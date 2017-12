Vedetele Teatrului Balşoi, în „Lacul lebedelor” pe scena constănţeană

Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” a găzduit, miercuri seară, spectacolul de balet „Lacul Lebedelor”, prezentat de trupa Teatrului Balşoi din Moscova. Tehnica dansului adoptat de trupă a reflectat tradiţia şcolii clasice de balet din cele două centre coregrafice, Sankt Petersburg şi Moscova, a căror valoare este recunoscută la nivel mondial. „Am apreciat unitatea stilistică şi fizică a ansamblului şi a soliştilor, dar m-a dezamăgit felul în care au rezolvat, din punct de vedere artistic, punerea în scenă a celui mai important balet din literatura coregrafică mondială. Aici este vorba despre un poem al iubirii, al dragostei atotbiruitoare asupra răului, dar acest lucru nu s-a văzut în spectacol”, a spus consultantul artistic al Companiei de Balet din cadrul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Nicolae Spirescu. Acesta a mai adăugat că a apreciat piruetele prim-balerinei Elena Andrienco - Odetta, săriturile lui Andrei Uvarov - Prinţul şi cele ale lui Ruslan Pronin - Geniul rău, dar ei, împreună cu toţi ceilalţi, au excelat prin... răceală. „La această impresie au contribuit şi asistenţa de coregrafie, realizată într-un tempo mult prea rapid, muzica şi dansul fiind redate în allegro”, a declarat Nicolae Spirescu.

Dincolo de toate aceste aspecte, trupa de balet din Moscova a fost primită cu căldură de publicul constănţean, astfel că, cei prezenţi au aplaudat la fiecare piruetă reuşită a artiştilor.

„Lacul lebedelor” este cel mai vizionat spectacol de balet din toate timpurile. Libretul baletului (în patru acte) a fost scris de către Vladimir Berghicev şi V. Ghelzer. Legenda despre prinţese fermecate în lebede de un vrăjitor rău, în care vraja lui poate fi spulberată numai prin iubirea unui prinţ, se poate întîlni în basmele mai multor popoare.

Din distribuţie au făcut parte: Elena Andrienco şi Ana Antoniceva - Odetta, Andrei Uvarov - Principele, Ruslan Pronin - Geniul cel Rău, Yan Godovski - Arlechin, Anastasia Meskova şi Tatiana Lazareva - Pas de trois, Maria Clueva - Mireasa maghiară, Elena Ovcinikova - Mireasa spaniolă, Iulia Golovina - Mireasa napolitană, Olga Cernacova - Mireasa poloneză, Ana Galkina, Galina Golovanova, Anastasia Caceaeva, Tatiana Muratova - Lebedele mici, Ludmila Tetova, Zoya Danilenko, Daria Izotova, Svetlana Popova - Lebedele mari, care au evoluat alături de ansamblul de balet.

Spectacolul, pe muzica lui P.I. Ceaikovski, are coregrafia clasică realizată de Marius Petipa şi Lev Ivanov, regia fiind semnată de Yurii Grigorovici. Premiera a avut loc la Balşoi Teatr (Teatrul Mare) din Moscova, pe 4 martie (20 februarie stil vechi) 1877, avîndul ca dirijor pe Semen Riabov şi în coregrafia lui Julius Reisinger. După moartea compozitorului, la cererea conducerii Teatrului Mariinsky din Sankt Petersburg, Marius Petipa şi Lev Ivanov au modificat coregrafia baletului, iar dirijorul Teatrului Mariinsky, Riccardo Drigo, a adus mai multe modificări partiturii. În noua formă, baletul a avut premiera pe 15 ianuarie 1895, bucurîndu-se de succes. Deşi au mai existat şi alte versiuni, cea prezentată publicului constănţean este cel mai des întîlnită.

Proiectul Naţional Cultural 2008 „Artă Contra Drog”, lansat la Constanţa

Vedetele Teatrului Balşoi din Moscova s-au aflat pe scena Teatrului „Oleg Danovski” prin intermediul Proiectului Naţional „Artă contra Drog”, proiect organizat de Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului „CIADO”, membru Europe Against Drugs (Europa Împotriva Drogurilor) „EURAD” - organizaţie non-guvernamentală care luptă împotriva legalizării drogurilor, în parteneriat cu Agenţia Naţională Antidrog.

Cu acest prilej, miercuri, a fost lansat şi la Constanţa, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Proiectul Naţional Cultural 2008 „Artă Contra Drog”. Evenimentul este promovat prin intermediul Asociaţiei Culturale „Dracula” şi se desfăşoară sub motto-ul „Fii antidrog!”, „Fii voluntar!” şi „Fii alături de noi!”. Lansarea proiectului s-a făcut în prezenţa unui public numeros şi a preşedintelui executiv CIADO România, Gigel Lazăr, şeful Serviciului Regional Antidrog Constanţa, comisar Sorin Petrescu, rectorul Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari şi a altor personalităţi locale. „ Am ales Lacul Lebedelor pentru că există lupta între bine şi rău, însă noi nu reuşim, întotdeauna, să şi învingem, mereu sînt probleme. Orice muncă antidrog care nu are putere financiară nu dă rezultate”, a spus Gigel Lazăr.

Balşoi Teatr a început spectacolele în România pe data de 22 martie, la Cluj, apoi, la cererea spectatorilor din Bucureşti, artiştii au jucat la Sala Palatului două zile consecutiv, sala fiind arhiplină. „Aseară au fost la Braşov (n.r. marţi), unde au fost ovaţionaţi 18 minute, la sală deschisă. Ei fac parte din acest proiect al anului cultural”, a precizat Gigel Lazăr.

Proiectul se va desfăşura, împreună cu spectacolul Balşoi Teatr, în 19 oraşe, printre care Ploieşti, Sighişoara, Sibiu, Craiova. „Noi urmărim determinarea societăţii civile să perceapă în mod special că, în ceea ce priveşte consumul de droguri, este o situaţie alarmantă. În cadrul aceluiaşi proiect vor urma Stelele Ruse pe gheaţă, dar şi alte elemente care vor fi puse în practică în funcţie de evoluţia şi percepţia societăţii civile în materie de Antidrog”, a mai spus preşedintele executiv CIADO România, Gigel Lazăr.