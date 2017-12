Veste uriașă! Funcționarii publici trimişi în judecată rămân în funcţii!

16:55:19 / 15 Noiembrie 2017

Obiectivitate

"Veste uriasa"? Pentru cine? pentru sotii sau sotiile voastre care lucreaza la primarie sau in alte regii subordonate? De cata nesimtire puteti da dovada? ... mai aveti si tupeul sa va erijati in aparatorii constantenilor publicand articole contra actualei administratii cand toata lumea stie ca sunteti in aceeasi barca - comentariu cenzurat si postat a 2-a oara