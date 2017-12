Vedetele petrec sărbătorile în familie, dar şi pe... scenă

Multe dintre vedetele autohtone au mărturisit că iubesc sărbătorile de iarnă, pe care le respectă petrecând în familie, dar sunt şi numeroşi interpreţi care au concerte programate de Crăciun şi Revelion. „De Crăciun o să am trei concerte în aer liber, pe 24 decembrie, la Buftea, pe 25 decembrie, la Adjud şi pe 26, la Piatra Neamţ. De Revelion, am şase spectacole: două în aer liber, la Râmnicu Sărat şi Buzău şi patru la restaurante din Buzău. Astea deocamdată, că mai am două în aşteptare\", a declarat Mihai Trăistariu. Artistul a adăugat că de la Moş Crăciun îşi doreşte „să nu mai cadă pe gheaţă, să nu mai răcească, să nu mai rămână înzăpezit şi să nu mai aibă duşmani\". Pentru Noul An, constănţeanul visează să cânte „Lie Ciocârlie” în duet cu Maria Ciobanu.

„De Crăciun petrec acasă cu familia, nu muncesc. Am fost foarte cuminte anul ăsta, dar eu sunt mereu cuminte şi am primit multe daruri. Am primit deja cadouri, un laptop şi multe altele\", a mărturisit Andreea Bănică. „De sărbători voi fi acasă, la Paradisul Verde, cu familia mea reunită şi vom petrece cu naşii, familia Ţânţăreanu. O să o ţinem tot într-o petrecere\", a declarat Anca Turcaşiu. Pe de altă parte, Călin Goia de la Voltaj a precizat că „în noaptea de Crăciun şi în prima zi suntem fiecare cu familiile noastre\". Liderul trupei Holograf, Dan Bittman, a declarat că va petrece Crăciunul în Bucureşti, împreună cu familia sa, iar de Revelion va cânta în Piaţa Constituţiei.

Stela Popescu a spus că a ales să îşi petreacă sărbătorile de Crăciun şi de Revelion acasă, în Bucureşti. „Mă adun cu prietenele, gătim şi ne simţim bine\", a spus aceasta. Actriţa a mărturisit că, uneori, alege şi să se uite la televizor. De altfel, Stela Popescu a spus că deja a filmat pentru emisiunile ce vor fi difuzate de sărbători de diferite televiziuni.

Alexandru Arşinel va petrece sărbătorile la Sinaia. „Îmi doresc să fim sănătoşi, fericiţi, să mă bucur de puţină zăpadă şi de vizita nepoţeilor\", a spus acesta. Doar Marcel Pavel a mărturisit că nu are concerte în această perioadă şi se va bucura de un Crăciun în familie.