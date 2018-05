Vara aceasta redescoperim România cu voucherele Chèque Vacances

Vacanta de vara pe litoral este pentru multi romani o traditie. Insa, cine a spus ca, uneori, traditiile nu merita schimbate pentru a evita monotonia? Avem o tara cu un relief atat de divers, incat orice regiune ofera cu totul si cu totul alte peisaje si experiente. Ce ai zice de un concediu in Bucovina, unde poti vizita manastiri celebre precum Putna sau Voronet, ridicate inca de pe vremea domnitorilor Moldovei? Sau de o vizita in Maramuresul autentic, unde vei putea descoperi obiceiuri stravechi romanesti? Si statiunile de pe Valea Prahovei ofera nenumarate atractii turistice si trasee montane pentru cei pasionati de drumetii.

Toate aceste destinatii de vacanta din Romania sunt acum mai accesibile tuturor romanilor. Voucherele de vacanta Chèque Vacances, emise de Up Romania, pot fi folosite pentru achizitionarea, la preturi speciale, a serviciilor de cazare, masa, transport, tratament balnear sau a altor activitati de agrement.

Angajatii din sectorul public, dar si cei din companiile private, pot primi un bonus extrasalarial sub forma voucherelor de vacanta. Printre reprezentantii sectorului public care pot beneficia de vouchere Chèque Vacances se numara cadrele didactice, angajatii primariilor, ai consiliilor locale si judetene si ai directiilor subordonate acestora, angajaţii politiei locale si cei ai spitalelor municipale si judetene.

Daca mai ai nevoie de motive pentru a te convinge ca vara aceasta calatoresti accesibil cu voucherele Chèque Vacances, iata 4 dintre ele:

1. Retea extinsa de parteneri strategici

De la hoteluri afiliate lanturilor internationale la pensiuni si hoteluri independente, construite ca afaceri de familie, cu totii au pregatit oferte speciale si sunt bucurosi sa ii aiba oaspeti pe cei care sunt beneficiari ai voucherelor Chèque Vacances.

2. Oferte promotionale

Up Romania impreuna cu partenerii sai afiliati pune la dispozitie 9 oferte promotionale pentru plata pachetelor turistice cu voucherele Chèque Vacances în sezonul estival. O parte dintre aceste oferte sunt valabile tot timpul anului. De exemplu, la agentia TUI TRAVEL, toti beneficiarii voucherelor de vacanta care isi platesc sejurul cu vouchere Chèque Vacances se bucura de reducere de 3% la pachete turistice, iar agentia Accent Travel&Events ofera un discount de 8% la toate pachetele turistice.

3. Siguranta si securitatea voucherelor

Titularul voucherelor este si beneficiarul final al acestora. Numai el le poate utiliza pentru a achita cazarea si restul serviciilor turistice. Voucherele Chèque Vacances sunt disponibile atat pe suport de hartie, sub forma de carnete cu file individuale, cat si in format electronic, sub forma de card de vacanta. Ambele variante pot fi personalizate cu denumirea institutiei si cu datele angajatilor. Valoarea acestora este de 1.450 de lei pentru fiecare salariat, iar valabilitatea lor este de un an de la emitere, putand fi folosite atat in sezonul estival, cat si pentru o excursie de toamna sau in vacanta de iarna, la ski.

4. Afiliere la cerere

Daca beneficiarii doresc cazare intr-o anumita locatie acreditata si licentiata, care nu se afla inca in lista unitatilor afiliate la reteaua Up Romania, in cel mult 24 de ore un consultant va lua legatura cu un reprezentant al companiei respective.

UP ROMÂNIA S.R.L., face parte din Grupul Up, o companie internationala si solida. Este prezenta in 19 tari si are o experienta de peste 50 de ani in domeniul furnizarii de produse si servicii pentru motivarea si fidelizarea angajatilor, recompensarea si stimularea vanzarilor, precum si instrumente pentru sustinerea programelor si proiectelor sociale.

Intra AICI si descopera oferte speciale de concediu de care poti beneficia in Romania utilizand vouchere de vacanta Chèque Vacances.