Magistrații Tribunalului Constanța s-au pronunțat în dosarul în care IPS Teodosie a cerut suspendarea actului administrative prin care nu se mai organizează pelerinajul de Sf.Andrei, astfel pelerinajul rămâne suspendat.

IPS Teodosie a trimis o scrisoare deschisă primului ministru Ludovic Orban în care reclamă abuzurile la care este supus clerul.



Ierarhul Tomisului reclamă faptul că autorităţile au abuzat clerul cu prilejul sărbătoririi hramului Bisericii Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina şi că nu li se permite credincioşilor să meargă să se roage la Mănăstirea Peştera Sfântului Apostol Andrei.

Referitor la acțiunile IPS Teodosie, Primarul Constanței, Vergil Chițac a declarat, conform info-sud-est.ro:

Eu am avut o discuție pe tema asta cu Înalt Prea Sfinția Sa și mi-a argumentat că așa cum omul are nevoie de hrană fizică, așa are nevoie și de hrană spirituală. Și că e o parte a drepturilor fundamentale, dreptul la credință. Pe mine, pe de altă parte, toată viața m-a guvernat știința. Eu cred că regulile trebuie respectate în cazul ăsta. Voi avea o discuție foarte serioasă cu ÎPS Teodosie, fiindcă nu putem să expunem lumea