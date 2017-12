„USL nu s-a opus niciodată folosirii gazelor de şist”

Purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat, Cătălin Ivan, a anunţat vineri, printr-un comunicat, că moratoriul cerut de USL pentru gazele de şist a fost respectat, UE a dat „undă verde“ procedurilor, iar standardele de mediu au fost asumate. „Cine susţine că USL s-a opus vreodată folosirii gazelor de şist minte cu neruşinare! Ce a făcut USL a fost să solicite un moratoriu de un an, pentru a permite Uniunii Europene să formuleze o opinie oficială pe acest subiect. Totodată, am cerut să existe garanţii cu privire la respectarea standardelor de mediu. Între timp, poziţia Uniunii Europene s-a definitivat, dând undă verde proiectelor de extragere a gazelor de şist, iar Parlamentul European a votat chiar o rezoluţie în acest sens. În plus, România a reuşit să impună cele mai înalte standarde de mediu, cele mai ridicate din Europa. Deci avem garanţia acum că totul este în regulă, că putem merge mai departe cu obiectivul de obţinere a independenţei energetice”, susţine Cătălin Ivan. El mai afirmă că, prin „propagarea minciunii legate de poziţia USL”, preşedintele Traian Băsescu încearcă doar să agite spiritele şi să profite, din punct de vedere politic, de pe urma unor proteste. „Nu are decât să se ocupe de candidatura Elenei Udrea la Preşedinţie şi să lase la o parte temele de guvernare. Oricum ştim că doar asta îl mai interesează acum”, consideră social-democratul. Reacţia lui Ivan este o replică la intervenţia preşedintelui Traian Băsescu, conform căreia USL a dus campanii, în timpul guvernării Emil Boc, împotriva exploatării gazelor de şist şi a proiectului Roşia Montană, iar acum, prin recentele proteste, „li s-a întors propria minciună în cap”.