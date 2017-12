Vești bune pentru bolnavii cu hepatită C! Reîncepe tratamentul fără interferon!

Vești bune pentru bolnavii cu hepatită C! Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că se află în etapa finală a procesului de pregătire a reluării prescrierii tratamentului fără interferon pentru pacienții cu hepatită cronică virală C, data estimată pentru ca aceștia să poată beneficia de prescripții medicale fiind 1 mai 2017. ”CNAS a semnat contractele cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatita cronică virală C pentru 10.000 de pacienți eligibili. Pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, CNAS va emite formularele specifice de prescriere a tratamentelor respective”, potrivit unui comunicat al CNAS. În același document se arată că un alt contract cost-volum-rezultat, pe aceeași arie terapeutică, semnat în urmă cu o lună, vizează alți 2.000 de pacienți eligibili cu ciroză decompensată, medicamentul fiind deja inclus în lista aprobată prin HG nr. 178/04.04.2017. Potrivit CNAS, noua etapă de tratament pentru hepatita cronică virală C vizează: 9.700 de pacienți cu fibroză F3 și F4 (ciroză compensată), cu fibroză F2 asociată cu manifestări extrahepatice de tip autoimun, cu limfom cu celule B non-Hodgkin, cu hepatocarcinom, cu hemofilie sau talasemie majoră, precum și personalul medical, indiferent de stadiul fibrozei; 250 de pacienți cu insuficiență renală aflați în dializă, stadiile de fibroză F2, F3 și F4 (ciroză compensată); 50 de pacienți cu transplant hepatic; 2.000 de pacienți cu ciroză decompensată. Tratamentul va fi efectuat cu DCI Dasabuvirum + Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum pentru primele două grupe de pacienți menționate și cu DCI Ledipasvirum + Sofosbuvirum pentru celelalte două grupe de pacienți, conform CNAS, citează Agepres. După succesul tratării fără interferon a 5.860 de pacienți, în cadrul primului contract cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatita cronică virală C, contract finalizat la 1 noiembrie 2016, negocierea și semnarea noilor contracte cost-volum-rezultat, țintind un număr semnificativ mai mare de pacienți pe aceeași arie terapeutică, au reprezentat o prioritate pentru CNAS, susține sursa citată. În acest scop, conform comunicatului, CNAS a fost autorizată prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 să încheie contracte în limita creditelor de angajament de 3,09 miliarde lei pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum / cost-volum-rezultat. ”Includerea treptată în tratament a pacienților cu hepatită cronică virală C este necesară în condițiile în care efortul bugetar este mare. Contractele cost-volum-rezultat reprezintă un mecanism care permite eficientizarea acestui efort în beneficiul pacienților, urmărindu-se astfel reducerea incidenței afecțiunii respective în România, în concordanță cu obiectivul prevăzut în programul de guvernare”, a declarat președintele CNAS, Marian Burcea, citat în comunicatul Casei.