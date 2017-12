USL, alternativă pentru un viitor mai bun

LANSARE Mii de locuitori ai cartierului Poarta 6 au participat, ieri seară, la lansarea candidaţilor USL: senatorul Alexandru Mazăre, candidat pentru un nou mandat în Colegiul 3 - Senat, şi deputatul Eduard Martin, candidat pentru un nou mandat în Colegiul 6 - Camera Deputaţilor. Alături de cei doi, pe scenă au urcat şi ceilalţi cnadidaţi USL pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie, Manuela Mitrea, candidat în Colegiul 8 - Camera Deputaţilor, Mircea-Titus Dobre, candidat în Colegiul 7 – Camera Deputaţilor, Remus Cernea, candidat în Colegiul 9 – Camera Deputaţilor şi Mircea Banias, candidat în Colegiul 4 - Senat. În fruntea acestei echipe s-a aflat primarul Constanţei, Radu Mazăre. Până la urcarea pe scenă a candidaţilor, constănţenii s-au delectat cu melodiile Fanfarei RAJA şi s-au „încălzit” pe ritmurile muzicii Andreei Bănică. După prima parte a concertului, Alexandru Mazăre şi-a început discursul spunând că se întoarce de fiecare dată cu drag în cartierul Poarta 6, unde şi-a început activitatea politică în anul 2000. „Vom fi, înainte de toate, constănţeni, trimişi în Parlamentul României pentru a apăra interesele românilor, fie că vorbim de pensii, salarii, spitale, şcoli sau medicamente compensate”, a spus senatorul. La rândul său, Eduard Martin le-a mulţumit locuitorilor din cartierul Poarta 6 pentru votul din 2008. „Acum câteva zile am vizitat în zonă mai multe familii, printre care şi cea a unui poliţist, care, în 2008 câştiga 2100 de lei, iar acum, după patru ani de guvernare PDL câştigă puţin peste 900 de lei. Asta pentru că Boc şi ai săi au tăiat salariile. Atât au ştiut cei de la PDL: să taie pensii, salarii, alocaţii, indemnizaţii pentru mame. De aceea cei de la PDL trebuie să rămână „acasă””, a afirmat Martin.

AJUTOR PENTRU CONSTANŢA La rândul său, primarul Radu Mazăre a spus că îi face plăcere să vină în cartierul Poartea 6, pentru că este cartierul unde a locuit. „Îmi place să vin aici. Îmi place să fac treabă pentru voi şi îmi place, deopotrivă, să vă cer şi ajutorul, aşa cum mi-l cereţi şi voi. De data aceasta am nevoie să votaţi candidaţii USL, pentru ca aceştia să mă poată ajuta de la Bucureşti. Am nevoie să iau Portul la Primărie, pentru a putea scădea facturile la întreţinere. Am nevoie de sprijinul vostru. Aţi văzut că, timp de şapte ani, m-am bătut cu Băsescu, dar nu a putut să mă doboare. Am încercat să îmi ţin promisiunile, dar este foarte greu. Îmi este mult mai uşor să vă ajut cu Guvernul USL”, le-a spus Radu Mazăre locuitorilor din Poarta 6. Primarul Constanţei şi-a încheiat cu aceste cuvinte discursul, lăsând loc pe scenă lui Adi de la Vâlcea.