viteză de cel puțin 63 de kilometri pe oră. Precedenta estimare publicată de NOAA afirma că numărul acestor fenomene urma să fie cuprins între 11 și 17. Între cinci și nouă furtuni de acest tip ar putea să se transforme în uragane. Dintre acestea, între două și cinci ar putea să atingă categoria 3, sau chiar o categorie superioară, pe scala Saffir-Simpson (care are cinci categorii), cu vânturi ce vor avea viteze de cel puțin 178 de kilometri pe oră. "Acum intrăm în perioada de vârf a sezonului, când se produc majoritatea furtunilor" din Atlanticul de Nord, a subliniat Gerry Bell, meteorolog-șef la Centrul de previziuni meteorologice din cadrul NOAA. "Vânturile și curenții atmosferici din regiunea tropicală a Atlanticului și din Marea Caraibilor, unde se formează multe furtuni, vor fi foarte propice unui sezon mai activ decât media multianuală", a adăugat același expert american, într-o conferință telefonică. "Acest fapt se explică în parte prin probabilitatea slabă a unei reapariții în acest an a curentului cald ecuatorial din Pacific, El Nino, care, contribuind la o „forfecare” a vânturilor, dezamorsează formarea furtunilor și a uraganelor", a explicat Gerry Bell. El a citat și alți factori care contribuie la aceste previziuni, precum o temperatură peste cea normală înregistrată în apa din zona tropicală a Oceanului Atlantic.

În 2017, în primele nouă săptămâni din sezonul uraganelor, care se întinde de la 1 iunie până la sfârșitul lunii noiembrie, au avut loc deja șase furtuni tropicale. În timpul unui sezon normal din perioada de referință 1981 - 2010, experții au numărat, în medie, 12 furtuni tropicale pe an, dintre care șase au avut forța unui uragan. Dintre acestea, trei au avut intensități deosebite, fiind incluse în categoriile 3, 4 și 5. Dintre cele șase furtuni tropicale din acest sezon, una s-a produs mai devreme, în aprilie, două în iunie, două în iulie și una în august. Două dintre aceste furtuni au atins coastele americane, inclusiv Cindy, care a lovit statele Texas și Louisiana pe 22 iunie, aducând cu ele precipitații consistente și provocând inundații și numeroase tornade.

Primul uragan al sezonului 2017 ar putea fi Franklin, ce ar putea să atingă o putere ciclonică, după ce a ajuns pe coasta Mexicului în noaptea de miercuri spre joi.

Sezonul uraganelor din 2016 a fost cel mai activ de după anul 2012, formând 15 furtuni tropicale, dintre care șapte uragane. Patru dintre acestea au fost incluse în categoriile de intensitate superioară.