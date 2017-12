USL pregăteşte înregimentarea PNŢCD-ului lui Ciorbea

Copreşedintele USL Crin Antonescu a declarat că se pregăteşte cooptarea în USL şi a PNŢCD-ului lui Victor Ciorbea, în contextul strângerii mai multor partide mici în cadrul alianţei dintre PSD, PNL şi PC. Antonescu a făcut această dezvăluire în contextul unei discuţii vizavi de candidatura lui Gigi Becali la parlamentare sub sigla USL. Copreşedintele USL a spus că nu vede de ce ar trebui refuzaţi votanţii PNG dacă liderul partidului doreşte să sprijine alianţa. „Şi 1% poate să însemne ceva”, a explicat Crin Antonescu. De asemenea, Victor Ponta declarase, anterior, că nu are nimic împotriva candidaturii lui Gigi Becali sub sigla USL la alegerile parlamentare din 9 decembrie. (T.I.)