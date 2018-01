Veniți cu o jucărie la baschet, marți seară, în Sala Sporturilor!

Au mai rămas câteva ore până va începe tradiționalul eveniment de sfârșit de an al sportului cu mingea la coș, „All Star Game 2017” al echipelor din Liga de Baschet Amator Constanța (LBAC), ajuns la a patra ediție. Meciul de marți seară, în care se vor înfrunta deja consacratele echipe „Delfinii” și „Pescărușii”, formate din jucători în LBAC, va începe la ora 19.00 și va fi găzduit de Sala Sporturilor din Constanța. Proiectul este realizat de către Asociația Județeană de Baschet Constanța, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, al Inspectoratului Școlar Județean Constanța și al Primăriei Municipiului Constanța.

„Mă bucur foarte mult că putem organiza an de an acest eveniment foarte important, care a devenit o tradiție în Constanța. Sunt foarte mulți cei care îl așteaptă cu nerăbdare și cred că va fi un spectacol pe cinste”, a declarat Andrei Talpeș, președintele Asociației Județene de Baschet Constanța și team-manager la BC Athletic Constanța.

„Marți avem sărbătoarea baschetului constănțean și îi așteptăm pe toți iubitorii baschetului la Sala Sporturilor. Va fi un spectacol deosebit, la fel ca și în anii trecuți. Vom întinde o mână celor defavorizați, pentru că întotdeauna la All Star Game există și aspectul caritabil. Cu siguranță voi fi și eu pe teren, voi arunca la coș și sper să nu mă fac de râs, pentru că am cam ruginit...”, a spus Alexandru Olteanu, antrenor principal la BC Athletic Constanța.

Publicul va putea urmări, pe lângă baschetul propriu-zis, și mai multe momente artistice, unul dintre ele oferit de micuțele gimnaste incluse în proiectul „Țară, țară, vrem campioane!”. Nu vor lipsi trupa de majorete United Girls de la LPS „Nicolae Rotaru”, coordonată de Magda Martinescu, și trupa de dans a Liceului „Mihai Eminescu”, coordonată de Janet Hîrbu.

În pauza meciului All Star Game, spectatorii sunt invitați să arunce în teren jucăriile de pluș pe care le vor aduce la eveniment. Acestea vor fi adunate de organizatori și donate unor centre de plasament. Poate fi adus orice tip de jucărie, însă cele casante nu vor fi aruncate în teren, evident... „Marți suntem mesagerii lui Moș Crăciun. Am aflat că hăinuțele, jucăriile, dulciurile și cărțile sunt la mare căutare în lumea copiilor, deci să ne adunăm și să umplem sacul moșului cu daruri. Toate donațiile vor ajunge la cei mici care au nevoie de ele prin Liga Studenților din Universitatea Ovidius Constanța, prin proiectul Be a Santa 2.0! Vrem să umplem sacul lui Moș Crăciun și să aducem câte un zâmbet pe fața copiilor la care ne gândim! Fă o bucurie și adu o jucărie la All Star Game 2017!”, a postat Asociația Județeană de Baschet Constanța pe Facebook.

O altă surpriză este că la meciul de baschet vor participa și sportivi de la alte discipline, cum ar fi câțiva handbaliști și handbaliste sau fostul boxer Ionuț Gheorghe! Organizatorii au anunțat că, pe lângă meciul de baschet propriu-zis, All Star Game-ul va mai include multe concursuri pentru public, momente de dans, locuri personalizate pentru fotografii inedite și concursul de slam-dunk. Intrarea spectatorilor este gratuită.