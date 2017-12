Vezi când vor fi 26 de grade C în Dobrogea!

Vor mai fi câteva zile cu vreme închisă și mohorâtă, spun meteorologii, care anunță că, de la mijlocul săptămânii, vremea va începe să își revină. Luni, 11 aprilie, va ploua în Dobrogea și nu vom vedea pe cer nici urmă de soare. Maximele se vor încadra între 13 și 16 grade Celsius, iar minimele între 9 și 11 grade C. În sudul, centrul și estul țării (zona Carpaților Meridionali și Orientali, Nordul Munteniei și Moldova) va fi chiar mai rău, astfel că Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până luni, la ora 23.00. În intervalul menţionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată și va ploua pe arii extinse. Ploile vor avea şi caracter torenţial, iar în zona Carpaţilor Meridionali şi Orientali, în nordul Munteniei, precum şi în jumătatea sudică a Moldovei, cantităţile de apă vor depăşi local 30 - 40 l/mp şi izolat 60 - 70 l/mp. În Dobrogea, meteorologii spun că se vor cumula, în general, cantităţi de apă de 15 - 20 l/mp. Marți, 12 aprilie, este posibil să mai plouă în sud-estul țării, însă cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 19 grade C, iar cele minime între 9 și 11 grade C. Miercuri, 13 aprilie, vremea va fi frumoasă și caldă. Maximele se vor situa între 20 și 26 de grade C, iar minimele între 7 și 12 grade C. Cerul va fi variabil și vom avea parte atât de vreme cu soare, cât și cu nori.