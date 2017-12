Vești excelente pentru medici și asistenți! Ce lefuri vor avea...

08:58:34 / 20 Iulie 2015

Ore cine e dus cu capul ? cine promite sau cine crede si scrie despre asemenea aberatii !,ptr asemenea salarii ar trebui ca restul de angajati din tara sa sufere de foame si sa lucreze numai ptr medici.Cum poti sa dai salarii de mii de euro intr-o tara saraca cu 1200 salariul minim (numai la stat),salariile din occident au crescut in zeci de ani si nici acum nu sint in regula.Ceilalti intelectuali vor cere si ei la rindul lor (se pare ca li s-a promis deja de catre ministrii de ramura),de unde bani poate doar sa dam drumul la tiparnita,pe cuvint ca am luat-o razna de tot emitind asemenea timpenii.Facem system Sud American in UE 20% ok si restul cu mila ce dracu ?,exista un bun simt la salarizare in orice tara democratica indifferent de pregatire 1 la 5 sau max 1 la 10.