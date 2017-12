Victorii pentru Astra şi FCSB

În cele două jocuri care s-au desfăşurat duminică seară în cadrul primei etape a sezonului 2017-2018 din Liga 1 la fotbal am consemnat victoriile la limită ale gazdelor, Astra Giurgiu şi FCSB trecând la limită de Sepsi Sf. Gheorghe, respectiv FC Voluntari.

Rezultate - vineri: CS Universitatea Craiova - CSM Poli Iași 2-0 (Băluţă 42, Gustavo 50); sâmbătă: Concordia Chiajna - ACS Poli Timişoara 0-1 (Bîrnoi 50), Juventus București - Dinamo București 0-3 (Rivaldinho 32, Nascimento 66, Nedelcearu 90+3); duminică: Astra Giurgiu - Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-0 (Marquinhos 50), FCSB - FC Voluntari 2-1 (Budescu 34-pen., Man 90+2 / Ad. Bălan 55).

Ultimele două partide ale etapei sunt programate luni - ora 18.30: FC Viitorul - Gaz Metan Mediaș, ora 21.00: FC Botoșani - CFR Cluj. Meciurile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.