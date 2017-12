USR vrea reducerea pragului electoral

13:30:44 / 14 Noiembrie 2017

USR VREA

USR este un partid " de buzunar " si in consecinta lanseaza . . . .Si daca nu era de buzunar , nu putea sa lanseze ? Toate partidele romanesti lanseaza tot felul de idei si initiative care raman la stadiul de intentii cu care se paveaza permanent drumul spre faliment . USR doreste reinoirea clasei politice " de care societatea are nevoie " . USR vrea sa reformeze politica de sus in jos , ignorand faptul ca atat partidele si institutiile reprezinta fidel stadiul in care este educat electoratul Schimbarea reala nu se va produce decat atunci cand ne vom schimba noi , cetatenii . Banditii , oportunistii , demagogii , adica pesedistii , liberalii , taranistii , au aparut din neant ? Nu , sunt produsul voturilor noastre si cine le obtine poate sa faca ce vrea cand ajunge la guvernare . Cine nu crede , sa-l asculte pe Codrin Stefanescu , produsul tipic al politicianismului romanesc , care afirma zilnic ca PSD are dreptul sa faca ce vrea , deoarece a fost votat de majoritatea romanilor , fapt care da dreptul pesedeului sa-si faca de cap . USR a descoperit si cauza : nu avem reprezentare , referindu-se probabil la " reprezentantii partidelor pe care-i votam , si asta , datorita faptului ca " politica e murdara ". Da , asa este . Dar fara politica nu se poate . Si daca e murdara , cineva trebuie sa faca curatenie , operatiune care murdareste inevitabil , mai ales ca aceasta murdarie se numeste bani , functii si o serie de alte avantaje . O fi politica murdara , dar e profitabila , asa ca nu ducem lipsa de vidanjori . Din pacate , pana acum , USR nu s-a remarcat prin nimic deosebit , doar constata . Ceea ce facem si noi .